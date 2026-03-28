กอล์ฟฟิ่งกราวนด์ฯ ผนึก บางจากฯ เปิดสาขาที่ 5 ศรีนครินทร์ ให้เรียนรู้กีฬากอล์ฟเต็มรูปแบบ

กอล์ฟฟิ่งกราวนด์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ เซ็นเตอร์ (Golfing Ground Performance Center) ศูนย์ฝึกอบรมกีฬากอล์ฟชั้นนำระดับโลก ที่นักกอล์ฟให้ความเชื่อมั่นร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานและนวัตกรรมสีเขียว ของไทยในรูปแบบ Partnership เปิดให้บริการ อีกเป็นสาขาที่ 5 ที่ศรีนครินทร์ ภายใต้แนวคิด “A Proven Progression – พัฒนาการที่คุณพิสูจน์ได้ สู่ความก้าวหน้าอย่างมีหลักการ” ที่เปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมกอล์ฟของ ประเทศไทยไปตลอดกาล โดยมีตัวแทนจากบริษัท บางจากฯ และทีมโปรผู้ฝึกสอน คอยแนะนำเทคโนโลยีต่างๆ แนะแนวการฝึกสอนให้กับผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด เมื่วันที่ 27 มีนาคม 2569
การร่วมมือครั้งนี้ของ "กอล์ฟฟิ่งกราวนด์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ เซ็นเตอร์" กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกกีฬากอล์ฟในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่าย ทันสมัย และตอบโจทย์นักกอล์ฟทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงนักกอล์ฟแข่งขัน ในแบบฉบับของ Golf Lifestyle Ecosystem” โดยได้รับเกียรติจาก คุณยศธร อรัญนารถ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยพีรทัศน์ ทองบุญเกื้อ, พงศ์ศักดิ์ สิทธิไชยนันท์ ผู้แทนจากบริษัท บางจากฯ รวมถึง เต๋า เศรฐพงศ์ เพียงพอ และ ติ้กวิลาสินี พรประเสริฐถาวร และ จีโน่ The snack ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย
ทางผู้บริหารบริษัท บางจากฯ ได้ให้เหตุผลถึงการร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ว่า "บางจากฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health & Wellbeing มาอย่างต่อเนื่อง กีฬากอล์ฟถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ตอบโจทย์นี้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงผู้สูงอายุ เพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย การนำนวัตกรรม กอล์ฟในรูปแบบ Simulation เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของสถานีบริการ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้าง ความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการส่งเสริมเทรนด์การดูแลสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในชีวิต ประจำวัน
ที่สำคัญเราเห็นศักยภาพที่ชัดเจนของนักกอล์ฟไทยในระดับสากลทั้งโปรกอล์ฟหญิง ที่ก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลก หรือโปรกอล์ฟชายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ มองว่าหากประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง จากการออกกำลังกายและทำกิจกรรม Health & Wellbeing จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางความยั่งยืนของบางจากฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยทลายข้อจำกัดหรือ Pain Point เดิมๆ ของนักกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องระยะทางหรือสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ เพราะลูกค้าสามารถเข้ามาฝึกซ้อมได้ตลอดเวลา ในบรรยากาศที่สบาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเช็ควงสวิงและรับคำแนะนำจาก โปรผู้เชี่ยวชาญได้ทันที ถือเป็นการผสมผสานระหว่างความสนุก การออกกำลังกาย และ การพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง"
ทางด้าน “โปรนพ” นพคุณ วงศ์หล่อ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอนและผู้ก่อตั้งกอล์ฟฟิ่งกราวนด์ กล่าวว่า "วันนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ของอุตสาหกรรมกอล์ฟไทย การร่วมมือกับบางจาก คอร์ปอเรชั่นไม่ใช่แค่การขยายสาขา แต่เป็นการสร้าง Paradigm Shift ที่ทำให้นักกอล์ฟทุกระดับ ทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงการสอนและเทคโนโลยีระดับโลกได้อย่างสะดวก เรามุ่งมั่นพัฒนานักกอล์ฟไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้ด้วยหลักสูตรมาตรฐานออกแบบโดย Golfing ground Performance Center มีทีมผู้ฝึกสอนที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ความมือครั้งสำคัญนี้กับบางจาก คอร์ปอเรชั่น นั่นคือการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ไม่มีใครทำได้ในประเทศไทย สู่การพัฒนา ทักษะกอล์ฟระดับมาตรฐานสากล การนำ Golf Performance Center ระดับโลกเข้ามา อยู่ในเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าของบางจากโครงการนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้กอล์ฟฟิ่งกราวนด์เป็นสถาบันกอล์ฟที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของไทย สอดคล้องกับพันธกิจของบางจากในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ต้องขอบคุณกับทุกฝ่ายที่มีส่วนทำให้เกิดขึ้นมาอย่างมีคุณภาพความร่วมครั้งนี้คือต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยต่อไป"
กอล์ฟฟิ่งกราวนด์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ เซ็นเตอร์ มีให้บริการก่อนนี้ 4 สาขา ทั้งที่สีลม (Flagship), สาขาพระโขนง, สาขาบางนา และสาขาปทุมธานี ครอบคลุม พื้นที่หลักในกรุงเทพฯและปริมณฑล และล่าสุดคือสาขาศรีนครินทร์ เป็นสาขาที่ 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสาขากับ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น ยึดหลักการณ์ Prime Strategic Locations – ทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ภายในเครือข่ายสถานีบริการบางจากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ Green Innovation Leadership – การร่วมพัฒนาให้กอล์ฟฟิ่งกราวด์เป็น สถาบัน กอล์ฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บูรณาการ Greenovation Concept อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “The Leading Greenovation Group” ของ บางจาก World-Class Golf Academy – สถาบันสอนกอล์ฟมาตรฐานสากลครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น Smart2Move 3D, SAM Putt Lab และ Sportsbox 3D ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้โดยนักกอล์ฟมืออาชีพระดับโลก Accessibility Revolution – เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทั่วไปเข้าถึงการฝึกซ้อมระดับมาตรฐานสากล ณ ทำเลที่สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไกล “ – Wherever You Are, Excellence is There” และ Ecosystem Completion – เติมเต็มไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ของบางจากให้ครบครัน ยิ่งขึ้น จาก Supermarket, คาเฟ่, ร้านอาหาร, Beauty Clinic ไปสู่ Golf Performanc center
การร่วมมือครั้งนี้ของ "กอล์ฟฟิ่งกราวนด์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ เซ็นเตอร์" กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกกีฬากอล์ฟในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่าย ทันสมัย และตอบโจทย์นักกอล์ฟทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงนักกอล์ฟแข่งขัน ในแบบฉบับของ Golf Lifestyle Ecosystem” โดยได้รับเกียรติจาก คุณยศธร อรัญนารถ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยพีรทัศน์ ทองบุญเกื้อ, พงศ์ศักดิ์ สิทธิไชยนันท์ ผู้แทนจากบริษัท บางจากฯ รวมถึง เต๋า เศรฐพงศ์ เพียงพอ และ ติ้กวิลาสินี พรประเสริฐถาวร และ จีโน่ The snack ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย
ทางผู้บริหารบริษัท บางจากฯ ได้ให้เหตุผลถึงการร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ว่า "บางจากฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health & Wellbeing มาอย่างต่อเนื่อง กีฬากอล์ฟถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ตอบโจทย์นี้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงผู้สูงอายุ เพราะเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย การนำนวัตกรรม กอล์ฟในรูปแบบ Simulation เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของสถานีบริการ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้าง ความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการส่งเสริมเทรนด์การดูแลสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในชีวิต ประจำวัน
ที่สำคัญเราเห็นศักยภาพที่ชัดเจนของนักกอล์ฟไทยในระดับสากลทั้งโปรกอล์ฟหญิง ที่ก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลก หรือโปรกอล์ฟชายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ มองว่าหากประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง จากการออกกำลังกายและทำกิจกรรม Health & Wellbeing จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางความยั่งยืนของบางจากฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยทลายข้อจำกัดหรือ Pain Point เดิมๆ ของนักกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องระยะทางหรือสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ เพราะลูกค้าสามารถเข้ามาฝึกซ้อมได้ตลอดเวลา ในบรรยากาศที่สบาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเช็ควงสวิงและรับคำแนะนำจาก โปรผู้เชี่ยวชาญได้ทันที ถือเป็นการผสมผสานระหว่างความสนุก การออกกำลังกาย และ การพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง"
ทางด้าน “โปรนพ” นพคุณ วงศ์หล่อ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอนและผู้ก่อตั้งกอล์ฟฟิ่งกราวนด์ กล่าวว่า "วันนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ของอุตสาหกรรมกอล์ฟไทย การร่วมมือกับบางจาก คอร์ปอเรชั่นไม่ใช่แค่การขยายสาขา แต่เป็นการสร้าง Paradigm Shift ที่ทำให้นักกอล์ฟทุกระดับ ทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงการสอนและเทคโนโลยีระดับโลกได้อย่างสะดวก เรามุ่งมั่นพัฒนานักกอล์ฟไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้ด้วยหลักสูตรมาตรฐานออกแบบโดย Golfing ground Performance Center มีทีมผู้ฝึกสอนที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ความมือครั้งสำคัญนี้กับบางจาก คอร์ปอเรชั่น นั่นคือการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ไม่มีใครทำได้ในประเทศไทย สู่การพัฒนา ทักษะกอล์ฟระดับมาตรฐานสากล การนำ Golf Performance Center ระดับโลกเข้ามา อยู่ในเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าของบางจากโครงการนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้กอล์ฟฟิ่งกราวนด์เป็นสถาบันกอล์ฟที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของไทย สอดคล้องกับพันธกิจของบางจากในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ต้องขอบคุณกับทุกฝ่ายที่มีส่วนทำให้เกิดขึ้นมาอย่างมีคุณภาพความร่วมครั้งนี้คือต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยต่อไป"
กอล์ฟฟิ่งกราวนด์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ เซ็นเตอร์ มีให้บริการก่อนนี้ 4 สาขา ทั้งที่สีลม (Flagship), สาขาพระโขนง, สาขาบางนา และสาขาปทุมธานี ครอบคลุม พื้นที่หลักในกรุงเทพฯและปริมณฑล และล่าสุดคือสาขาศรีนครินทร์ เป็นสาขาที่ 5 เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสาขากับ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น ยึดหลักการณ์ Prime Strategic Locations – ทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ภายในเครือข่ายสถานีบริการบางจากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ Green Innovation Leadership – การร่วมพัฒนาให้กอล์ฟฟิ่งกราวด์เป็น สถาบัน กอล์ฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่บูรณาการ Greenovation Concept อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “The Leading Greenovation Group” ของ บางจาก World-Class Golf Academy – สถาบันสอนกอล์ฟมาตรฐานสากลครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น Smart2Move 3D, SAM Putt Lab และ Sportsbox 3D ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้โดยนักกอล์ฟมืออาชีพระดับโลก Accessibility Revolution – เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทั่วไปเข้าถึงการฝึกซ้อมระดับมาตรฐานสากล ณ ทำเลที่สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไกล “ – Wherever You Are, Excellence is There” และ Ecosystem Completion – เติมเต็มไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ของบางจากให้ครบครัน ยิ่งขึ้น จาก Supermarket, คาเฟ่, ร้านอาหาร, Beauty Clinic ไปสู่ Golf Performanc center