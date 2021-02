โบรกเกอร์รับเคราะห์หุ้น OR / สุนันท์ ศรีจันทรา

การซื้อขายช่วงเปิดตลาดวันแรก 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกิดความโกลาหลขึ้น จนต้องยกเลิกคำสั่งซื้อขายหุ้นนับพันนับหมื่นรายการ









ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเวลา 09.57-09.58 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ มีเหตุขัดข้องในระบบ SET CONNECT เนื่องจากปริมาณคำสั่งซื้อขายหุ้น OR ที่รอจับคู่มีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาจับคู่ซื้อขายเป็นเวลานาน จนการเชื่อมต่อระบบของโบรกเกอร์หลุดจากระบบ SET CONNECTผลกระทบที่ตามมาคือ คำสั่งซื้อขายหุ้น OR ที่ส่งเข้าไปในช่วง PRE OPEN และคำสั่งซื้อขาย ATO หรือคำสั่งซื้อ หรือขายในราคาเปิดตลาดที่ส่งผ่านไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดความสับสนอลหม่านมีการตัดบัญชีหุ้น OR ตามจำนวนที่ลูกค้าโบรกเกอร์สั่งขายขณะที่ลูกค้าซึ่งสั่งซื้อถูกตัดเงินในบัญชีตามจำนวนหุ้นที่สั่งไปซื้อ แต่ตรวจสอบภายหลังกลับยังไม่มีการทำรายการซื้อขายจริงบางคำสั่งมีการทำรายการสำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ แต่บางรายการไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการทำรายเสร็จสิ้นหรือยัง นอกจากนั้น คำสั่งซื้อขาย ATO บางรายการกลับยืนยันหลังเปิดการซื้อขายไปแล้ว 5 นาที หรือยืนยันคำสั่งซื้อขายเวลาประมาณ 10.05 น. ซึ่งต้องยกเลิกไม่รู้ว่าบริษัทโบรกเกอร์ทั้ง 37 แห่ง ได้รับผลกระทบจากระบบ SET CONNECT ล่มเหมือนกันหรือไม่ แต่มีโบรกเกอร์นับ 10 แห่งที่เกิดปัญหา และต้องแก้ปัญหากันวุ่นวายด้วยตัวเอง เพราะไม่รู้ว่าคำสั่งซื้อขายใดที่ทำรายการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ คำสั่งใดที่ยังไม่ได้ทำรายการ หรือคำสั่งใดที่ต้องขอให้ลูกค้าป้อนคำสั่งซื้อขายเข้ามาใหม่การสอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบคำสั่งซื้อขาย ATO ว่า คำสั่งใดที่ยืนยันการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว และคำสั่งใดที่ยังไม่ทำรายการ กลับได้รับคำตอบว่าหุ้น OR เปิดการซื้อขายในราคา ATO ที่ 26.50 บาท ก่อนจะอ่อนตัวลง และดีดตัวขึ้นในภายหลัง ปัญหาความวุ่นวายที่ตามมาจากระบบการเชื่อมต่อระบบการส่งคำสั่งซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่มคือลูกค้าโบรกเกอร์ที่สั่งขายในราคา ATO และคิดว่าสามารถขายหุ้น OR ทำกำไรออกไปได้ตามราคาที่ต้องการแล้วผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ตัดสินใจแสดงความรับผิดชอบ โดยและต้องเสียเวลาในการเจรจาแก้ปัญหาและสะสางคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแทบทั้งวันไม่มีคำชี้แจงใดๆ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ว่าระบบ SET CONNECT วันที่หุ้น OR เข้าซื้อขายล่มและไม่มีคำชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทสมาชิกหรือบริษัทโบรกเกอร์ทั้ง 37 แห่ง จนโบรกเกอร์ต้องทวงถาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทำหนังสือชี้แจงเมื่อวันที้ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับปิดเรื่องเงียบ จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าผลของระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่ม ในวันแรกที่หุ้น OR เข้าซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แต่