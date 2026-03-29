“ณภัทร-ภัสธนมนท์” ผงาดแชมป์ซูเปอร์ บอย-เกิร์ล สวิงบางจาก โอเพ่น 2026

ณภัทร ไชยพานิช เฉือนรับแชมป์ ซูเปอร์ บอย หลังหวดสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 198 คว้าตั๋วลุยแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่ ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ จบด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 คว้าแชมป์ ซูเปอร์ เกิร์ล กอล์ฟ ช้างเจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการ บางจาก โอเพ่น 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2569 ที่สนามเขาใหญ่ คันทรี คลับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569
ในรุ่น ซูเปอร์ บอย ณภัทร ไชยพานิช ที่ขึ้นนำร่วมกับ พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ ทำเพิ่มเข้ามา 8 อันเดอร์พาร์ 64 สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 198 แซงคว้าแชมป์ไปครอง และคว้าตั๋วลุยแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี พุทธ คว้าอันดับ 2 ด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 201 และ สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ คว้าอันดับ 3 สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204
ขณะที่รุ่น ซูเปอร์ เกิร์ล ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ จบด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 เบียดคว้าแชมป์ไปครอง โดยมี เอริสา บิณฑจิตต์ คว้าอันดับ 2 ที่สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 และ วิชญาดา แรมเมือง คว้าอันดับ 3 สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210
รุ่น จูเนียร์ บอย ริวกิ โอซากิ ผู้นำจากรอบที่แล้ว เข้าป้ายคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 โดยมี อัฐษกรณ์ หัตถบดี คว้าอันดับ 2 ที่สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 และ ลี ซิหยุน คว้าอันดับ 3 สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214
ด้าน บุณยนุช ศุภกิจบุญชู คว้าแชมป์ จูเนียร์ เกิร์ล ไปครองด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 200 โดยมี พจีวีรา พาณิชย์วรชัยกุล คว้าอันดับ 2 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 และ สุภาพิช พฤกษานุบาล คว้าอันดับ 3 สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209
รุ่น สเปเชี่ยล บอย ชนะพายุ จีระประพันธ์กุล คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218 โดยมี ภัทรภัทร สิงห์ถม และ กฤตยชญ์ ตินพ คว้าอันดับ 2 ร่วม สกอร์รวมเท่ากัน 12 อันเดอร์พาร์ 228 และรุ่น สเปเชี่ยล เกิร์ล ภัทราภรณ์ วันทวี ทำสกอร์รวม 14 โอเวอร์พาร์ 230 คว้าแชมป์สำเร็จ โดยมี ณัฐนิชา ประจวบเหมาะ คว้าอันดับ 2 สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ 232 และ ยูถิกา น่วมไม้พุ่ม จบอันดับ 3 สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 234