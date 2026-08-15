ยูโบ เฉิน นำต่อ กอล์ฟไทยแลนด์จูเนียร์รอบสอง ประเภทหญิงลุ้นสนุกนำร่วม 3 คน

ยูโบ เฉิน นักกอล์ฟวัย 12 ปีจากไทย สายเลือดจีน ยังทำผลงานได้ร้อนแรงต่อเนื่อง จบเข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 141 จ่อแชมป์ในประเภทชาย โดยมี ยังฮุย-ไอเดน โช จากสหรัฐฯ ตามสโตรคเดียว ด้านประเภทหญิงเล่นดุเดือด ผู้นำร่วม 3 คน ภทรณิฎาร์ พลมณี, กิรณา บัตรพรรณธนะ และ ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล สกอร์สองวันเท่ากัน 6 อันเดอร์พาร์ 138 อีก 18 หลุมรอบสุดท้ายคือบทชี้ชะตาใครกันได้ครองโทรฟี่ กอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์ แข่งขันวันที่ 14-16 สิงหาคม 2569 สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เล่นสโตรกเพลย์แบบพาร์ 72 ระยะเล่นชาย 7,063 หลา และหญิง 6,052 หลาจบรอบวันที่สองวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569
รายการนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางของน้องๆเยาวชนสู่การแข่งขัน เอเจจีเอ ที่สหรัฐอเมริกา แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แบ่งเป็นประเภทชาย และ หญิง (อายุไม่เกิน 18 ปี) จัดการแข่งขันโดย บริษัท โกลบอล กอล์ฟ เมเนจเมนท์ จำกัด มีนักกอล์ฟจากนานาชาติ ร่วม 120 คน ประเภทชาย 72 คน และประเภทหญิง 48 คน ทั้งหมดเป็นนักกอล์ฟท็อป 6 จากคลาส เอ ชาย และ คลาส บี ชาย และนักกอล์ฟท็อป 3 จากคลาส เอ หญิง และ คลาส บี หญิง จาก ทีจีเอ, ผู้เล่นทีมชาติ 2026 หรือตัวแทนจาก ทีเอแอลจีเอ (ชาย 4 คนและหญิง 2คน), ผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกของ เดอะ จูเนียร์ กอล์ฟ ซีรี่ส์ 2026 (ภาคกลาง, เหนือ, ใต้ และ อีสาน), ผู้เล่นที่ผ่านรอบคัดเลือก ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ โลคอล ควอลิฟายอิ้ง และนักกอล์ฟนานาชาติที่ได้รับเชิญผ่านองค์กรต่างประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนหลักจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัทโกลบอล กอล์ฟ เมเนจเมนท์ จำกัด, ไทยแลนด์ โดเมสติก พาวเวอร์, สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
จบเกมรอบวันที่สอง วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ประเภทชาย ตัดตัวเข้ารอบสุดท้าย ที่สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 มีนักกอล์ฟเหลือ 47 คน ประเภทหญิง ตัดตัวที่สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 เหลือผู้เล่น 35 คน ผลแข่งขันประเภทชาย ผู้นำไม่เปลี่ยนยังเป็น ยูโบ เฉิน นักกอล์ฟชาวไทย สายเลือดจีน วัย 12 ปี รอบนี้สตาร์ทเกมที่หลุม 1 เซฟพาร์ 12 หลุมติดก่อนทำเบอร์ดี้ที่หลุม 13 พาร์ 3 ห้าหลุมสุดท้าย เสียโบกี้ที่หลุม 14 พาร์ 4 กับอีก 1 ดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 16 พาร์ 4 จบรอบด้วยสกอร์ 2 โอเวอร์พาร์ 74 รวมสองวัน 3 อันเดอร์พาร์ 141 โดยมี ยังฮุย-ไอเดน โช จากสหรัฐฯ ทำเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 142 เป็นที่สองเดี่ยว ตามอยู่หนึ่งสโตรก อันดับ 3 ร่วม อนพัช พลเสนา กับ โฮแต จัง จากเกาหลีใต้ สกอร์รวมอีเวนพาร์ 144 เท่ากัน
ยูโบ เฉิน กล่าวว่า "วันนี้ทำผลงานได้ไม่ดีเลย พยายามตั้งสมาธิกับการเล่นแล้ว อีกทั้งมีอะไรรบกวนจิตใจเป็นระยะๆ ก่อนมาพลาดเองในช่วงท้ายเพราะสภาพลมแรง ดังนั้นรอบสุดท้ายต้องพยายามอยู่กับตัวเองให้เยอะๆ มีสมาธิกับทุกชอต"
ประเภทหญิง ภทรณิฎาร์ พลมณี วันนี้สตาร์ทเกมทางหลุม 1 เก้าหลุมแรกเซฟพาร์สี่หลุมติด ทำ 3 เบอร์ดี้ที่หลุม 5, 7 และ 9 รอบเก้าหลุมสุดท้าย ทำเบอร์ดี้ที่หลุม 11 เสีย 2 โบกี้ที่หลุม 12 และ 15 เก็บเบอร์ดี้คืนที่หลุม 17 และทำอีเกิ้ลในหลุม 18 จากพัตต์ระยะ 40 ฟุต จบสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 67 มีสกอร์รวมสองวัน 6 อันเดอร์พาร์ 138 นำร่วมกับ กิรณา บัตรพรรณธนะ และ ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล ที่จบรอบเข้ามาเท่ากันคนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ขณะที่ พิมพ์นารา กุลละวณิชย์ รั้งอันดับ 4 สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 139
ภทรณิฎาร์ พลมณี กล่าวหลังจบเกมรอบนี้ "ประทับใจหลุมสุดท้ายหลังตีชอตสองเข้าไปออนเหลือระยะพัตต์ไกลราว 40 ฟุตและพัตต์ลงไปอย่างน่าตื่นเต้น " ด้าน กิรณา บัตรพรรณธนะ ผู้นำร่วมอีกคน กล่าวว่า "ไดร์ฟอยู่ในแฟร์เวย์ ตีเหล็กค่อนข้างน่าพอใจ มีพัตต์ที่บางหลุมยังไม่เฉียบคม รอบสุดท้ายหวังว่าจะทำผลงานให้ดีแบบนี้" ส่วน ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล ที่ขึ้นมาลุ้นแชมป์ด้วยกล่าวว่า "ตีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รอบสุดท้ายพยายามไดร์ฟให้อยู่แฟร์เวย์ ตีเหล็กเข้ากรีนให้แม่ น และพัตต์ให้ดีที่สุด มาเล่นครั้งนี้สนุกมากๆ"
รอบสุดท้าย(วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 69) ปล่อยผู้เล่นกลุ่มละ 3 คน เริ่มในเวลา 7.30 น. กลุ่มผู้นำชายเริ่มเวลา 8.40 น. และหญิงเริ่มเวลา 8.30 น. รางวัลสำหรับแชมป์ทั้งประเภทชาย และหญิงในรายการนี้ นอกจากได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอเจจีเอ ได้เต็มซีซั่น และนักกอล์ฟชายท็อป 5 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 15 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาว นักกอล์ฟหญิง ท็อป 3 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 5 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาว ตามลำดับ
ส่วนผู้เล่นมีผลงานติดท็อป 3 ทั้งชาย และหญิง ได้รับเชิญร่วมการแข่งขัน พัฒนา อเมเจอร์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง อินวิเตชั่นเนล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ เนกซ์เจน อเมเจอร์ เวิลด์ ไฟนอล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ มาสเตอร์ (พฤศจิกายน 2026), รายการ แบล็คเมาน์เท่น เอเชียน จูเนียร์ มาสเตอร์ส 2027 (กุมภาพันธ์ 2027), รายการ ยูเอส คิดส์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2027 (เมษายน 2027), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ - เอเจจีเอ ไอพีเอส 2027 (สิงหาคม 2027)