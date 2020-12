รัฐบาลจีนยกระดับกฏหมายฟินเทค แช่แข็ง "Ant Group" ลากยาวเลื่อนขาย IPO

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า หลังรัฐบาลจีนได้เพิ่มความเข้มงวดสำหรับกฎหมายการควบคุมอุตสาหกรรมฟินเทค ทำให้โอกาสที่ Ant Group Co. บริษัทในเครือของอาลีบาบาของแจ็ค หม่า จะเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO ในปี 2563 มีโอกาสที่ลดน้อยลงไปอย่างไรก็ตามจากความล่าช้าของหน่วยงานกำกับดูแลในการออกกฎหมายฟินเทค ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับทาง Ant Group รวมถึง Warburg Pincus LLC ที่คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จหาก Ant Group ในการสามารถนำหุ้น IPO ออกเสนอขายมูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่อาลีบาบา กรุ๊ป ก็ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในครั้งนี้เช่นเดียวกัน หลังราคาหุ้นลดลงไปมากถึง 3.5% ในการซื้อขายช่วงเช้าของวันนี้ขณะเดียวกันจากการออกข้อบังคับด้านกฏหมายของรัฐบาลส่งผลให้ Ant Group ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้เข้ากับข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลจีน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าในขณะนี้ทางหน่วยงานได้พิจารณาที่จะออกกฎข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจฟินเทค ซึ่งข้อบังคับบางข้ออาจไม่สามารถสรุปได้ภายในปี 2564นอกจากนี้ Ant Group ยังต้องยื่นขอใบอนุญาตให้กับบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินแยกต่างหากจากธนาคารกลางจีน เนื่องจากการดำเนินงานครอบคลุมส่วนงานการเงินมากกว่า 2 ส่วน ซึ่ง Ant Group จำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎและข้อบังคับการเป็นบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินอย่างเคร่งครัดแต่กระนั้นภายใต้กฎข้อบังคับผู้ให้กู้รายย่อยที่ออกโดยหน่วยกำกับการดูแลของรัฐบาลจีนในเดือน พ.ย.ระบุว่า Ant Group ต้องเพิ่มเงินทุนมากถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อให้ทุนเทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะยังต้องยื่นใบอนุญาตใหม่สำหรับ 2 แพลตฟอร์มเพื่อการกู้ยืมอย่าง Huabei (Just Spend) และ Jiebei (Just Lend) โดยมีแนวโน้มว่าหน่วยกำกับการดูแลจะไม่สามารถออกใบอนุญาตให้กับทั้งสองแพลตฟอร์มได้ทั้งนี้ Ant Group มีแผนที่จะขายหุ้น IPO ให้ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ เป็นวงเงินสูงถึง 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ในวันที่ 5 พ.ย.ก่อนที่จะถูกตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้สั่งระงับการขายหุ้น โดนให้เหตุผลว่าไม่ผ่านเงื่อนไขบางอย่างเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา