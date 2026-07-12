ทีมสวิงเยาวชนไทยกวาด 3 แชมป์ ศึก ‘Vietnam Junior Open 2026’

นักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมบนเวทีนานาชาติ คว้าแชมป์ประเภททีม พร้อมกวาดอีก 2 แชมป์บุคคล ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนาม ครั้งที่ 10 รายการ “Hanwha Life The 10th Vietnam Junior Open 2026” ที่สนามซิลค์ พาธ ดอง ตรียว กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศเวียดนาม
ทีมไทยประกอบด้วย “ปลื้ม” พสิษฐ์ ราตะกั่ว, “โปรเจ็ค” รัณณบดินทร์ ทัศนีย์พิพากร, “ณีนี” ภาณินี ขันมณี และ “แอลม่อน” วิชญาดา แรมเมือง ช่วยกันทำสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ โดยนับสกอร์ดีที่สุด 3 คนในแต่ละรอบ ผงาดคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จ
ขณะที่ “แอลม่อน” วิชญาดา แรมเมือง ทำผลงานโดดเด่น เก็บเพิ่มรอบสุดท้าย 1 อันเดอร์พาร์ จบด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ คว้ารางวัล Best Overall หรือผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดของการแข่งขัน โดยทิ้งห่าง หลิว ด่าว ฮวี นาม นักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง 9 สโตรก
ด้าน “ณีนี” ภาณินี ขันมณี คว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี หลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ เพิ่มอีกหนึ่งถ้วยแชมป์ให้กับทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทย
ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน 18 ปี “ปลื้ม” พสิษฐ์ ราตะกั่ว ลุ้นแชมป์จนถึงรอบสุดท้าย ก่อนจบด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ คว้ารองแชมป์ ตามหลัง หลิว ด่าว ฮวี นาม แชมป์จากเวียดนามเพียง 1 สโตรก ส่วนที่ “โปรเจ็ค” รัณณบดินทร์ ทัศนีย์พิพากร เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของทีม ช่วยทำคะแนนพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมได้สำเร็จ