“สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” สินเชื่อยุคใหม่เพื่อคนตัวเล็ก

ธปท.ออกแบบสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล มุ่งมั่นทำด้วยใจโดยมุ่งหวังให้ “คนตัวเล็ก” หรือประชาชนกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ธนิดา ลอเสรีวานิช ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)“Real change in society must start from individual initiatives” - Dalai Lama (ทะไลลามะ)ทะไลลามะ กล่าวเป็นนัยไว้ว่า “พลังเล็กๆ” นั้นยิ่งใหญ่ และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นได้เสมอในระบบเศรษฐกิจไทย ประชาชนแต่ละคนและ SMEs รายย่อยต่างเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธปท. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเข้ายกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและ SMEs รายย่อย เพื่อให้พลังอันสำคัญนี้สามารถถูกนำมาใช้ได้เต็มศักยภาพหลังจากได้ศึกษาความเป็นไปได้ และเดินสายหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก ธปท. อย่างรอบคอบ ท้ายที่สุด เมื่อกลางเดือนกันยายน 2563 ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) สินเชื่อยุคใหม่ที่มุ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในกระบวนการให้สินเชื่อทั้งหมด ตั้งแต่สมัครขอสินเชื่อจนถึงการชำระหนี้คืน โดยจะใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อแทนการใช้เอกสารประกอบรายได้ หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกแบบสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนี้ ธปท. มุ่งมั่นทำด้วยใจโดยมุ่งหวังให้ “คนตัวเล็ก” หรือประชาชนกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ทั้งนี้ ธปท. กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท ชำระคืนภายใน 6 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปีหลักเกณฑ์ปล่อยกู้หลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลยังมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบของประชาชน และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในภาคการเงินได้ตามเป้าประสงค์ ทั้งในมิติของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ใช้บริการ การสนับสนุนระบบนิเวศของข้อมูลดิจิทัล และการนำมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินงานของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลอย่างสมดุลและสนับสนุน digital transformation ของระบบการเงินไทยผลิตภัณฑ์เพื่อคนตัวเล็ก : ธปท. ให้ความสำคัญทั้งผู้ใช้บริการสินเชื่อและผู้ประกอบธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบให้หลักเกณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเป็นประสบการณ์ใหม่ในวงการสินเชื่อออนไลน์ ด้วยการสร้างโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก สามารถประเมินความเสี่ยง สะท้อนผ่านการกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ย อนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเบิกจ่ายเงินและชำระคืนได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อนี้บนแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาของสถาบันการเงิน เรียกได้ว่าถือเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ายกระดับเปลี่ยนแปลงสังคมสู่โลกยุคดิจิทัลเพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำธุรกิจ ธปท. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลต้องสามารถสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ (Minimum Viable Product : MVP) ที่สะท้อนรูปแบบการให้บริการจริงใน 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ได้แก่ (1) ใช้ข้อมูลทางเลือกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ (2) ให้บริการแบบดิจิทัลตั้งแต่การเสนอขายผลิตภัณฑ์ เบิกจ่ายเงิน และชำระคืนสินเชื่อ (3) ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ (4) ดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)Minimum Viable Product (MVP) พิจารณาจาก1.การใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) การใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) ประเมินความเสี่ยง ซึ่งสะท้อนการกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ย2.การให้บริการแบบดิจิทัล การได้มาซึ่งลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินและชำระคืนสินเชื่อ3.การคุ้มครองผู้บริโภค เน้นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภค และการมีช่องทางดิจิทัลให้ผู้บริโภครับทราบภาระหนี้และช่องทางการร้องเรียน4.การกำกับดูแลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT และข้อมูล รวมถึงมีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ธปท. ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลดิจิทัล จำนวน 2 ราย ได้แก่ “บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด” และ “บริษัท แอสเซนต์ นาโน จำกัด” เริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแล้ว โดยปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวนกว่า 104,000 ราย (ข้อมูลสะสม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564) เติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 400% ภายในเวลาเพียง 2 เดือน และมียอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 450.45 ล้านบาททั้งนี้ สถาบันการเงินและ Non-bank ยังคงแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยบางรายอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อแจ้งความประสงค์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลระบบนิเวศเพื่อคนตัวเล็ก : เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้ว ธปท. ยังสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของข้อมูลผ่านข้อมูลรอยเท้าดิจิทัล (digital footprint) ที่ผู้ใช้บริการได้ประทับไว้ในโลกการเงินออนไลน์ เช่น การรับโอนเงินผ่าน QR Code การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคผ่านแอปพลิเคชัน และการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่ผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในวิเคราะห์สินเชื่อผ่านการพิจารณาพฤติกรรมการใช้จ่ายในโลกออนไลน์ รวมถึงประเมินความสามารถและความเต็มใจในการชำระหนี้ (Ability and Willingness to Repay) เพราะ ธปท. เชื่อว่าฐานข้อมูลทางเลือกจะสามารถบรรเทาปัญหาการรับรู้ข้อมูลอย่างไม่เท่าเทียมในตลาด และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตอบโจทย์การจับจ่ายใช้สอย ประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินถึงเวลาของคนตัวเล็ก : ธปท. ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อบริหารสภาพคล่องในยามฉุกเฉิน ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขา และไม่ต้องพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบนอกจากนี้ ธปท. ไม่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเข้าทดสอบบริการใน sandbox ซึ่งต่างจากการประกอบธุรกิจ Peer-to-peer lending สำหรับสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล จึงสามารถเปิดให้บริการได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังจำเป็นต้องสาธิต MVP ให้ได้ตามที่กำหนด จึงอาจกล่าวได้ว่า สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถกู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดี สินเชื่อบุคคลดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างยั่งยืนยังจำเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งจากผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องเร่งขยายฐานลูกค้าและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยสินเชื่ออย่างเป็นระบบ ส่วนผู้บริโภคเองต้องเร่งสร้างรอยเท้าดิจิทัลให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ระบบนิเวศดิจิทัล (digital ecosystem) มีข้อมูลที่มากเพียงพอในการขยายบริการทางการเงินในโลกการเงินอนาคต ซึ่ง ธปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเติบโตมากเพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจจะมีข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ credit scoring ที่ใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อต่อยอดการให้บริการและขยายฐานลูกค้าลงไปให้บริการในกลุ่มลูกค้าฐานรากได้อย่างแท้จริงธปท. เชื่อว่าสินเชื่อยุคใหม่สไตล์ “Heart-made” ที่ทำด้วยหัวใจเพื่อคนตัวเล็ก จะเป็นทางเลือกใหม่ในการบรรเทาปัญหาสภาพคล่องครัวเรือนในภาวะวิกฤต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะยกระดับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ตามที่ทะไลลามะได้กล่าวเป็นนัยไว้