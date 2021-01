กสิกรฯ ตั้งเป้ายอดผู้ใช้ขุนทอง 1.5 ล้านราย ชี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ช่วงโควิด-19

กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ "ขุนทอง" โซเชียล แชทบอท (Social Chatbot) ที่เป็นเหรัญญิกช่วยจัดการธุรกรรมการเงินขนาดย่อม (Micro-transactions) บนแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) รวมกว่า 650,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนิวเจนที่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี และมีไลฟ์สไตล์ชอบทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันบนไลน์ เช่น การเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Netflix Spotify และค่าเช่าต่างๆ อีกทั้งขุนทองยังตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ในช่วงโควิด-19 ที่ต้องลดการสัมผัสเงินสด"ไลน์ถือเป็นแอปที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน จึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ให้เปลืองพื้นที่ในสมาร์ทโฟน อีกทั้งลูกค้ายังสามารถใช้ขุนทองกับแอปธนาคารใดก็ได้ในการเรียกเก็บเงินและจ่ายเงิน แต่ลูกค้า K PLUS จะใช้งานได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถผูกบัญชี K PLUS กับขุนทอง ทำให้สามารถจ่ายเงินจากหน้าแชตไลน์ได้เลย ไม่จำเป็นต้องสลับแอป กรอกเลขบัญชีผู้รับเงินและส่ง e-Slip เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ใช้ขุนทองที่ผูกบัญชีกับ K PLUS มีแนวโน้มทำธุรกรรมผ่าน K PLUS มากขึ้นถึง 50% เรามองว่า "ขุนทอง" เป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของ KBTG ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกสิกรไทยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับธนาคาร ทุกวันนี้ธนาคารต้องไปอยู่ในที่ที่ลูกค้าอยู่ ขุนทองจึงอยู่ในแอปไลน์ที่มีคนใช้มากถึง 47 ล้านคน"สำหรับในปีนี้ KBTG วางแผนพัฒนาขุนทองให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่หลากหลายขึ้น รวมถึงช่วยให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้ปลอดภัยมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ คือ การเก็บหลายบิล ซึ่งช่วยให้กลุ่มเพื่อนจัดการบิลค่าใช้จ่ายหลายๆ บิล ได้สะดวกขึ้น โดยขุนทองจะช่วยหารค่าใช้จ่ายทั้งหมดและสรุปยอดว่าใครจะต้องจ่ายเงินให้ใครเท่าใด อีกทั้งยังจัดแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดการใช้งาน โดยลูกค้าจะได้รับคูปอง Lazada มูลค่า 50 บาท เมื่อใช้ขุนทองเรียกเก็บบิลขั้นต่ำ 400 บาท และมีสมาชิกในบิลอย่างน้อย 4 คนได้สำเร็จ จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิแรกต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้-9 ก.พ.64 ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มยอดผู้ใช้งานขุนทองให้ถึง 1.5 ล้านรายภายในปี 2564ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้ขุนทองในการเรียกเก็บเงินภายในกลุ่ม 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ค่าอาหาร 2.ค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น Netflix Spotify ค่าเช่าบ้าน และ 3.ค่าทริปท่องเที่ยว โดยบิลเรียกเก็บเงินผ่านขุนทองมีมูลค่าเฉลี่ย 800-1,500 บาทต่อบิล และนอกจากกลุ่มนิวเจนแล้ว ยังมีอีกกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานขุนทองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คือ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ใช้ขุนทองเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้า มีทั้งแบบเก็บเงินเป็นรายครั้งและแบบเรียกเก็บเงินเป็นประจำทุกเดือนอนึ่ง “ขุนทอง” เปิดให้ใช้งานฟรี เพียงเพิ่มเพื่อน @KhunThong ไว้ในไลน์ หรือคลิก https://lin.ee/bxjDVWR แล้วเชิญขุนทองเข้าในกรุ๊ปแชตที่ต้องการใช้งาน ระหว่างที่ขุนทองอยู่ในกลุ่มแชต จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการสนทนา ในกรณีที่ข้อความขึ้นว่าถูกอ่านทันทีในกรุ๊ปแชตที่มีขุนทอง เกิดจากการที่ขุนทองตรวจสอบว่าข้อความนั้นมีคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์เพื่อเรียกใช้งานขุนทองหรือไม่ เช่น คำว่า ขุนทอง สร้างบิล และเก็บเงิน เป็นต้น