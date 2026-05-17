“ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร” คว้าแชมป์กอล์ฟดิทโต้แชมเปี้ยนชิพ 2026

บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จัดแมทช์แข่งกอล์ฟเยาวชนรายการ “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2024” ทำการแข่งขัน 2 วัน (36 หลุม) แข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 ที่สนาม เทรเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คันทรี คลับ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2026” ที่นับคะแนนสะสมในอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก (Junior Golf Scoreboard - JGS)
“ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2026” เป็นสนามที่ 3 ของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชายและหญิง) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี และ Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี แข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟชายและหญิง จำนวน 12 คน เข้าโครงการกอล์ฟของ “เดอะเจ็นซ์” เพื่อพัฒนาฝีมือ
นอกจากนี้ นักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสม Overall ที่ดีที่สุดจากสนามที่ 1-3 ในรุ่น Super GENZ (ชาย-หญิง) และรุ่น Junior GENZ (ชาย-หญิง) รวม 6 คน จะได้สิทธิ์แข่งขันในรายการ Yonex Junior Golf Championship 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงกลางปีนี้
หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย (17 พ.ค.69 ) ผลปรากฏว่า ในรุ่น Super GENZ Boy ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร ฟอร์มฮอตรอบสุดท้ายคว้าแชมป์สนามนี้ไปครอง จบสองวันสกอร์รวม อีเวนพาร์ 144 เฉือนชนะที่ 2 ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ ที่ทำสกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 145 เพียงสโตรคเดียว
ประเภทหญิง Super GENZ Girl สิริกร โสมประโคน ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นอันยอดเยี่ยม ในรอบสุดท้ายเรียกฟอร์มเก่งจบสกอร์รวมที่ 2 โอเวอร์พาร์ 146 ผงาดคว้าแชมป์ไปครอง
ด้านรุ่น Junior GENZ Boy แชมป์ตกเป็นของ วรวิวรรธน์ ทยาวิวัฒน์ ที่เร่งเครื่องในวันสุดท้ายหวดเข้ามา อีเวนพาร์ 72 สกอร์รวมจบที่ 6 โอเวอร์พาร์ 150 คว้าชัยชนะไปครองได้อย่างน่าประทับใจ ส่วน Junior GENZ Girl แฮ ดรึม โอ (Haedeum Oh) เพลย์ออฟเฉือนชนะ กีรติกา กมลปราณี โดยสกอร์รวมสองวันจบที่ 1 อันเดอร์พาร์ 143
รุ่น Special GENZ Boy แชมป์เป็นของ ภีมะวัชร์ แก้วกลิ่นจันทร์ ตีเข้ามาสกอร์รวมสองวัน 13 โอเวอร์พาร์ 157 และ Special GENZ Girl ซอฮยอน แบค (Seohyeon Baek) ทำผลงานดีที่สุดของรุ่นสกอร์รวมสองวัน 9 โอเวอร์พาร์ 153
รายการนี้ยังมอบโอกาสทองให้นักกอล์ฟที่ทำคะแนนสะสมดีที่สุดจากสนามที่ 1-3 ในรุ่น Junior และ Super GENZ ทั้งชายและหญิง รวม 6 คน รับสิทธิ์แข่งขันรายการ Yonex Junior Golf Championship 2026 ณ ประเทศญี่ปุ่น
นักกอล์ฟเยาวชนชายที่ได้รับสิทธิ์ได้แก่
1.วรวิวรรธน์ ทยาวิวัฒน์ Junior GENZ Boy คะแนนสะสมรวม 1,740
2. ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร Super GENZ Boy คะแนนสะสมรวม 1,630
3. ริวกิ โอซากิ Junior GENZ Boy คะแนนสะสมรวม 1,550
นักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่ได้รับสิทธิ์ได้แก่
1. ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ Super GENZ Girl คะแนนสะสมรวม 2,200
2. กีรติกา กมลปราณี Junior GENZ Girl คะแนนสะสมรวม 1,800
3. สิริกร โสมประโคน Super GENZ Girl คะแนนสะสมรวม 1,718
สรุปผลการแข่งขัน “ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ 2026” รอบสุดท้าย (17 พ.ค.69) มีดังนี้ รุ่น Super GENZ Boy : ที่ 1 ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร สกอร์รวม อีเวนพาร์ 144 (77-67) ที่ 2 ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์ สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 145 (73-72) ที่ 3 พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 145 (71-74) ที่ 4 Siwoo Park สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 (74-72) ที่ 5 ภวัต ด่านกุล สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 (74-72)
รุ่น Super GENZ Girl : ที่ 1 สิริกร โสมประโคน สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 (71-75) ที่ 2 ณรัณ มงคลเลิศสกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 (75-72) ที่ 3 ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 (74-73) ที่ 4 เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (72-78) ที่ 5 เอริสา บิณฑจิตต์ สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 151 (80-71)
รุ่น Junior GENZ Boy : ที่ 1 วรวิวรรธน์ ทยาวิวัฒน์ สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (78-72) ที่ 2 ริวกิ โอซากิ สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 (76-77) ที่ 3 อัฐษกรณ์ หัตถบดี สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 154 (78-76) ที่ 4 วัฒธ์ชพร ลือหทัยโอภาส สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 154 (77-77) ที่ 5 Tiger Junqi Wang (ไทเกอร์ จุงชี่ หวัง) สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 (80-75)
รุ่น Junior GENZ Girl : ที่ 1 Haedeum Oh สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ (72-71) ชนะ Play Off ที่ 2 กีรติกา กมลปราณี สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 143 (73-70) ที่ 3 พิมพ์ญาดา นุชนาฎ สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 145 (73-72) ที่ 4 สวรินทร์ สมบูรญ์วิบูลย์ สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (75-73) ที่ 5 ลภัสนันท์ เพ็ญบูรณสันติ สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (76-74)
รุ่น Special GENZ Boy : ที่ 1 ภีมะวัชร์ แก้วกลิ่นจันทร์ สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 157 (74-83) ที่ 2 กฤตยชญ์ ตินพ สกอร์รวม 19 โอเวอร์พาร์ 163 (82-81) ที่ 3 ชนะพายุ จีระประพันธ์กุล สกอร์รวม 19 โอเวอร์พาร์ 163 (79-84) ที่ 4 บุรินกร เลี่ยมเลิศ สกอร์รวม 20 โอเวอร์พาร์ 164 (85-79) ที่ 5 ภัทรภัทร สิงห์ถม สกอร์รวม 28 โอเวอร์พาร์ 172 (86-86)
รุ่น Special GENZ Girl : ที่ 1 ซอฮยอน แบค (Seohyeon Baek) สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 (72-81) ที่ 2 ยูถิกา น่วมไม้พุ่ม สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 154 (78-76) ที่ 3 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ 160 (82-78) ที่ 4 ณัฐนิชา ประจวบเหมาะ สกอร์รวม 22 โอเวอร์พาร์ 166 (86-80) ที่ 5 ศิวัชญา ดีจังวิภาต สกอร์รวม 34 โอเวอร์พาร์ 178 (92-86)
สำหรับสนามต่อไปของเหล่านักสวิงเยาวชน จะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการที่ 4 “ช้าง แชมเปี้ยนชิพ 2026” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญในการเก็บคะแนนสะสมของ World Amateur Golf Ranking (WAGR) ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2569 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ปกครองและนักกอล์ฟเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line: @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229