เมเจอร์จบทริปไม่จบ "โปรเมียว" เยือนรังหงส์แดงทีมรัก "จีโน่" แวะเช็คอินโรงละครแห่งความฝัน

หลังจบภารกิจในศึกเมเจอร์สุดท้ายของปี 2026 รายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ที่ประเทศอังกฤษ สองโปรกอล์ฟสาวไทย “จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล และ "โปรเมียว" ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ใช้เวลาว่างเติมเต็มความฝัน ด้วยการเดินทางไปเยือนสนามเหย้าของทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ
"โปรเมียว" ปาจรีย์ โปรสาวมือ 44 ของโลก ใช้ช่วงเวลาว่าง ไปเยือนสนามแอนฟิลด์ ของลิเวอร์พูล ทีมที่รักและเชียร์ พร้อมเก็บภาพย้อนรอย หลังเคยมาที่นี่เมื่อ 12 ปีก่อน ฟาก “จีโน่” อาฒยา โปรสาวมือ 2 ของโลก พร้อมทีมงานก็ไม้น้อยหน้า เมื่อแท็กมือกับทีมงาน บุกโอลด์แทรฟฟอร์ด เยี่ยมชมรังเหย้า ของปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เช่นกัน
สำหรับ “โปรจีน” อาฒยา ทำผลงานในศึกเมเจอร์สุดท้ายของปี 2026 รายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ด้วยการจบอันดับ 4 ร่วม ที่สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ ส่วน "โปรเมียว“ ที่ลงเล่นรายการเดียวกันด้วย ตีรวม สองวัน 5 โอเวอร์พาร์ 147 ทำให้ไม่ผ่านตัดตัว