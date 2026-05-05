“เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” ประกาศเพิ่มเงินรางวัลและขยายเวลาถ่ายทอด

เดอะ อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ เอไอจี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลและขยายเวลาการถ่ายทอดสดสำหรับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 50 ณ สนามรอยัล ลีแธม แอนด์ เซนต์ แอนส์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมนี้
มาร์ค ดาร์บอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เดอะ อาร์แอนด์เอ และปีเตอร์ ซาฟฟิโน ประธานและซีอีโอของเอไอจี ยืนยันเพิ่มเงินรางวัลรวมศึก เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น จาก 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ หรือประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นเงินรางวัลรวมที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันของกอล์ฟรายการนี้
ทั้งนี้การเติบโตของกอล์ฟรายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ เจนนี ลี สมิธ คว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี 1976 ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 500 ปอนด์ ขณะที่ จอร์เจีย ฮอลล์ คว้าชัยชนะที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์ เซนต์ แอนส์ ในปี 2018 ซึ่งมีเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่อาร์แอนด์เอจะจับมือกับเอไอจีร่วมกันจัดการแข่งขันรายการนี้ พร้อมเงินรางวัลรวมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในรอบ 8 ปี
สำหรับการถ่ายทอดสดกอล์ฟ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น 2026 จะมีการขยายเพิ่มขึ้นเพื่อให้แฟนกอล์ฟได้รับชมการแข่งขันได้มากขึ้น โดยรอบแรกและรอบที่สองจะมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมอีกสามชั่วโมงในแต่ละวัน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 13.00 น. (ตามเวลา BST) จะนำเสนอการแข่งขันกลุ่มสำคัญในช่วงเช้า และการถ่ายทอดสดหลักเต็มรูปแบบตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 19.00 น. (ตามเวลา BST) ส่วนการแข่งขันสองวันสุดท้ายในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสดเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 19.00 น. (ตามเวลา BST)