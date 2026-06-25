เปิดศึกกอล์ฟ "ควีนส์คัพ 2026" โปรไทยลุยชิงถ้วยพระราชทาน

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ “ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัลรวม 15 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นรายการสำคัญของวงการกอล์ฟไทย สมาคมฯ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับการแข่งขันรายการนี้ ถ้วยพระราชทานพระบรมราชินีถือเป็นเกียรติยศที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักกอล์ฟไทยทุกคนมุ่งมั่นฝึกซ้อมและทำผลงานให้ดีที่สุด เป็นรายการที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะคว้าแชมป์และได้ครองถ้วยแห่งเกียรติยศใบนี้สักครั้งในชีวิต”
นายเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจกอล์ฟ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ไว้วางใจเลือก สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ให้เป็นสนามแข่งขันในรายการอันทรงเกียรติ 'Queen's Cup Thailand Championship 2026' เราได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อการแข่งขันรายการนี้สมบูรณ์ที่สุด มีความท้าทาย ตลอดจนความปลอดภัย โดยหลุมไฮไลท์อยู่ที่ 'หลุม 8' (Signature Hole) ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เลือกใช้ 'กรีนบน' ที่มีบังเกอร์ใหญ่ดักหน้า ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร โดยร่วมมือกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ และจัดเตรียม Media Center ไว้ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสื่อมวลชนทุกท่าน
นอกจากคุณค่าทางเกียรติยศแล้ว ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026 ยังชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 15 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพของประเทศไทย โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 2.1 ล้านบาท พร้อมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือ นำโดยโปรชื่อดังอย่าง ประหยัด มากแสง, ถาวร วิรัตน์จันทร์, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, รฐนน วรรณศรีจันทร์, เข้มข้น ลิมพะสุต, นิรันดร์ แซ่อึ้ง ประชันวงสวิงร่วมกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์การแข่งขันอย่าง ปรินทร์ สารสมุทร, รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ และเสฏฐวุฒิ เคนานัน ฯลฯ