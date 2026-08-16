“ยูโบ-พิมพ์นารา” คว้าแชมป์ไทยแลนด์จูเนียร์ฯ รับสิทธิ์แข่งขัน เอเจจีเอ ที่สหรัฐ ฯ

ยูโบ เฉิน นักกอล์ฟวัย 13 ปี นำแบบม้วนเดียวจบ ปิดสกอร์รวมสามวัน 4 อันเดอร์พาร์ 212 ทำสถิติคว้าแชมป์ประเภทชายอายุน้อยที่สุด คว้าอันดับ เวิลด์ อเมเจอร์ แรงกิ้ง ขณะที่ พิมพ์นารา กุลละวณิชย์ นักกอล์ฟวัย 13 ปี คว้าแชมป์ประเภทหญิง สกอร์รวมสามวัน 8 อันเดอร์พาร์ 208 ทั้งคู่คว้าสิทธิ์ร่วมการแข่งขันของ เอเจจีเอ แบบเต็มซีซั่น ที่สหรัฐอเมริกา จบการแข่งขันรอบสุดท้าย กอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ - เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์ 2026 สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ แบบพาร์ 72 เล่นสโตรคเพลย์แบบพาร์ 72 ระยะเล่นชาย 7,063 หลา และหญิง 6,052 หลา จ.ลำพูน รอบสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 มีนักกอล์ฟรวม 92 คน แบ่งประเภทชาย 47 คนและประเภทหญิง 35 คน
รายการนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางของน้องๆเยาวชนสู่การแข่งขัน เอเจจีเอ ที่สหรัฐอเมริกา แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แบ่งเป็นประเภทชาย และ หญิง (อายุไม่เกิน 18 ปี) จัดการแข่งขันโดย บริษัท โกลบอล กอล์ฟ เมเนจเมนท์ จำกัด มีนักกอล์ฟจากนานาชาติ ร่วม 120 คน ประเภทชาย 72 คน และประเภทหญิง 48 คน ทั้งหมดเป็นนักกอล์ฟท็อป 6 จากคลาส เอ ชาย และ คลาส บี ชาย และนักกอล์ฟท็อป 3 จากคลาส เอ หญิง และ คลาส บี หญิง จาก ทีจีเอ, ผู้เล่นทีมชาติ 2026 หรือตัวแทนจาก ทีเอแอลจีเอ (ชาย 4 คนและหญิง 2คน), ผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกของ เดอะ จูเนียร์ กอล์ฟ ซีรี่ส์ 2026 (ภาคกลาง, เหนือ, ใต้ และ อีสาน), ผู้เล่นที่ผ่านรอบคัดเลือก ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ โลคอล ควอลิฟายอิ้ง และนักกอล์ฟนานาชาติที่ได้รับเชิญผ่านองค์กรต่างประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนหลักจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัทโกลบอล กอล์ฟ เมเนจเมนท์ จำกัด, ไทยแลนด์ โดเมสติก พาวเวอร์, สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 ประเภทชายโผไม่พลิก แชมป์เป็นของ ยูโบ เฉิน นักกอล์ฟวัย 13 ปี จากไทย สายเลือดจีน ที่ออกตัวเป็นผู้นำมาตั้งแต่รอบแรก วันนี้สตาร์ทเกมที่หลุม 1 เซฟพาร์เรื่อยมาถึงหลุม 5 และเสียโบกี้ที่หลุม 6 พาร์ 4 พัตต์ เบอร์ดี้ทำแต้มคืนจากระยะไม่ถึง 6 ฟุต ที่หลุม 7 พาร์ 5 รอบเก้าหลุมสุดท้ายทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุม 11 พาร์ 4 เสียโบกี้หลุม 14 พาร์ 4 และเก็บเบอร์ดี้อีกที่หลุม 16 พาร์ 4 จบเกมด้วย 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสามวัน 4 อันเดอร์พาร์ 212 กลายเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์รายการนี้อายุน้อยที่สุด และเป็นครั้งแรกที่ได้ เวิลด์ อเมเจอร์ แรงกิ้ง เก็บแต้มสะสมเยาวชนโลกอีกด้วย โดยมี อนพัช พลเสนา อันดับสองจากการนับคะแนนย้อนรอบเก้าหลุมสุดท้ายที่จบด้วยสกอร์(33) โดยมี มโฮแต จัง จากเกาหลีใต้ ที่จบเก้าหลุมหลังด้วยสกอร์ (35) อยู่อันดับสาม โดยทั้งคู่มีสกอร์รวมสามวันเท่ากัน 2 อันเดอร์พาร์ 214
ยูโบ เฉิน กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า "วันนี้ตีดีกว่าเมื่อวาน เล่นมีสมาธิมากขึ้น อยู่กับตัวเอง จึงทำให้ตีเข้าไปใกล้เลยทำแต้มได้ เหลือแค่พัตต์ที่ยังไม่ดีเท่าไร ต้องเล่นให้ช้าลงโฟกัสกับชอตที่เล่น ดีใจมากๆที่ทำสำเร็จ อยากขอบคุณทัวร์นาเม้นท์ คุณพ่อ คุณแม่ และสปอนเซอร์ที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด"
ประเภทหญิงแชมป์เป็นของ พิมพ์นารา กุลละวณิชย์ นักกอล์ฟวัย 13 ปี ที่สตาร์ทเกมหลุม 1 เซฟพาร์ก่อนทำเบอร์ดี้แรกที่หลุม 5 พาร์ 4 และเสียโบกี้ที่หลุม 9 พาร์ 4 ก่อนเร่งเครื่องช่วงเก้าหลุมสุดท้ายทำ 3 เบอร์ดี้ ที่หลุม 10 พาร์ 5, หลุม 13 พาร์ 3 และหลุม 16 พาร์ 4 จากนั้นเสียโบกี้ที่หลุม 17 พาร์ 4 และเก็บเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้าย ทำสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 ดีสุดในประเภทหญิง โดยมี ภทรณิฎาร์ พลมณี คว้าอันดับ 2 ด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 และอันดับ 3 ร่วมประกอบด้วย กชกร นิ่มนวล, ขวัญชนก บุญจันทร์ และ ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล ทำสกอร์รวมเท่ากัน 5 อันเดอร์พาร์ 211
พิมพ์นารา กุลละวณิชย์ กล่าวว่า "ดีใจที่ทำได้ และภูมิใจกับตัวเองที่ยังมองโลกในแง่ดีได้ตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่หลุม 12 เพราะเป็นหลุมยาก พยายามคุมสติตัวเองได้ดี ไม่คิดมาก่อนว่าจะคว้าแชมป์หวังแค่ติดท็อป 4 เพราะผลงานปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีในการเดินทางไปแข่งขัน เอเจจีเอ ที่สหรัฐฯ"
พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และ นางสาวผกามาศ อ่อนชาติ ประธานกรรมการ ปุญญิสา วิลล่า เป็นผู้มอบรางวัลแชมป์ให้กับนักกีฬา สำหรับแชมป์ในรายการนี้ทั้งประเภทชาย และหญิง นอกจากได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอเจจีเอ ได้เต็มซีซั่น และนักกอล์ฟชายท็อป 5 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 15 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาว นักกอล์ฟหญิง ท็อป 3 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 5 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาว ตามลำดับ
ส่วนผู้เล่นมีผลงานติดท็อป 3 ทั้งชาย และหญิง ได้รับเชิญร่วมการแข่งขัน พัฒนา อเมเจอร์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง อินวิเตชั่นเนล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ เนกซ์เจน อเมเจอร์ เวิลด์ ไฟนอล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ มาสเตอร์ (พฤศจิกายน 2026), รายการ แบล็คเมาน์เท่น เอเชียน จูเนียร์ มาสเตอร์ส 2027 (กุมภาพันธ์ 2027), รายการ ยูเอส คิดส์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2027 (เมษายน 2027), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ - เอเจจีเอ ไอพีเอส 2027 (สิงหาคม 2027)