เปิดโอกาสนักกอล์ฟสมัครเล่นไทย สู่เวทีนานาชาติ สมัครแข่งขันกอล์ฟ รายการ South Sulawesi Amateur Open 2026 ประเทศอินโดนีเซีย

นักกอล์ฟสมัครเล่นชาวไทยที่กำลังมองหาประสบการณ์การแข่งขันระดับนานาชาติ ไม่ควรพลาดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน South Sulawesi Amateur Open 2026 หนึ่งในรายการกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับการรับรองจาก Indonesia Golf Association – South Sulawesi Chapter และจัดโดย Indonesia Golf Association ร่วมกับ Amateur Golfers Indonesia (AGI)
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นชาวไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แต่งตั้ง คุณเพื่อนใจ โพธิ์พะเนาว์ กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิคอร์น ลิ๊งค์ จำกัด เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการ (Authorized Participant Representative) ประจำประเทศไทย มีหน้าที่ให้ข้อมูลการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์รายการ แนะนำผู้สนใจ สมัครแข่งขัน และประสานงานกับฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
การแข่งขัน South Sulawesi Amateur Open 2026 ไม่มีค่าสมัครแข่งขัน (Free Entry) ตามประกาศของผู้จัดการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่ประสงค์ใช้บริการของผู้แทนประเทศไทยในการประสานงานการลงทะเบียน และการอำนวยความสะดวก จะมี Representative Service Fee จำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐ (1500 บาทต่อนักกอล์ฟ 1 ท่าน) ซึ่งเป็นค่าบริการของผู้แทนประเทศไทยเท่านั้น โดยมิใช่ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการแข่งขัน และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็นทางการ
การแข่งขัน South Sulawesi Amateur Open 2026 จะจัดขึ้นระหว่าง 22–24 กันยายน 2569 ณ สนาม Padivalley Golf Club จังหวัดสุลาเวสีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย สนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพที่มีชื่อเสียง รายการนี้ยังได้รับการบรรจุใน World Amateur Golf Ranking (WAGR®) เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสมัครเล่นสะสมคะแนนอันดับโลก ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือและสร้างผลงานบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมได้พบปะนักกอล์ฟจากหลากหลายประเทศ พร้อมสร้างมิตรภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการกอล์ฟสมัครเล่นของภูมิภาคเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2569
นักกอล์ฟสมัครเล่นที่สนใจกรุณาติดต่อ คุณเพื่อนใจ โพธิ์พะเนาว์ บริษัท ยูนิคอร์น ลิ๊งค์ จำกัด ผู้แทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเพื่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขัน ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงข้อมูลด้านการเดินทางและการเข้าร่วมการแข่งขัน ที่โทร. 0616451614 หรือ Line ID: puenjai และ อีเมล์ puenjai@gmail.com
ร่วมเป็นตัวแทนนักกอล์ฟสมัครเล่นไทย ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ และสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจในศึก South Sulawesi Amateur Open 2026 ประเทศอินโดนีเซีย