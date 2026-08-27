“Siam Sports League” เปิดตัว Team SSL Thailand เตรียมลุย TGCL 2026 ที่อินเดีย

Siam Sports League Company Limited (SSL) เดินหน้าวิสัยทัศน์พัฒนาแพลตฟอร์มลีกกีฬาหลากหลายประเภทในประเทศไทย พร้อมเปิดตัว Team SSL Thailand Golf Team อย่างเป็นทางการ เตรียมเข้าร่วมการแข่งขัน Trinity Golf Champions League (TGCL) 2026 – Season 4 ที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2569 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงด้านกีฬาระหว่างประเทศไทยและอินเดีย รวมถึงต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การพัฒนานักกีฬา และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
Siam Sports League หรือ SSL เป็นบริษัทด้านกีฬาและ Sports Entertainment ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้าง บริหาร และพัฒนาลีกกีฬาในระดับอาชีพ กึ่งอาชีพ และสมัครเล่น ครอบคลุมกีฬา คริกเก็ต ฟุตบอล เทนนิส และกอล์ฟ พร้อมพัฒนาระบบนิเวศกีฬาที่เชื่อมโยงนักกีฬา ทีม แฟรนไชส์ ผู้สนับสนุน สื่อ แฟนกีฬา ภาคธุรกิจ และองค์กรกีฬาพันธมิตรระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน
SSL เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ภายใต้วิสัยทัศน์ “To build Thailand into a leading hub for multi-sport leagues and international sporting excellence in Southeast Asia.” หรือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของลีกกีฬาหลากหลายประเภทและความเป็นเลิศด้านกีฬาระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับ Trinity Golf Champions League (TGCL) 2026 – Season 4 เป็นการแข่งขันกอล์ฟในรูปแบบทีม โดยนำแนวคิดการแข่งขันแบบ Ryder Cup มาประยุกต์ใช้ และมีการแข่งขันในหลายรูปแบบ ได้แก่ Fourball, Foursomes และ Singles ซึ่งในระยะยาว SSL มีเป้าหมายพัฒนามากกว่าการแข่งขัน โดยครอบคลุมการสร้างลีก ทีม การพัฒนานักกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา Sports Tourism ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการ เช่น AI-supported match reports, player-performance analysis, rankings และ digital fan-engagement tools
Mr. Suresh Sathyanarayanan, Founder of Siam Sports League Company Limited และผู้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ SSL กล่าวว่า Siam Sports League ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเพียงไม่กี่รายการ แต่เราต้องการสร้างระบบนิเวศกีฬาในระยะยาว ที่สามารถเชื่อมโยงกีฬา ธุรกิจ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และชุมชนเข้าด้วยกัน พร้อมสร้างโอกาสให้กับนักกีฬา ภาคธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนระยะยาวของ SSL ที่มุ่งพัฒนาระบบลีกกีฬาแบบแฟรนไชส์ใน 4 ประเภทกีฬา โดยแต่ละลีกมีเป้าหมายเบื้องต้นในการพัฒนาทีมแฟรนไชส์อย่างน้อย 5 ทีม เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ นักลงทุน และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างทีมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างเป็นระบบ
นอกเหนือจากการแข่งขัน SSL ยังให้ความสำคัญกับการสร้างเส้นทางการเติบโตให้แก่นักกีฬาไทย โดยเฉพาะนักกีฬาสมัครเล่นและกึ่งอาชีพ ผ่านการแข่งขันที่มีโครงสร้าง มีความต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพ สร้างผลงาน เชื่อมโยงกับผู้ฝึกสอน ทีม ผู้สนับสนุน และเครือข่ายกีฬาในระดับนานาชาติ และหนึ่งในยุทธศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญของ SSL คือแนวคิด Thailand–India Sporting Corridor ซึ่งมุ่งสร้างการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาแบบสองทิศทาง โดยเปิดโอกาสให้ทีมและนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศอินเดีย ขณะเดียวกันก็เปิดประเทศไทยต้อนรับทีม นักกีฬา โค้ช และองค์กรกีฬาจากอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โปรแกรมฝึกอบรม และกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ในประเทศไทย
ด้าน Mr. Dinesh Agaskar, CEO of Pinnacle One and Chief Strategist of Siam Sports League Company Limited กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง SSL และ TGCL เป็นตัวอย่างที่ทำให้แนวคิด Thailand–India Sporting Corridor เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม Team SSL Thailand จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในประเทศอินเดีย และในระยะต่อไปเรามองถึงการสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทีม นักกีฬา ผู้ฝึกสอน รวมถึงกิจกรรมกีฬาระหว่างสองประเทศเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ DR. Debayan Basu COO, Siam Sport League Company Limited กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายด้านกีฬาระดับนานาชาติ ด้วยความพร้อมทั้งด้านการท่องเที่ยว การบริการ สถานที่จัดการแข่งขัน และโครงสร้างพื้นฐาน โดย SSL มองว่ากีฬาสามารถต่อยอดไปสู่ Sports Tourism และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง ตั้งแต่โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง ไปจนถึงธุรกิจบริการต่าง ๆ ขณะเดียวกัน การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬายังสามารถสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนไทย ทั้งด้านการบริหารกีฬา การจัดการแข่งขัน สื่อ การตลาด เทคโนโลยี และงานสนับสนุนด้านกีฬา ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายด้านกีฬาที่สำคัญของเอเชีย
Mr. Suresh Sathyanarayanan กล่าวทิ้งท้ายว่า Siam Sports League ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการหาผู้ชนะในสนาม แต่คือการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาไทย เยาวชน ธุรกิจ นักลงทุน การท่องเที่ยว และชุมชน เราต้องการใช้ลีกกีฬาเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยสร้างประเทศไทยให้แข็งแกร่ง มีสุขภาพที่ดี และเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้น
ทั้งนี้ภายในงาน มีการเปิดตัวนักกีฬาจากประเทศไทย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Trinity Golf Champions League (TGCL) 2026 – Season 4 ที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2569 ด้วย
รายชื่อนักกีฬา Team SSL Thailand จำนวน 20 คน
1. ภัทระ อมรเวชรัตน์
2. จักกะ พสุภา
3. ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์
4. ศรุตยา งามอุษาวรรณ
5. ธิติวัฒน์ ช่วยประคอง
6. กฤฏิธี สุนทรนนท์
7. ญาดา ทรัพย์ประเสริฐ
8. วีรลัทธ์ วัฒน์บุญสอนราช
9. ปริท เลาดมกุล
10. นรปิติ วัฒนพาลิน
11. กันตนัท จงพยุหะ
12. ชโย ตันติวศิน
13. เพิ่มพูน ปิ่นประชา
14. ชุติพงษ์ สว่างเนตร
15. ปรัชญ์ รัตตัญญู
16. นภาวรรณ เนาวสังศรี
17. วิกร ชูธรรมสุวรรณ
18. เกียรติยศ วงศ์สุนทร
19. ภัควัฒน์ มหาพิรุณ
20. สหรัถ มานิตยกุล