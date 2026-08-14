รอบซ้อมไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ คึกคัก 120 คนร่วมทัวร์ มีสัมมนาแนะแนวรับทุนศึกษาต่ออย่างมีเป้าหมาย

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ หรือ เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2569 สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน วันซ้อมอย่างเป็นทางการ เมื่อ 13 สิงหาคม 2569 คึกคักสุดๆ
ช่วงเย็นมีสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อยังต่างประเทศจากทาง ไอเอ็มจี อะคาเดมี่ และ อินเตอร์เนชั่นเนล พรีแพราตอรี่ กอล์ฟ เซนเตอร์ หรือ ไอพีจีเอ อีกด้วย มีน้องๆนักกอล์ฟเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างล้นหลามที่ห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมในสนาม และรายการนี้มีนักกอล์ฟจากหลากหลายชาติร่วมด้วยถึง 120 คน
รายการนี้รับการสนับสนุนหลักจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ไทย โดเมสติก พาวเวอร์, สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ นับเป็นหนึ่งในเส้นทางของน้องๆเยาวชนสู่การแข่งขัน เอเจจีเอ ของสหรัฐ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีนักกอล์ฟ 120 คนร่วมแข่งขัน แบ่งเป็นประเภทชาย 72 คน และประเภทหญิง 48 คน
ทั้งหมดเป็นนักกอล์ฟท็อป 6 จากคลาส เอ ชาย และ คลาส บี ชาย และนักกอล์ฟท็อป 3 จากคลาส เอ หญิง และ คลาส บี หญิง จาก ทีจีเอ, ผู้เล่นทีมชาติ 2026 หรือตัวแทนจาก ทีเอแอลจีเอ (แบ่งเป็นชาย 4 และหญิง 2), ผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกของ เดอะ จูเนียร์ กอล์ฟ ซีรี่ส์ 2026 (ภาคกลาง, เหนือ, ใต้ และ อีสาน), ผู้เล่นที่ผ่านรอบคัดเลือก ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ โลคอล ควอลิฟายอิ้ง และนักกอล์ฟนานาชาติที่ได้รับเชิญผ่านองค์กรต่างประเทศ แข่งขันที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ แบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แบ่งเป็นประเภทชาย และ หญิง (อายุไม่เกิน 18 ปี) จัดการแข่งขันโดย บริษัท โกลบอล กอล์ฟ เมเนจเมนท์ จำกัด
แชมป์ทั้งประเภทชาย และหญิง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เอเจจีเอ ได้เต็มซีซั่น และนักกอล์ฟชายท็อป 5 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 15 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาว นักกอล์ฟหญิง ท็อป 3 คว้ารางวัล 12 ดาว ท็อป 5 คว้ารางวัล 8 ดาว ท็อป 10 คว้ารางวัล 4 ดาว และท็อป 50% คว้ารางวัล 1 ดาวตามลำดับ
อีกทั้ง ผู้เล่นที่ติดท็อป 3 ทั้งชาย และหญิง ได้รับเชิญร่วมการแข่งขัน พัฒนา อเมเจอร์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง อินวิเตชั่นเนล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ เนกซ์เจน อเมเจอร์ เวิลด์ ไฟนอล 2026 (ตุลาคม 2026), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ มาสเตอร์ (พฤศจิกายน 2026), รายการ แบล็คเมาน์เท่น เอเชียน จูเนียร์ มาสเตอร์ส 2027 (กุมภาพันธ์ 2027), รายการ ยูเอส คิดส์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2027 (เมษายน 2027), รายการ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ - เอเจจีเอ ไอพีเอส 2027 (สิงหาคม 2027)
วันเดียวกันทางผู้จัดยังมีพิธีเปิดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก พันธุปรี ดาบเงิน (ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาภูมิภาค) และ “โปรบูม” ปราชญ์ รัตนกูล (Tournament Director) กล่าวต้อนรับนักกีฬาแหละผู้ปกครอง ก่อนช่วงเย็นของวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ได้เชิญนักกอล์ฟ และผู้ปกครอง ร่วมสัมมนาแนะแนวทางการศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดยมี โค้ช เกร็ก โรเบิร์ตสัน รองหัวหน้าผู้ฝึกสอนกอล์ฟจาก TCU และ เทเลอร์ ริกก์ส รองหัวหน้าผู้ฝึกสอนกอล์ฟจาก ไอโอว่า สเตท รวมถึงตัวแทนจาก ไอเอ็มจี อะคาเดมี่ และ ตัวแทนจาก อินเตอร์เนชั่นเนล พรีแพราตอรี่ กอล์ฟ เซนเตอร์ ( IPGA) ร่วมแนะแนวทางการเข้ารับทุน เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยดังต่างๆที่สหรัฐฯ ที่ทุกคนต่างมีเป้าหมาย ทั้งด้านการศึกษาและเป็นนักกีฬาของมหาวิทลัย ปูทางสู่ระดับอาชีพกีฬากอล์ฟในความมุ่งมั่นมีคุณภาพ