"ทีเจย์" สวิงดาวรุ่งไทย ผงาดแชมป์ที่รอยัลหัวหินอีกครั้ง! สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ 2 รุ่นต่างคลาส F-E

“ทีเจย์” ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข เจ้าของฉายา “The Wolf Juniors” นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้ง หลังคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Singha-Krungthai Junior Golf Ranking 2026-2027 รุ่น Class E Boy ณ สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวด้วยการคว้าแชมป์ที่สนามรอยัล หัวหิน ครบ 2 รุ่นอายุ ทั้ง Class F และ Class E
การแข่งขันในรอบสุดท้าย ทีเจย์โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น โดยทำสกอร์ 34 ใน 9 หลุมแรก และ 38 ใน 9 หลุมหลัง จบวันด้วยสกอร์ Even Par 72 ซึ่งเป็นสกอร์ดีที่สุดของรุ่น Class E Boy ในวันสุดท้าย พร้อมเก็บได้ถึง 4 เบอร์ดี้ จากหลุม 4, 5, 7 และ 16 ก่อนจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม 151 (+7) จากผลงาน 79-72 คว้าแชมป์ไปครอง และทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 8 สโตรก
ความสำเร็จครั้งนี้มีความหมายมากกว่าถ้วยรางวัล เพราะสนามรอยัล หัวหิน ถือเป็นหนึ่งในสนามสำคัญบนเส้นทางกอล์ฟของทีเจย์ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม 2567 เจ้าตัวเคยคว้าแชมป์รายการ Singha-Krungthai Junior Golf Ranking 2024-2025 ที่สนามแห่งนี้ในรุ่น Class F มาแล้ว ก่อนจะขยับขึ้นสู่การแข่งขันในรุ่น Class E ที่มีความเข้มข้นและท้าทายมากยิ่งขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีเจย์ต้องเรียนรู้และปรับตัวกับการแข่งขันในคลาสใหม่ หลังจากเคยเผชิญความยากลำบากในช่วงแรกของการก้าวขึ้นสู่ Class E และเคยทำผลงานได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเสริมสร้าง Mental Game ทำให้เจ้าตัวค่อย ๆ ยกระดับผลงานขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด จนสามารถกลับมายืนบนจุดสูงสุดได้อีกครั้ง
การกลับมาคว้าแชมป์ที่สนามรอยัล หัวหิน อีกครั้งในฐานะแชมป์ Class E จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนวัย 8 ปีรายนี้ และทำให้ทีเจย์กลายเป็นเจ้าของผลงานแชมป์ 2 รุ่นต่างคลาส (F-E) ในสนามแห่งความทรงจำของตัวเองได้สำเร็จ
ความสำเร็จครั้งนี้ยังต่อยอดจากผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 หลังทีเจย์เพิ่งคว้าแชมป์คะแนนสะสมประจำปี Thailand Junior World Tour Season 2 รุ่น E-Boy ด้วยคะแนนสะสมรวม 385 คะแนน พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวด้วยการเป็นแชมป์คะแนนสะสม Thailand Junior World Tour สองรุ่นติดต่อกัน จาก Class F ในปี 2568 สู่ Class E ในปี 2569
นอกจากนี้ ทีเจย์ยังได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ Golf Digest Japan Junior Cup 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569 หลังผ่านการแข่งขันเพลย์ออฟสุดเข้มข้นในรอบ Final Round ของ Thailand Junior World Tour
การคว้าแชมป์ครั้งนี้ยังนับเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญในช่วงเวลาที่ฟอร์มการเล่นของทีเจย์กำลังอยู่ในจุดสูงสุด หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทั้งด้านเทคนิค การบริหารเกม และความแข็งแกร่งทางจิตใจที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ทีเจย์กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า “ดีใจมากครับที่ได้กลับมาคว้าแชมป์ที่รอยัล หัวหิน อีกครั้ง สนามนี้เป็นสนามที่มีความหมายกับผมมาก เพราะเคยได้แชมป์ Class F ที่นี่มาก่อน วันนี้ผมพยายามโฟกัสกับทุกช็อต และเล่นตามแผนที่ซ้อมมา ดีใจที่ทำได้สำเร็จครับ”
ด้านคุณพ่อ ตูน – ปิยะพงษ์ หวังใจสุข กล่าวว่า “สิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน แต่คือการได้เห็นพัฒนาการของทีเจย์ตลอดช่วงที่ผ่านมา จากวันที่ต้องปรับตัวกับคลาสใหม่ เรียนรู้จากความผิดพลาด และพยายามพัฒนาตัวเองทุกวัน จนวันนี้สามารถกลับมาคว้าแชมป์ที่สนามแห่งนี้ได้อีกครั้ง ถือเป็นรางวัลของความพยายามจริง ๆ”
ขณะที่ โปรน้ำ – ฐิชาลดา นิธิถิรสกุล โค้ชผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ทีเจย์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องเทคนิค การวางแผนการเล่น และการควบคุมอารมณ์ในสนาม สิ่งที่น่าชื่นชมคือความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของนักกีฬาที่จะก้าวไปได้ไกลในอนาคต”
สำหรับเป้าหมายต่อไป ทีเจย์จะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Golf Digest Japan Junior Cup 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะตัวแทนประเทศไทย โดยหวังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติ และพัฒนาตัวเองสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
#TheWolfJuniors #TeJay #SinghaJuniorGolf #TGARanking #Champion #RoadToJapan #GolfDigestJapanJuniorCup #JuniorGolf #TeamThailand