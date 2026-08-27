3 แชมป์เอเชียนทัวร์ ถ่ายทอดประสบการณ์โปรรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ใน Play with Pro

“โปรจุ๋ม” ธรรมนูญ ศรีโรจน์, “โปรไช้” ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ และ “โปรโอ๊ต” ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต 3 โปรดีกรีแชมป์เอเชียนทัวร์ พร้อมด้วย โรเบิร์ต การ์เซีย ร่วมกิจกรรม Play with Pro ครั้งที่ 5 ถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ให้ 4 เยาวชน TGA ได้แก่ ปรมิศวร์ แสงมณี, ยศวัฒน์ พฤกษางกูร, ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ และพชิระวัสส์ ราชแสนเมือง รวมถึงการเปิดมุมมองเล่นแบบนักกอล์ฟอาชีพ ตั้งแต่การอ่าน Yardage Book, การวางแผนการเล่น, การเลือกช็อต ไปจนถึง Mindset ในรายการ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026 ที่ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี วันที่ 25 สิงหาคม 2569
โปรธรรมนูญ เจ้าของแชมป์เอเชียนทัวร์ 5 รายการ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ โดยผมได้ถ่ายทอดเทคนิค ‘Thai Spinner’ ซึ่งเป็นช็อตลูกสั้นรอบกรีนที่ผมใช้และถ่ายทอดแก่นักกอล์ฟมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ นำไปฝึกฝนและปรับใช้ให้เหมาะกับแนวทางการเล่นของตัวเองต่อไป”
ส่วนปรมิศวร์ แสงมณี เยาวชนวัย 16 ปี กล่าวว่า “นอกจากเทคนิคและการวางแผนแต่ละช็อต สิ่งสำคัญที่ได้รับคือ Mindset ของนักกอล์ฟอาชีพ ได้เห็นว่าการซ้อมของโปรในแต่ละหลุมมีเป้าหมาย มีการจดข้อมูลใน Yardage Book และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันจริง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองต่อไปได้”
กิจกรรม Play with Pro จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนเรียนรู้จากนักกอล์ฟอาชีพผ่านสถานการณ์จริงในสนาม พร้อมส่งต่อประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นใหม่ โดยครั้งต่อไปเตรียมจัดร่วมกับไทยแอลพีจีเอทัวร์ วันที่ 1 กันยายน ที่สนามเคบีเอสซี จ.ปราจีนบุรี