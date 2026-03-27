“ช้าง - กองทัพอากาศ” เดินหน้าปั้นดาวรุ่งกอล์ฟไทย ต่อเนื่องปีที่ 18 จัดแคมป์ฤดูร้อน สร้างเส้นทางสู่โปรอาชีพร่วม 2 ทศวรรษ

''น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง'' ร่วมกับ “ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ” เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 มุ่งพัฒนาทักษะและศักยภาพเยาวชนไทย ผ่านการมอบทุนสนับสุนพัฒนาฝีมือ พร้อมคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี เข้าร่วมแคมป์อบรมในโครงการ “ช้าง ไทยแลนด์จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2026”
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ประธานอนุกรรมการศูนย์กีฬากองทัพอากาศ ดอนเมือง และหัวหน้าคณะทำงานโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิทูร เจริญยิ่ง รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, พลอากาศเอก นินาท มูลจนะบาตร์ รองประธาน คณะอนุกรรมการ, พลอากาศตรี ศรัณยพงษ์ เดชกล้าหาญ หัวหน้าสำนักงานอนุกรรมการศูนย์กีฬากองทัพอากาศ ดอนเมือง, พลอากาศตรี กิจจา โสมทิพย์ เลขานุการ คณะอนุกรรมการ บริหารสนามกอล์ฟ ทอ.ดอนเมือง รวมถึงคุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการอาวุโสโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และคุณโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ประจำปี 2569 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 200 คน
พลอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ประธานอนุกรรมการศูนย์กีฬากองทัพอากาศ ดอนเมือง และหัวหน้าคณะทำงานโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” กล่าวว่า “ในปีนี้นับเป็นก้าวสำคัญสู่ปีที่ 18 ที่ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศได้ร่วมกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9 - 17 ปีที่ความสนใจกีฬากอล์ฟ ได้เข้ามาฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพในช่วงปิดภาคเรียน โครงการนี้มุ่งเน้นการวางรากฐานที่ถูกต้อง ทั้งด้านเทคนิคและทักษะสำคัญของกีฬากอล์ฟ โดยมีโค้ชผู้มากประสบการณ์จากศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตลอดระยะเวลา 1 เดือน พร้อมออกแบบหลักสูตรการฝึกสอนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ครอบคลุมทั้งการปูพื้นฐาน การเล่นลูกสั้น และการวางแผนการเล่น เพื่อเสริมสร้าง ความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และต่อยอดสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต”
ด้าน คุณภาสวร ปีตรังสี ผู้จัดการอาวุโส โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง มุ่งมั่นสนับสนุน และยกระดับวงการกอล์ฟไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างและพัฒนานักกอล์ฟตั้งแต่ระดับเยาวชนสู่โปรกอล์ฟระดับอาชีพ พร้อมร่วมกับ “ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ” จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 600,000 บาท เพื่อให้ศูนย์ฝึกฯ นำไปใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนในทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ในปีนี้ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ได้ร่วมมือกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งนักกอล์ฟเยาวชนเข้าอบรมในโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะกีฬากอล์ฟและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม
ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้สร้างนักกอล์ฟเยาวชนกว่า 2,800 คน ให้ก้าวสู่เวที การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาไปสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพชั้นนำของประเทศไทย อาทิ “โปรฟีเวอร์” นิติธร ทิพย์พงษ์ แชมป์เอเชียนทัวร์ 3 รายการ, “โปรเต๋อ” พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์, “โปรมาร์ค” ภาณุวิชญ์ อ่อนจู รวมถึง “น้องกะทิ” งามพรรณ จันทนะ เยาวชนดาวรุ่งที่เติบโตจากโครงการนี้ โดยได้สั่งสมทั้งประสบการณ์ และผลงานจากเวทีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวสู่โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ด้วยการเตรียมเข้าศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้เยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างการฝึกอบรม จะได้รับทุนพัฒนาฝีมือจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จำนวน 20 ทุน และสำหรับผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในรุ่นอายุ 13 - 17 ปี จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน และหญิง 2 คน) จะได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟในโครงการ “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2026” ซึ่งจะจัดในช่วงปลายปีนี้”
สำหรับโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” ปี 2569 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 23 เมษายน 2569 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการได้ผ่านทาง Facebook : Chang Golf Club