“สิงห์” จัดเต็ม ชม The Open–AIG Women’s Open พร้อมออกรอบสนามมาตรฐานแชมเปียนชิพที่อังกฤษ

สิงห์ ในฐานะ Official Beer Partner ของการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open จัดเต็มชมการแข่งขัน 2 แมตซ์ทั้ง The Open ครั้งที่ 154 และ AIG Women’s Open ครั้งที่ 50 พร้อมออกรอบสนาม The Tytherington Golf Course ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานแชมเปียนชิพชั้นนำในเมืองแมคเคิลฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ให้กับ 8 ผู้ชนะการแข่งขัน “Singha Thailand Challenge 2026” ซึ่งเป็นการแข่งขัน Virtual Golf ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โดยในปี 2026 มีนักกอล์ฟเข้าร่วมมากกว่า 1,900 คนจากทั่วประเทศ ก่อนคัดเลือกผู้ชนะ 8 คน เพื่อร่วมทริปสุดพิเศษครั้งนี้ ประกอบด้วย ยศพร วังแก้ว, เตชินท์ วิชัยณรงค์, ฐิติธรรม เกตุอดิศร และ วิศว์ จิตตธร ชมการแข่งขัน ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ที่ประเทศอังกฤษ ขณะที่ สุพิชญา หอมพวงภู่, เผ่าพัชร ภูสีเขียว, อภิรุจี ปิ่นประยงค์ และ ปัณณ์ ลีนะวัต ชมการแข่งขัน AIG Women’s Open ครั้งที่ 50 อีกหนึ่งเวทีสำคัญที่รวมนักกอล์ฟหญิงชั้นนำจากทั่วโลก รวมถึงนักกอล์ฟไทยที่ก้าวขึ้นไปสร้างผลงานในระดับนานาชาติ
ทริปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสิงห์กับ The Open ซึ่งในปี 2026 เข้าสู่ปีที่ 4 ของการเป็น Official Beer Partner พร้อมขยายความร่วมมือสู่ AIG Women’s Open เป็นครั้งแรก ภายใต้ข้อตกลงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2026–2028 โดยความร่วมมือนี้ครอบคลุมทั้งการแข่งขันกอล์ฟชายและหญิง สะท้อนแนวทางของสิงห์ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟระดับโลก และเปิดโอกาสให้แฟนกอล์ฟชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิด
ความร่วมมือครั้งนี้ยังตอกย้ำแนวทางของ “สิงห์” ในการสนับสนุนวงการกอล์ฟอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนและสร้างโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชน การสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพและการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเปิดโอกาสให้แฟนกอล์ฟชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศการแข่งขันระดับโลกอย่างใกล้ชิด