Thai Domestic Power 2026 ปั้นเยาวชนไทย ปีที่ 2

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินหน้าจัด Thai Domestic Power 2026 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬากอล์ฟไทยอย่างเป็นระบบครบวงจร เป็นปีที่ 2 มุ่งเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ พร้อมยกระดับทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
เป้าหมายสำคัญของโครงการมุ่งรักษาและต่อยอดศักยภาพของนักกอล์ฟหญิงไทย พร้อมขยายฐานนักกีฬารุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเน้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่ระดับอาชีพ นอกจากการพัฒนาด้านกีฬาแล้ว โครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้เยาวชนมองเห็นเส้นทางอาชีพในวงการกีฬา รวมถึงการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักกีฬาและชุมชนในระยะยาว ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เป้าหมายระยะยาว “Journey to Thai LPGA Los Angeles 2028”
ความโดดเด่นของโครงการนี้คือการมีเมนเทอร์หรือโค้ชมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ระดับสากล ซึ่งการได้เรียนรู้จากโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จะเป็นการย่นระยะทางในการพัฒนา และสร้างพื้นฐานที่มีรากฐานมั่นคง ให้กับนักกีฬาไทยในการเติบโตไปสู่เวทีโลก โดยแบ่งออกเป็น 3 สเตจ ตั้งแต่การค้นหาศักยภาพ ไปจนถึงการฝึกซ้อมเข้มข้นและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติ
สำหรับนักกอล์ฟ 4 คนจากโครงการ Thai Domestic Power 2026 ที่จะเดินทางสู่เวทีควอลิฟาย แอลพีจีเอ ปลายปีนี้ ได้แก่ โปรน้ำผึ้ง-นวพร สุนทรียภาส, โปรโบว์-ณัฐริกา เสนสาย, โปรแพท-ธัญรดา ปิดดอน และโปรปริญญ์-ปวริศา ยกทวน
นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เผยว่า “จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาถือว่า ประสบผลสำเร็จอย่างล้นหลาม เราได้น้องๆ รุ่นใหม่จำนวนมากพอสมควรจากปีที่แล้ว ก็ส่งผลมาปีนี้อย่างต่อเนื่องโดยน้องๆที่ผ่านรอบสุดท้ายจากปีที่แล้วจำนวน 12 ท่านทางสมาคมฯก็ร่วมกับ กกท.และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เตรียมที่จะส่งน้องๆ 4 คน ไปทำการแข่งขันรอบคัดเลือกแอลพีจีเอปลายปีนี้ ส่วนน้องๆที่เหลือเราก็ดูอยู่อาจจะไปทัวร์ในต่างประเทศเพื่อการทดสอบในระดับที่สูงขึ้น”
“สำหรับปีนี้รูปแบบที่เปลี่ยนไปจากปีที่แล้วคือเราเพิ่มจำนวนนักกีฬาในส่วนของน้องๆผู้ชายเข้ามา โดยเป็นการทำงานร่วมระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ดูแลนักกีฬาชาย ก็คึกคักมากจากการคัดเลือก 4 สนามที่ผ่านมา ทำให้เราได้น้องๆนักกีฬาทั้งหญิงและชายรวม 100 คน ซึ่งผมหวังว่าโครงการในปีนี้น่าจะประสบผลสำเร็จเช่นปีที่ผ่านมา และสามารถเป็นการปูพื้นและแนวทางนำน้องๆไปสู่สิ่งที่เราตั้งหวังไว้นั่นคือโอลิมปิก 2028 ต่อไป” นายอานันต์ กล่าวทิ้งท้าย