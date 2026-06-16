"ทีเจย์-ปัณณวิชญ์" สวิงจิ๋วดาวรุ่ง ผงาดแชมป์คะแนนสะสม TJWT Season 2 รุ่น E-Boy คว้าอันดับ 3 Overall พร้อมซิวตั๋วลุยญี่ปุ่น

“ทีเจย์” ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข เจ้าของฉายา “The Wolf Juniors” นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายฤดูกาล หลังคว้าแชมป์คะแนนสะสมประจำปีรายการ Thailand Junior World Tour (TJWT) Season 2 รุ่น E-Boy พร้อมจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศด้วยอันดับ 3 Overall และคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ Golf Digest Japan Junior Cup ณ ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2 รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แบงค็อก โดยรวมนักกอล์ฟเยาวชนจากหลากหลายรุ่นอายุเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ประจำฤดูกาลและสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
สำหรับการแข่งขัน Final Round ในปีนี้ถือเป็นหนึ่งในสนามที่เข้มข้นและท้าทายที่สุดของฤดูกาล เนื่องจากใช้ระบบแข่งขันแบบ Gross Score (คะแนนดิบ) รวมทุกคลาสเข้าด้วยกัน โดยไม่มีการคิดแต้มต่อ ทำให้นักกอล์ฟทุกคนต้องวัดกันด้วยความสามารถล้วน ๆ เพื่อชิงเพียง 3 สิทธิ์ในการรับทุนสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขัน Golf Digest Japan Junior Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ทุกช็อตมีความหมาย และทุกตำแหน่งต้องต่อสู้กันอย่างเข้มข้นจนถึงหลุมสุดท้าย
ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ทีเจย์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยทำสกอร์ 36-37 รวม 73 (+1) พร้อมเก็บได้ถึง 5 เบอร์ดี้ จากหลุม 1, 2, 9, 14 และ 15 ส่งผลให้คว้าอันดับ 1 ในรุ่น E-Boy และจบการแข่งขันด้วยอันดับ 3 Overall ร่วม จากนักกอล์ฟทุกคลาส
จากผลงานที่สม่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกาล ทีเจย์สามารถเก็บคะแนนสะสมรวมได้ 385 คะแนน คว้าตำแหน่งแชมป์คะแนนสะสม Thailand Junior World Tour Season 2 รุ่น E-Boy ได้อย่างสมศักดิ์ศรี หลังสร้างผลงานโดดเด่นจากการคว้าแชมป์หลายสนามตลอดฤดูกาล
ความสำเร็จในปีนี้ยังถือเป็นการสานต่อผลงานอันยอดเยี่ยมของทีเจย์ หลังจากฤดูกาล 2568 สามารถคว้าแชมป์คะแนนสะสมประจำปีในรุ่น F ได้สำเร็จ ก่อนจะขยับขึ้นสู่รุ่น E และยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจนผงาดคว้าแชมป์คะแนนสะสมประจำปีได้อีกครั้ง นับเป็นการครองแชมป์คะแนนสะสม 2 รุ่นติดต่อกันของรายการ Thailand Junior World Tour สะท้อนถึงพัฒนาการ ความสม่ำเสมอ และศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งรายนี้ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์สำคัญของวันไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้น เมื่อทีเจย์ต้องดวลเพลย์ออฟกับนักกอล์ฟอีก 1 คน หลังจบการแข่งขันด้วยอันดับ 3 Overall ร่วม เพื่อชิงสิทธิ์ใบสุดท้ายในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Golf Digest Japan Junior Cup ณ ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขันเพลย์ออฟจัดขึ้นที่หลุม 9 พาร์ 5 สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แบงค็อก (South Course) โดยใช้ระบบ Sudden Death ตัดสินผู้ชนะเพียง 1 คน และหากยังเสมอกันจะใช้การชิพระยะ 20 หลาเป็นตัวตัดสิน
ในช่วงเพลย์ออฟ นักกอล์ฟทั้งสองคนสามารถตีไดรฟ์จากแท่นทีออฟได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนที่เกมจะมาตัดสินกันในช็อตที่สอง เมื่อทีเจย์เลือกใช้หัวไม้แฟร์เวย์ 3 (FW3) เพื่อเปิดเกมรุกหวังทำ 2 ออน โดยก่อนตีได้บอกกับคุณพ่อซึ่งทำหน้าที่แคดดี้ว่า จะพยายามตีให้ออนทางด้านซ้ายของกรีน
ทีเจย์เลือกเล่นช็อตเฟดจากด้านซ้ายกลับเข้าหากรีนตามแผน และสามารถตี 2 ออนได้สำเร็จ เปิดโอกาสลุ้นอีเกิล ขณะที่คู่แข่งเลือกเล่นแบบปลอดภัยเพื่อวางตัวลุ้นเบอร์ดี้ในช็อตถัดไป
หลังขึ้นกรีน ทีเจย์ใช้เวลาศึกษาไลน์พัตต์และสโลปของกรีนอย่างละเอียด ก่อนพัตต์อีเกิลด้วยความมั่นใจ ลูกกอล์ฟกลิ้งเข้าหาหลุมอย่างสวยงามแต่เฉียดขอบหลุมออกไปเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ทั้งทีเจย์และคู่แข่งสามารถเก็บเบอร์ดี้ได้สำเร็จ ทำให้การแข่งขันยังคงเสมอกันและต้องเข้าสู่การตัดสินด้วยการชิพระยะ 20 หลา
ในการดวลเกมสั้นครั้งสุดท้าย ทีเจย์แสดงให้เห็นถึงความนิ่งเกินวัยและหัวใจนักสู้ที่แข็งแกร่ง สามารถชิพลูกเข้าไปใกล้ธงได้มากกว่าคู่แข่ง ส่งผลให้คว้าชัยชนะในการเพลย์ออฟ พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Golf Digest Japan Junior Cup ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569 ได้สำเร็จ
ทีเจย์กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า “ดีใจมากครับที่สามารถคว้าแชมป์คะแนนสะสมประจำปีได้ และดีใจมากที่ได้รับโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเพลย์ออฟค่อนข้างกดดัน แต่ผมพยายามโฟกัสทีละช็อต และเล่นตามแผนที่วางไว้ครับ”
ด้านคุณพ่อ ตูน – ปิยะพงษ์ หวังใจสุข เปิดเผยว่า “สิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่เพียงผลการแข่งขัน แต่คือพัฒนาการของทีเจย์ตลอดทั้งฤดูกาล ทั้งเรื่องวินัย การบริหารอารมณ์ และความสามารถในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์กดดัน วันนี้เขาแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของนักกีฬาที่กำลังเติบโต”
ขณะที่ โปรน้ำ – ฐิชาลดา นิธิถิรสกุล โค้ชผู้ดูแลทีเจย์ กล่าวว่า “สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดของทีเจย์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องผลการแข่งขัน แต่เป็นวิธีคิดและการตัดสินใจในสถานการณ์กดดัน โดยเฉพาะช่วงเพลย์ออฟที่ต้องชิงสิทธิ์ไปแข่งขันต่างประเทศ ช็อตที่เลือกใช้ FW3 เพื่อเล่นเกมรุกลุ้น 2 ออน เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและมีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งทีเจย์สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทั้งด้านเทคนิคและ Mental Game ที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน”
การคว้าแชมป์คะแนนสะสมประจำปี รุ่น E-Boy ควบคู่กับการได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Golf Digest Japan Junior Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเส้นทางนักกอล์ฟเยาวชนของ “The Wolf Juniors” ทีเจย์ – ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข ที่กำลังพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง และพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีระดับนานาชาติเพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในอนาคต
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