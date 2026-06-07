ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! ไทยเจ้าภาพจัดกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยโลก “NCAA Division I” ครั้งแรกในเอเชีย ต.ค. ปี 2570

กลุ่ม AlphaX ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นยูทาห์ (Southern Utah University) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟสตรีรายการใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทยและทวีปเอเชีย "การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ NCAA Division I - ไทยแลนด์ 2027" (NCAA D1 Women’s Golf International Tournament – Thailand 2027) ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel
งานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ต้น ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), Mr. Richard Church Director of Golf At Southern Utah University และ มณีพร ดวงมณี Founder ของ AlphaX ร่วมชี้แจงรายละเอียดความพร้อม
- ครั้งแรกในเอเชีย! ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกหมุดหมายใหม่ที่เมืองไทย
Mr. Richard Church Director of Golf At Southern Utah University ได้เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก NCAA (National Collegiate Athletic Association) ซึ่งเป็นองค์กรจัดการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยปกติแล้ว มหาวิทยาลัยในระดับ Division I ที่มีมากกว่า 300 แห่ง จะต้องเลือกแมตช์แข่งขัน 8 ครั้งต่อปี ซึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น 1 ในหมุดหมายสำคัญ เช่นเดียวกับในยุโรปที่มีเพียงที่สกอตแลนด์เท่านั้น
สำหรับการแข่งขันในไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2570 ณ สนามกอล์ฟ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการดวลวงสวิงรวม 54 หลุม เพื่อเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับเข้าสู่การแข่งขันรอบ Regional และ National ของปี 2027 ต่อไป
- เปิดโควตา 9 ทีมชั้นนำ พร้อมคัดเลือกตัวแทนเอเชียที่สิงคโปร์
ศึกครั้งนี้จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น:
7 มหาวิทยาลัยชั้นนำ จากระดับ NCAA Division I ของสหรัฐอเมริกา (นำโดย มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นยูทาห์ เจ้าภาพ) รวมถึง University of Maryland และ Baylor University ที่ตอบรับแล้ว
2 มหาวิทยาลัยตัวแทนจากทวีปเอเชีย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีทีมกอล์ฟในเอเชียสมัครเข้าร่วมคัดเลือก (Qualify) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนเมษายน 2570 เพื่อเฟ้นหา 2 ทีมที่ดีที่สุดมาร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศไทย
- “AlphaX” สะพานเชื่อมโอกาส ส่งต่อประสบการณ์สู่เยาวชนไทย
มณีพร ดวงมณี Founder ของ AlphaX เปิดเผยถึงแนวคิดและไฮไลท์พิเศษของงานว่า: "ชื่อของ AlphaX สื่อถึงการส่งต่อสิ่งดีๆ จากคนรุ่น Generation X (อายุ 41-60 ปี) เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับคนรุ่นใหม่อย่าง Generation Z และ Generation Alpha (อายุไม่เกิน 13 ปี)
ทางกลุ่ม AlphaX รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถนำทัวร์นาเมนต์ประวัติศาสตร์นี้มาจัดที่เมืองไทยได้สำเร็จ ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือเราจะจัดแข่งขันรายการเยาวชน 'Mazda Junior Championship' ควบคู่ไปในวันเดียวกัน ทำให้น้องๆ เยาวชนไทยกว่า 100 คน ได้ชมฝีมือนักกีฬาระดับโลกและพบกับโค้ชชื่อดังจากอเมริกาอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องบินไปต่างประเทศ"
ด้าน ต้น ณ ระนอง กล่าวว่า "การแข่งขันรายการนี้ดีต่อเยาวชนไทยใน 2 มิติหลัก ๆ ครับ มิติแรกคือ 'การสร้างคน' กอล์ฟไม่ใช่แค่เรื่องของวงสวิง แต่คือเรื่องของวินัย ความซื่อสัตย์ และความแข็งแกร่งทางจิตใจ การแข่งขันนี้จะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขามีหัวใจที่แข็งแกร่งขึ้น
มิติที่สองคือ 'การสร้างโอกาส' เราไม่ได้มองทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเพียงแค่แมตช์ ๆ หนึ่ง แต่เรามองว่านี่เป็นบันไดที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยเดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าตาแมวมองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือการได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับสากล เพื่อพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ"
โค้ชริชาร์ด กล่าวทิ้งท้ายว่า "จงกล้าที่จะฝันให้ใหญ่ แต่อย่าลืมทำสิ่งเล็กๆ ในทุกวันให้ดีที่สุด (Dream big, work small). เส้นทางสู่ NCAA อาจจะดูไกลและเหนื่อย แต่มันคุ้มค่าแน่นอน ประตูเปิดรอพวกคุณอยู่เสมอ พัฒนาตัวเองต่อไป แล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันที่สหรัฐอเมริกาครับ!"
นอกจากนี้ ในวันฝึกซ้อม (Practice Round) จะมีกิจกรรม "College Pro-Am" ที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยจากสหรัฐฯ และเอเชีย ได้ร่วมออกรอบและถ่ายทอดทักษะขั้นพื้นฐาน (Clinic) ให้กับเยาวชนไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีในอนาคต สำหรับ กำหนดการแข่งขัน (รูปแบบ Shotgun Start)
การแข่งขันทั้ง 3 วันจริง จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเพื่อความเข้มข้นของทัวร์นาเมนต์:
รอบเช้า (07.00 น. - 13.00 น.): การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับมหาวิทยาลัย NCAA Division I
รอบบ่าย (หลัง 13.00 น. เป็นต้นไป): การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Mazda Junior Championship