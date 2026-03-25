WAGC รอบคัดเลือกสนาม 2 ที่รอยัลฮิลส์ฯ ได้ 11 ยอดฝีมือสมัครเล่นฉลุยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ คว้าแชมป์ไฟล์ต A ศึกกอล์ฟสมัครเล่น เวิลด์ อเมเจอร์ กอล์ฟเฟอร์ส แชมเปียนชิพ 2026 รอบคัดเลือกประเทศไทย สนาม 2 ที่รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก พร้อมควง 10 สุดยอดระดับอเมเจอร์ ฉลุยสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
เวิลด์ อเมเจอร์ กอล์ฟเฟอร์ส แชมเปียนชิพ ไทยแลนด์ (World Amateur Golfers Championship Thailand) ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหายอดนักกอล์ฟสมัครเล่นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกับนักกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ กว่า 45 ประเทศทั่วโลก ในรอบ World Final WAGC 2026 ระหว่างวันที่ 23-31 ต.ค.69 ที่เมืองยะโฮบาห์รู ประเทศมาเลเซีย
การแข่งขันรอบคัดเลือกนั้น จะทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 10 สนามชั้นนำของประเทศไทย แข่งแบบสโตรคเพลย์ 18 หลุม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ไฟลต์ คือ Flight A แฮนดิแคป 0-5.4, Flight B แฮนดิแคป 5.5-10.4, Flight C แฮนดิแคป 10.5-15.4, Flight D แฮนดิแคป 15.5-20.4 และ Flight E แฮนดิแคป 20.5-25 โดยจะคัดเลือกนักกอล์ฟไฟลต์ละ 2 คน (อันดับ 1 และ 2 ของแต่ละไฟลต์) จำนวน 10 คน และนักกอล์ฟที่โชคดีจากการจับสลาก อีก 1 คน รวมเป็น 11 คนต่อสนาม เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (National Final Round) ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ที่สนามสยามคันทรีคลับ แบงค็อก
สำหรับรอบคัดเลือกประเทศไทย สนามที่ 2 ที่รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ได้อีก 11 ยอดฝีมือระดับสมัครเล่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย โดยเฉพาะในไฟล์ต A ปรากฏว่า กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ คว้าแชมป์ไปครองพร้อมควง ศิวัจน์ เอกสิริพงศ์ภาส ที่จบรองอันดับ 2 ตีตั๋วเข้าสู่สยามคันทรีคลับ แบงค็อก ไปด้วย เนื่องจาก นฤดล ยี่จีน ซึ่งจบรองอันดับ 1 ได้สิทธิไปเรียบร้อยแล้ว จากรอบคัดเลือกสนามแรก
นอกจากนี้ยังมีการเก็บคะแนนสะสมให้กับนักกอล์ฟตลอดการแข่งขันในรอบคัดเลือก โดยนักกอล์ฟที่ร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับคะแนนสะสม ดับเบิลยูจีซี ไทยแลนด์ พอยท์ (WAGC Thailand Points) คนละ 10 คะแนน โดยนักกอล์ฟที่จบ 10 อันดับแรกของแต่ละสนาม จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษตามตารางอันดับคะแนนสะสมของ WAGC Thailand ซึ่งนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละไฟล์ต รวม 15 คน จะได้สิทธิเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยด้วย
ในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (National Final Round) ทางทัวร์นาเมนต์จะเฟ้นหาผู้ชนะเพียง 1 เดียวของแต่ละไฟล์ท จำนวน 5 คน บวกผู้โชคดีจากการจับสลาก (Lucky Draw) อีก 1 คน รวม 6 คน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปร่วมแข่งขันในรอบ World Final ที่เมืองยะโฮบาห์รู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-31 ต.ค.นี้
สรุปผลการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่ 2 ณ สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีดังนี้
Flight A (0-5.4)
ชนะเลิศ กัณฑ์เอนก ศักดิ์ศรีเจริญ สกอร์ 30-46-76 (4) 72
รองฯ อันดับ 1 นฤดล ยี่จีน สกอร์ 38-39-77 (5) 72
รองฯ อันดับ 2 ศิวัจน์ เอกสิริพงศ์ภาส สกอร์ 39-46-85 (5.4) 79.6
Flight B (5.5-10.4)
ชนะเลิศ ศุภกิตติ์ วัชนุภาพร สกอร์ 40-37-77 (7) 70
รองฯ อันดับ 1 สายชล เชิงหลำ สกอร์ 40-41-81 (7) 74
Flight C (10.5-15.4)
ชนะเลิศ ABHISIT SUANAKE สกอร์ 39-39-78 (11) 68
รองฯ อันดับ 1 อร่าม สุขนิรันดร์ สกอร์ 44-43-87 (15) 72
Flight D (15.5-20.4)
ชนะเลิศ ทรงวุฒิ คิดควร สกอร์ 45-41-86 (19) 68
รองฯ อันดับ 1 นพปฎล สมณะช้างเผือก สกอร์ 40-46-86 (20) 68
Flight E (20.5-25)
ชนะเลิศ สำราญ น้อยทุ่ง สกอร์ 44-44-88 (21) 68
รองฯ อันดับ 1 SAICHON PHETNIN สกอร์ 43-45-88 (21) 68
ส่วนนักกอล์ฟที่โชคดีจากการจับสลาก (Lucky Draw) สนามที่ 2 ได้แก่ บรรพต ผ่องตระกูล
สำหรับสนามต่อไปจะแข่งขันในวันที่ 13 พ.ค.69 ที่แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จ.ชลบุรี นักกอล์ฟสมัครเล่นที่สนใจสมัครแข่งขันสามารถสมัครแข่งขัน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wagcthailand.com