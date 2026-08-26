"จีณณ์ ชัยกังวาฬ” โปรดาวรุ่ง จุดพลังคนรุ่นใหม่ ยกระดับกอล์ฟไทยสู่เวทีระดับโลก

อีซี่มันนี่ กรุ๊ป (Easy Money Group) ผู้นำด้านบริการสินเชื่อที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (Asset-Backed Financing) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเยาวชนคนรุ่นใหม่ สนับสนุน “จีณณ์ ชัยกังวาฬ” นักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่ง เพื่อสร้างโอกาส พัฒนาทักษะ และผลักดันสู่เส้นทางโปรกอล์ฟมืออาชีพในระดับสากล สะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ Easy Money ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความตั้งใจ เพื่อให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
การสนับสนุนในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญด้านการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคมเน้นย้ำการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและนักกีฬาอย่างยั่งยืน โดย Easy Money เชื่อมั่นว่า “การสนับสนุน ที่มีความหมาย ไม่ควรหยุดอยู่เพียงขอบสนามแข่งขัน” แต่คือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
นางกนกประวีย์ ศรีธรรมธนา รองประธานกรรมการบริหาร Easy Money Group เปิดเผยว่า “Easy Money เชื่อว่า ‘โอกาส’ คือรากฐานสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ การก้าวเข้ามาสนับสนุนวงการกีฬาในครั้งนี้ เราไม่ได้มองเพียงแค่ผลการแข่งขันหรือชัยชนะ แต่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพ และส่งเสริมความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
เราตั้งใจให้ Easy Money เป็นมากกว่าผู้สนับสนุน แต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการเติบโต ทั้งในวันที่มีชัยชนะและในวันที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย เพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ไม่ได้เกิดจากก้าวที่ยาวไกลเพียงก้าวเดียว แต่เกิดจากความเพียรพยายาม ความตั้งใจ และการไม่หยุดพัฒนาในทุกๆ ก้าว การร่วมเดินทางกับ ‘จีณณ์ ชัยกังวาฬ’ ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Easy Money ในการส่งต่อแนวคิด ‘สนับสนุนทุกก้าวของความตั้งใจ’ และตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมผ่านการส่งเสริมคนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน”