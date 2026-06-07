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ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! ไทยเจ้าภาพจัดกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยโลก “NCAA Division I” ครั้งแรกในเอเชีย ต.ค. ปี 2570

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่ม AlphaX ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นยูทาห์ (Southern Utah University) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟสตรีรายการใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทยและทวีปเอเชีย "การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ NCAA Division I - ไทยแลนด์ 2027" (NCAA D1 Women’s Golf International Tournament – Thailand 2027) ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel

งานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ต้น ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), Mr. Richard Church Director of Golf At Southern Utah University และ มณีพร ดวงมณี Founder ของ AlphaX ร่วมชี้แจงรายละเอียดความพร้อม

- ครั้งแรกในเอเชีย! ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกหมุดหมายใหม่ที่เมืองไทย

Mr. Richard Church Director of Golf At Southern Utah University ได้เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก NCAA (National Collegiate Athletic Association) ซึ่งเป็นองค์กรจัดการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยปกติแล้ว มหาวิทยาลัยในระดับ Division I ที่มีมากกว่า 300 แห่ง จะต้องเลือกแมตช์แข่งขัน 8 ครั้งต่อปี ซึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น 1 ในหมุดหมายสำคัญ เช่นเดียวกับในยุโรปที่มีเพียงที่สกอตแลนด์เท่านั้น

สำหรับการแข่งขันในไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2570 ณ สนามกอล์ฟ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการดวลวงสวิงรวม 54 หลุม เพื่อเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับเข้าสู่การแข่งขันรอบ Regional และ National ของปี 2027 ต่อไป

- เปิดโควตา 9 ทีมชั้นนำ พร้อมคัดเลือกตัวแทนเอเชียที่สิงคโปร์

ศึกครั้งนี้จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น:
7 มหาวิทยาลัยชั้นนำ จากระดับ NCAA Division I ของสหรัฐอเมริกา (นำโดย มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นยูทาห์ เจ้าภาพ) รวมถึง University of Maryland และ Baylor University ที่ตอบรับแล้ว
2 มหาวิทยาลัยตัวแทนจากทวีปเอเชีย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีทีมกอล์ฟในเอเชียสมัครเข้าร่วมคัดเลือก (Qualify) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนเมษายน 2570 เพื่อเฟ้นหา 2 ทีมที่ดีที่สุดมาร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศไทย

- “AlphaX” สะพานเชื่อมโอกาส ส่งต่อประสบการณ์สู่เยาวชนไทย

มณีพร ดวงมณี Founder ของ AlphaX เปิดเผยถึงแนวคิดและไฮไลท์พิเศษของงานว่า: "ชื่อของ AlphaX สื่อถึงการส่งต่อสิ่งดีๆ จากคนรุ่น Generation X (อายุ 41-60 ปี) เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับคนรุ่นใหม่อย่าง Generation Z และ Generation Alpha (อายุไม่เกิน 13 ปี)

ทางกลุ่ม AlphaX รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถนำทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์นี้มาจัดที่เมืองไทยได้สำเร็จ ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือเราจะจัดแข่งขันรายการเยาวชน 'Mazda Junior Championship' ควบคู่ไปในวันเดียวกัน ทำให้น้องๆ เยาวชนไทยกว่า 100 คน ได้ชมฝีมือนักกีฬาระดับโลกและพบกับโค้ชชื่อดังจากอเมริกาอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องบินไปต่างประเทศ"

ด้าน ต้น ณ ระนอง กล่าวว่า "การแข่งขันรายการนี้ดีต่อเยาวชนไทยใน 2 มิติหลัก ๆ ครับ มิติแรกคือ 'การสร้างคน' กอล์ฟไม่ใช่แค่เรื่องของวงสวิง แต่คือเรื่องของวินัย ความซื่อสัตย์ และความแข็งแกร่งทางจิตใจ การแข่งขันนี้จะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขามีหัวใจที่แข็งแกร่งขึ้น

มิติที่สองคือ 'การสร้างโอกาส' เราไม่ได้มองทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเพียงแค่แมตช์ ๆ หนึ่ง แต่เรามองว่านี่เป็นบันไดที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าตาแมวมองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือการได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับสากล เพื่อพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ"

โค้ชริชาร์ด กล่าวทิ้งท้ายว่า "จงกล้าที่จะฝันให้ใหญ่ แต่อย่าลืมทำสิ่งเล็กๆ ในทุกวันให้ดีที่สุด (Dream big, work small). เส้นทางสู่ NCAA อาจจะดูไกลและเหนื่อย แต่มันคุ้มค่าแน่นอน ประตูเปิดรอพวกคุณอยู่เสมอ พัฒนาตัวเองต่อไป แล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันที่สหรัฐอเมริกาครับ!"

นอกจากนี้ ในวันฝึกซ้อม (Practice Round) จะมีกิจกรรม "College Pro-Am" ที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยจากสหรัฐฯ และเอเชีย ได้ร่วมออกรอบและถ่ายทอดทักษะขั้นพื้นฐาน (Clinic) ให้กับเยาวชนไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีในอนาคต สำหรับ กำหนดการแข่งขัน (รูปแบบ Shotgun Start)

การแข่งขันทั้ง 3 วันจริง จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเพื่อความเข้มข้นของทัวร์นาเมนต์:
รอบเช้า (07.00 น. - 13.00 น.): การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัย NCAA Division I
รอบบ่าย (หลัง 13.00 น. เป็นต้นไป): การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Mazda Junior Championship






ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! ไทยเจ้าภาพจัดกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยโลก “NCAA Division I” ครั้งแรกในเอเชีย ต.ค. ปี 2570
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! ไทยเจ้าภาพจัดกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยโลก “NCAA Division I” ครั้งแรกในเอเชีย ต.ค. ปี 2570
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! ไทยเจ้าภาพจัดกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยโลก “NCAA Division I” ครั้งแรกในเอเชีย ต.ค. ปี 2570
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! ไทยเจ้าภาพจัดกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยโลก “NCAA Division I” ครั้งแรกในเอเชีย ต.ค. ปี 2570