“โปรแพรว” ใจเกินร้อย เกือบถอดใจเพราะพิษไข้ สุดท้ายฮึดสู้จบการแข่งขัน HYROX

“โปรแพรว” ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ นักกอล์ฟสาว ดีกรี มิสทีน ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 และ มิส ทัวรริซึม ไทยแลนด์ 2020 ลงแข่งขัน ไฮร็อค 2026 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเจ้าตัว ยังเผยด้วยว่า เกือบจะถอดใจ ไม่มาแข่งแล้ว เนื่องจากมีอาการคัดจมูกและเป็นไข้หวัดอ่อนๆ แต่สุดท้ายก็สามารถฮึดสู้และก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดจนเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ
”โปรแพรว“ โพสต์หลังจบการแข่งขันว่า “พวกเราทำได้แล้ว!! 💪💗🙌🏼 Under Armour Thailand
4 เดือนที่แล้ว มันเป็นแค่ไอเดีย เป็นแค่คำว่า 'อาจจะ'..."
3 เดือนที่แล้ว พวกเราลงสมัครแข่งขัน HYROX Thailand และเริ่มฝึกซ้อม
วันนี้ พวกเราทำได้แล้ว!!!! เราทำมันสำเร็จทั้งที่มีอาการคัดจมูกและมีไข้ต่ำๆ 🤒 ตอนแรกคิดว่าจะไม่มาแล้ว แต่ก็ฮึดพาตัวเองจนผ่านมันมาได้... ที่สำคัญที่สุดคือพวกพวกเราสนุกกันมาก ไม่สามารถทำสิ่งนี้ร่วมกับคนอื่นได้อีกแล้ว นอกจาก Atittaya Khim T. ขอบคุณนะ!!! 💋💋"
ขอบคุณภาพ : Preaw sripatrprasite