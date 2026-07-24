"โปรเพชร" สดมภ์ แก้วกาญจนา ร่วมเปิดตัว OMNI Edition เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเหลือนักกอล์ฟ

เปิดตัว OMNI Edition อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ BenQ และ LEBORN นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Home Golf Simulator by Chalermwong
“พี่ซิ่ง” เฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร เปิดตัว OMNI Edition จาก Square Golf เป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ เครื่องสำหรับระบบ Golf Simulator ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั่วโลก พร้อมเชิญ โปรเพชร สดมภ์ แก้วกาญจนา ร่วมทดสอบความแม่นยำและให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจากการใช้งานจริง โดยมีพาร์ทเนอร์อย่าง BEN Q และ Leborn ร่วมนำสินค้าที่ใช้ใน Golf Sim มาร่วมในการทดสอบ ณ 4th Swing ซ.อารีสัมพันธ์ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2569
”พี่ซิ่ง” CEO Home Golf Simulator by Chalermwong กล่าวว่า “ผมเชิญ โปรเพชร สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำในการตีเหล็กเข้าหาธง มาร่วมทดสอบความแม่นยำของ OMNI Edition และให้ความเห็นจากการใช้งานจริง เนื่องจากแบรนด์นี้ยังใหม่มากสำหรับนักกอล์ฟไทย ผมจึงอยากฟังความเห็นจากโปรระดับโลกว่า ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เครื่องแสดงออกมามีความแม่นยำเพียงใด”
โปรเพชร สดมภ์ แก้วกาญจนา เผย“หลังจากทดลองใช้งาน ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่แสดงออกมามีความใกล้เคียงกับเครื่องรุ่น Top ที่นำไปใช้ซ้อมระหว่างการแข่งขันในต่างประเทศ และด้วยคุณสมบัติของ OMNI Edition นอกจากเรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนแล้ว ความสะดวกในการพกพา ความทนทาน แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้ตลอดการฝึกซ้อม OMNI Edition จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี”
OMNI EDITION เครื่องเดียวจบ โคตรคุ้ม ความแม่นยำระดับเครื่องรุ่น Top ซ้อมได้ทุกสถานการณ์ เชื่อมต่อใช้งานได้ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือ, iPad และคอมพิวเตอร์ แสดงตัวแปรได้มากถึง 21 ค่า พร้อมรองรับการเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ ในอนาคต พร้อมส่งในประเทศไทย สั่งได้เลย รอไม่นาน รับประกัน 1 ปี พร้อมคำแนะนำการใช้งานจากทีมงานที่ทำ Golf Simulator จริง และอยู่ในวงการเทคโนโลยีกอล์ฟมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2000 ตั้งแต่ยุคที่ Launch Monitor ยังแทบไม่มีใครพูดถึงในประเทศไทย
สนใจปรึกษาเรื่อง Golf Simulator LINE: @homegolf https://lin.ee/RvpzpMP โทร. 091-993-5954 #SquareGolf #SquareGolfOMNI #OMNIEdition #HomeGolfSimulatorByChalermwong