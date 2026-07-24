"มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย" นำร่องให้เด็กรู้จักกีฬากอล์ฟ ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร จังหวัดสระบุรี

มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย โดย สุทิน ดรุณโยธิน ประธานมูลนิธิฯ และนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย, เรวดี ต.สุวรรณ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ คุณพรรณอัมพา พรพีรพาน กรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟสตรี และ สุธินี อิศรกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ นำทีมร่วมเปิดโครงการ กอล์ฟ รูท เซ็นเตอร์ (Golf Roots Center) กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน สนใจในกีฬากอล์ฟมากขึ้น โดย มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย จัดนําร่องที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร จ.สระบุรี โดยมีทีมโค้ช คอยแนะนำให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติกีฬากอล์ฟ เรื่องการ ไดร์ฟ ชิพ พัตต์ ให้กับน้อง ๆ เยาวชนที่ร่วมโครงการอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา
นายสุทิน ดรุณโยธิน ประธานมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย กล่าวถึงจุดประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ กอล์ฟ รูท เซ็นเตอร์ (Golf Roots Center) ที่ได้รับการสนับสนุน โดย The R&A ว่า กอล์ฟเป็นกีฬาในระดับสากล มีนักกีฬาดังระดับโลกมากมาย รวมถึงนักกีฬาจากประเทศไทย เล่นอยู่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก การเปิดโอกาสให้กับนักเรียน เด็กๆ และเยาวชนได้รู้จักกอล์ฟกันมากขึ้น และหันมาให้ความสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างแพร่หลายนั่นคือเป้าหมายหลักที่เราทุกคนต่างมุ่งมั่น
"ก่อนอื่นต้องขอบคุณนักกอล์ฟสมาชิกกีฬากอล์ฟอาชีพทุกคน ที่ได้แบ่งปัน มอบอุปกรณ์ในการเล่นกีฬากอล์ฟมาให้กับมูลนิธิฯ และสมาคมฯ ให้เด็กได้มีโอกาสอย่างทั่วถึง กิจกรรมนำร่องครั้งนี้ โดยมีนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางแค และนายก่อพงศ์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร นำนักเรียนในหลายรุ่นอายุ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการเล่นกีฬากอล์ฟพื้นฐาน หลายคนจากหลายชั้นเรียน สำหรับนักกอล์ฟท่านใด ที่มีจุดประสงค์มอบอุปกรณ์กอล์ฟ สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิและสมาคมฯ กีฬากอล์ฟต่าง ๆได้เช่นเดิม"
ทางด้าน คุณเรวดี ต.สุวรรณ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการกอล์ฟ รูท เซ็นเตอร์ (Golf Roots Center) โดยการสนับสนุนจาก The R&A ที่มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมกีฬากอล์ฟได้แพร่หลายไปสู่เยาวชนในโรงเรียนต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มประชากรคนเล่นกอล์ฟให้มากขึ้น โดยให้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร เป็นจุดเริ่มต้น และจะมีขึ้นในอีกหลายสถาบันต่อไป และทางมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากทีมผู้ฝึกสอนระดับอาชีพ คือ โปรจิระศักดิ์ ทัศณรงค์, โปรภครฐดิษฐ์ นิลเพ็ชรรัตน์ และ คุณเบญจะ นิพิฐกุลทอง และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ School Golf Roots Center (Level 1) จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย
สำหรับมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 6 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬากอล์ฟสตรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พรบรมราชินีในรัชกาลที่ 7, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย และ สมาคมสนามกอล์ฟไทย