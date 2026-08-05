ก้าวใหม่ที่น่าจับตา! “โปรจีโน่–อาฒยา ฐิติกุล” เข้าสู่ครอบครัวไดกิ้นอย่างเป็นทางการ

“โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงระดับโลก ก้าวเท้าเข้าสู่ครอบครัวไดกิ้น เป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ปลื้มใจได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ความเคลื่อนไหวของ “โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงระดับโลก ปัจจุบันอยู่อันดับ 2 ของโลก ล่าสุดรับหน้าเสื่อเป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของไดกิ้น คนใหม่
นายทาคาโยชิ มิกิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และ นายวรพงศ์ กียปัจจ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมต้อนรับโปรจีโน่เข้าสู่การเป็นสมาชิกใหม่ของ "ครอบครัวไดกิ้น" อย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
สะท้อนถึงการเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไดกิ้นและโปรจีโน่ โดยการพบกันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของผู้นำ 2 วงการ ที่สะท้อนการโคจรมาพบกันของแบรนด์ระดับโลกและนักกอล์ฟหญิงไทยผู้สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก
โดยโปรจีโน่เตรียมร่วมเดินทางบทใหม่กับไดกิ้นในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้เท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายโมเมนต์และความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามจากไดกิ้นและโปรจีโน่ ในเร็วๆ นี้