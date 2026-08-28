"กองทุนกีฬา" หนุนจัดกอล์ฟอาวุโสไทยซีเนียร์ ทัวร์ รายการที่ 4 "เอสเอที-เอ็นเอสดีเอฟ" ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ที่สนามอัลไพน์ เชียงใหม่ ระหว่าง 1-3 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.69 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการที่ 4 รายการ "SAT-NSDF THAI SENIOR TOUR # 4" ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ก.ย.69 ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน
นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เผยถึงการแข่งขันรายการนี้ว่า นับเป็นโอกาสที่ดีในการจัดการแข่งขัน ไทยซีเนียร์ ทัวร์ รายการ "เอสเอที-เอ็นเอสดีเอฟ ไทยซีเนียร์ ทัวร์" รายการที่ 4 ซึ่งได้รับรับการสนับสนุนหลักจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยได้รับความสนใจจากนักกอล์ฟซุปเปอร์สตาร์ชั้นแนวหน้าของไทย อย่าง อุดร ดวงเดชา, เชาวลิต ผลาผล, ประหยัด มากแสง ฯลฯ รวมถึงนักกอล์ฟชั้นนำจาก ซีเนียร์เจแปนทัวร์ อีก 15 คน และนักกอล์ฟแนวหน้าจากยุโรป การจัดแข่งขันที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วย
นายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีในการจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้น ในฐานะภาครัฐ อยากเห็นกีฬากอล์ฟเข้าถึงทุกภาคส่วน และมองว่าการแข่งขันรายการนี้ยังกระตุ้นความตื่นตัวในกีฬากอล์ฟ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย
นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ทางเชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจจาก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ซึ่งเรามีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน เพื่อต้อนรับนักกอล์ฟอาวุโส และครอบครัวในครั้งนี้
นายณธรรศ สิทธิกล ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ กล่าวว่า เราพร้อมให้การต้อนรับนักกอล์ฟ และผู้ติดตามทุกคน อีกทั้งยังมีบริการด้านโรงแรมที่พักให้กับนักกีฬา ดังนั้นเชื่อมั่นว่าเราพร้อม หวังว่ารายการนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
สำหรับกอล์ฟรายการนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เล่นแบบสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 หลุม หลังจบการเล่น 36 หลุมตัดตัวนักกอล์ฟที่อันดับ 60 รวมเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นในรอบชิงเงินรางวัล การแข่งขันมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 156 ราย แบ่งเป็นนักกีฬาจากอันดับ ไทยซีเนียร์ ทัวร์ แรงกิ้ง 1-40 คน, นักกอล์ฟที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 81 คน และนักกอล์ฟรับเชิญจากสปอนเซอร์จำนวน 35 คน
ภายในงาน นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ในฐานะประธานมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬากอล์ฟที่ได้รับบริจาคจากทางสมาชิกให้กับ คุณเรวดี ต.สุวรรณ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย เพื่อโครงการสอนกีฬากอล์ฟในโรงเรียนต่าง ๆ (School Golf Root Center) เป็นการทำงานร่วมกับ The R&A Foundation เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสให้กับเยาวชนในโรงเรียนต่างจังหวัด ได้รู้จักกีฬากอล์ฟมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้จัดโครงการนำร่องรุ่นที่ 1 ที่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร จ.สระบุรี