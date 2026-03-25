‘ช้าง อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ’ ฤดูกาล 2026 เฟ้นหาผู้ร่วมทริปออกรอบ มหานคร 8 มิติ ‘ฉงชิ่ง’

บริษัท กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จำกัด ร่วมกับ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ‘น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง’ เปิดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ ช้าง อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 พรีเซนเต็ดบาย อีเอส คอนสตรัคชั่น (Chang Amateur Championship 2025 Presented by ES Construction) ฤดูกาลใหม่ประจำปี 2026 เพื่อเฟ้นหา 28 นักกอล์ฟ จาก 7 สนามคัดเลือก ร่วมออกรอบและท่องเที่ยวสำรวจมหานคร 8 มิติ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี โดยงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลมีขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 ณ สนาม โลตัส วัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก คุณโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และคุณฉัตรนคร ช้วนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จำกัด ร่วมแถลงข่าว
คุณโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “’น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง’ สนับสนุนวงการกอล์ฟไทยมาร่วม 20 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับกีฬากอล์ฟของไทยทั้งระบบ ทั้งนักกอล์ฟเยาวชน นักกอล์ฟสมัครเล่น ไปจนถึงนักกอล์ฟอาชีพ ในระดับเยาวชน ‘ช้าง’ จัดการแข่งขันหลายรายการเพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนทั่วประเทศได้พัฒนาฝีมือ พร้อมต่อยอดด้วยการอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟในโครงการ ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนสามารถต่อยอดไปถึงระดับอาชีพได้ ที่ผ่านมาเราได้เห็นเยาวชนเติบโตเป็นโปรกอล์ฟมากมาย อาทิ โปรกัญจน์ เจริญกุล, โปรเรย์ อมรินทร์ กรัยวิเชียร และ โปรฟีเวอร์ นิติธร ทิพย์พงษ์ เจ้าของแชมป์ Asian Tour 3 รายการ ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตจากความมุ่งมั่นดังกล่าว นอกจากนั้น ‘ช้าง’ ยังให้การสนับสนุนรายการกอล์ฟระดับสมัครเล่นอย่างกว้างขวางและ ช้าง อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ก็เป็นการแข่งขันที่ช้างเล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้เห็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก นอกจากจะได้ลุ้นรับรางวัลมากมายแล้ว การแข่งขันที่ได้ต่อเนื่องจะช่วยให้ฝีมือของนักกอล์ฟสมัครเล่นพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ตามความตั้งใจแรกเริ่มของ ‘ช้าง’ อีกด้วย”
ด้าน คุณฉัตรนคร ช้วนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จำกัด กล่าวว่า “ ’กอล์ฟไทม์’ ต้องขอขอบคุณ ‘ช้าง’ ที่ยังคงให้ความไว้วางใจ พาพวกเราก้าวขึ้นสู่ปีที่ 19 ได้อย่างภาคภูมิ และจากเสียงตอบรับของท่านนักกอล์ฟที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ทำให้เรามีกำลังใจในการสรรค์สร้างทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจที่สุดอีกรายการของประเทศไทย
โจทย์ที่ ‘ช้าง’ ให้กับเรายังเข้มข้นเหมือนเดิม โดยได้เสริมไอเดียเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ จากให้มีกิจกรรมที่แตกต่างจากเดิม นอกจากรางวัลฝีมือแล้ว อยากเพิ่มให้มีการมอบโชคให้แบบฉับพลันทันทีบ้าง และหลังจากการหารือกัน ก็ได้ข้อสรุปว่า การแข่งขันในปีนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนรางวัลแจ็คพ็อตจากการจับฉลากบางส่วน มาเป็นอุปกรณ์กอล์ฟหรือสินค้าที่น่าสนใจ มามอบให้ผู้โชคดีติดมือกลับบ้านแบบไม่ต้องรอ ส่วนรางวัลใหญ่ที่ทุกท่านรอร่วมลุ้นก็ยังคงมีเช่นเคย
สำหรับแพ็คเก็จทัวร์ เราได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายจากกระแสความนิยมของมหานครฉงชิ่ง ที่ยังคงสร้างความดึงดูดใจในการเป็นจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวแบบไม่มีตก เพราะเปี่ยมไปด้วยสีสัน เป็นเมืองในอนาคตสุดล้ำ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ได้ไปเยือนอย่างไม่รู้เบื่อ ยิ่งหากเติม ‘กอล์ฟ’ ซึ่งสนามที่นี่ที่มีทัศนียภาพสุดตระการตา เข้าไปในโปรแกรมของเราด้วยแล้ว คุณค่าของการไปร่วมคณะไปกับครอบครัว ‘ช้าง’ ก็คงจะยิ่งสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับ อีเอส คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ร่วมให้การสนับสนุน นับเป็นอีกแรงสำคัญที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ก็เพื่อนักกอล์ฟทุกท่านได้มีโอกาสในการร่วมสนุกได้อย่างเต็มอิ่ม, ขอขอบคุณทุกสนามที่ต่างเป็นพันธมิตรอันดี ร่วมให้เกียรติในรอบคัดเลือก และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมกอล์ฟคุณภาพให้ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด, ขอขอบคุณสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ บริษัท กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน “Chang Amateur Championship 2026 Presented By ES” ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักกอล์ฟทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจ อยู่ร่วมกับ “ครอบครัวช้าง” และสร้างความอบอุ่นด้วยดีเสมอมา และหวังว่าจะให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ตลอดไป”
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ ช้าง อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 พรีเซนเต็ดบาย อีเอส คอนสตรัคชั่น จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ไฟล์ท ได้แก่ ไฟล์ท เอ. แต้มต่อ 0-9.9, ไฟล์ท บี. แต้มต่อ 10-18.9 และ ไฟล์ท ซี. แต้มต่อ 19-24 โดยคณะกรรมการจะจับฉลากวิธีคิดแต้มต่อเลือก 2 จาก 3 ระบบ (36 ซิสเต็ม, ดับเบิ้ลพีโอเรีย และ คัลลาเวย์) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นแต้มต่อเฉพาะการแข่งขันในรอบนั้นๆ ผู้ชนะในแต่ละไฟล์ทและผู้โชคดีจากการจับฉลากอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน ในทุกสนามรอบคัดเลือก จะได้สิทธิ์เข้าร่วมทริปท่องเที่ยวพร้อมออกรอบแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีนี้จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือก 7 สนาม ได้แก่
สนามที่ 1 โลตัสวัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569
สนามที่ 2 พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569
สนามที่ 3 ปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569
สนามที่ 4 กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
สนามที่ 5 กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569
สนามที่ 6 วิคตอรี่ ปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จ.หนองคาย วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
สนามที่ 7 เดอะ โพเมโล่ กอล์ฟ คลับ จ.นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569
* ตลอดทัวร์นาเมนต์ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับสิทธิ์รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากเคยได้รับสิทธิ์แล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการเข้าร่วมหาผู้โชคดีในครั้งต่อๆ ไป และจะเลื่อนสิทธิ์การเดินทางให้กับผู้ชนะแข่งขันลำดับถัดไป)
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็ปไซต์กอล์ฟไทม์ (www.golftime.co.th), Facebook : golftimefanpage (www.facebook.com/golftimefanpage), Line (Openchat : golftimenewspaper)