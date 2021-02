หุ้นเจอแรงกดดันจาก OR-DELTA แต่ปัจจัยนอกประเทศยังหนุน

นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่เคลื่อนไหวในแดนบวก เช่นเดียวกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่บวกรับความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศที่คลี่คลายส่วนตลาดบ้านเราแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากหุ้น บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA ปรับตัวลงมากกดดันดัชนีฯ แต่ก็ทำให้หุ้นตัวอื่นเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น จากก่อนหน้านี้เม็ดเงินลงทุนจะกระจุกตัวที่หุ้น OR อย่างไรก็ดี แนะติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้ด้านภาวะตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายครึ่งวันเช้าที่ระดับ 1,526.69 จุด เพิ่มขึ้น 3.97 จุด หรือเปลี่ยนแปลง +0.26% มูลค่าการซื้อขายราว 47,147.47 ล้านบาทสำหรับแนวโน้มการลงทุนช่วงบ่าย นายณัฐพล กล่าวว่า ตลาดคงทรงตัว เนื่องจากหุ้น OR และ DELTA ยังกดดันอยู่ พร้อมให้แนวรับ 1,520 จุด ส่วนแนวต้าน 1,530-1,533 จุด