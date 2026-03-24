“กรีนลอยน้ำ หลุมที่ 17” ตำนานแห่งอมตะสปริงคันทรีคลับ กับการกลับมาโฉมใหม่

ในโลกของการแข่งขันกอล์ฟที่มีทั้งหมด 18 หลุม มีบางหลุมที่ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสนามเท่านั้น แต่กลายเป็น “สัญลักษณ์” ที่นักกอล์ฟทั่วโลกจดจำได้ทันที สำหรับ อมตะ สปริง คันทรีคลับ สนามกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพในจังหวัดชลบุรี หลุมที่ทำหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบคือ Floating Green หลุม 17 กรีนลอยน้ำที่ท้าทายทั้งทักษะและจิตใจของนักกอล์ฟ และกลายเป็นภาพจำของสนามตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา
เมื่อมองจากมุมสูง กรีนลอยน้ำ หลุม 17 เปรียบเสมือนเกาะเล็ก ๆ กลางผืนน้ำที่ถูกโอบล้อมด้วยทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟสีเขียวเข้ม นักกอล์ฟที่ยืนอยู่บนแท่นทีต้องชั่งน้ำหนักทั้งระยะ ลม และความกดดันในใจ เพราะการตีพลาดเพียงเล็กน้อยหมายถึงลูกกอล์ฟที่ตกลงสู่ผืนน้ำทันที ความท้าทายนี้ทำให้หลุม 17 กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการออกรอบ และเป็นจุดที่นักกอล์ฟหลายคนรอคอยที่จะพิสูจน์ฝีมือของตนเอง
แนวคิดของกรีนลอยน้ำแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามกอล์ฟระดับโลกอย่าง TPC Sawgrass ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลุมไอแลนด์กรีนอันโด่งดังเป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติ การนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับภูมิทัศน์ของอมตะ สปริง ทำให้หลุม 17 กลายเป็นหนึ่งในกรีนลอยน้ำที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสนามมาตลอดกว่า 20 ปี
วันนี้ ไอคอนของสนามกำลังเริ่มต้นบทใหม่อีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “An Icon Reimagined” การปรับโฉมครั้งล่าสุดถือเป็นการสร้างกรีนลอยน้ำขึ้นใหม่เป็นครั้งที่ 3 ในรอบกว่า 21 ปีของสนาม แนวคิดดังกล่าวสะท้อนการนำเอกลักษณ์ของหลุมที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามมาตีความใหม่ เพื่อรักษาเสน่ห์และความท้าทายของหลุมไว้ ขณะเดียวกันก็ยกระดับคุณภาพและประสบการณ์การเล่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสนามกอล์ฟระดับสากล
อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อมตะ สปริง คันทรีคลับ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สนามให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลมาตรฐานสนามอย่างต่อเนื่อง เพราะสำหรับสนามกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพแล้ว การรักษาคุณภาพของสนามไม่ใช่เพียงการคงสภาพเดิม แต่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักกอล์ฟในระดับสากล “กรีนลอยน้ำ หลุม 17 เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่นักกอล์ฟทั่วโลกจดจำได้ การปรับโฉมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปรับปรุงโครงสร้างของหลุม แต่เป็นการต่อยอดเอกลักษณ์ของสนามภายใต้แนวคิด ‘An Icon Reimagined’ เพื่อให้ยังคงเสน่ห์ของหลุมไว้ ขณะเดียวกันก็ยกระดับประสบการณ์การเล่นให้ดียิ่งขึ้น”
การพัฒนาครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง Floating Green เท่านั้น สนามยังได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพกรีนทั่วทั้งสนาม โดยเปลี่ยนหญ้ากรีนจาก หญ้าพาสพาลัม (Paspalum) เป็น หญ้าทิฟอีเกิ้ล (TifEagle) ซึ่งเป็นหญ้าที่นิยมใช้ในสนามกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพระดับโลก ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้กรีนมีความเร็วและความสม่ำเสมอมากขึ้น ผิวกรีนเรียบเนียน และสามารถปรับตัวได้ดีต่อสภาพภูมิอากาศร้อนของประเทศไทย
ในมุมของการบริหารสนาม พัสกร รอดเดช ผู้จัดการทั่วไปของสนาม อธิบายว่า การดูแลสนามกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพต้องอาศัยทั้งมาตรฐานการดูแลสนามและประสบการณ์ของผู้มาเยือนควบคู่กัน “การเปลี่ยนมาใช้หญ้าทิฟอีเกิ้ลช่วยให้เราควบคุมคุณภาพของกรีนได้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องความเร็ว ความเรียบเนียน และความสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญคือการทำให้นักกอล์ฟทุกคนที่มาเล่นที่อมตะ สปริง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของสนามหรือแขกจากทั้งในและต่างประเทศ ได้รับประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่ดีที่สุด”
ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา อมตะ สปริง คันทรีคลับ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับโลกหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น Honda LPGA Thailand, Thailand Golf Championship, The Royal Trophy และ Asia-Pacific Amateur Championship ซึ่งมีนักกอล์ฟระดับแนวหน้าของโลกและเจ้าของแชมป์เมเจอร์จำนวนมากเคยมาแข่งขันและออกรอบที่สนามแห่งนี้
นอกจากสนามกอล์ฟที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันแล้ว อมตะ สปริง คันทรีคลับ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่ครบวงจรสำหรับสมาชิกและแขกผู้มาเยือน ภายในพื้นที่ของสนามมีคลับเฮาส์ที่ผสมผสานความสง่างามกับความอบอุ่น ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารไทยและนานาชาติในบรรยากาศสนามกอล์ฟ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่รับรองที่ออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักกอล์ฟและแขกระดับนานาชาติ ทำให้การมาเยือนสนามแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกรอบกอล์ฟ แต่เป็นประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ของสนามกอล์ฟระดับโลก
เมื่อพระอาทิตย์ยามเย็นค่อย ๆ ลับขอบฟ้าเหนือกรีนลอยน้ำหลุม 17 ภาพของธงที่สะท้อนอยู่บนผืนน้ำยังคงเป็นภาพที่นักกอล์ฟหลายคนจดจำได้ดี การกลับมาของกรีนลอยน้ำในโฉมใหม่ไม่ได้เปลี่ยนเพียงรูปลักษณ์ของหลุม แต่เป็นการสะท้อนถึงเส้นทางของสนามที่เดินทางมากว่าสองทศวรรษ เส้นทางของการรักษามาตรฐาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์กอล์ฟที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นทุกคนที่มาเยือนสนามแห่งนี้
สำหรับสนาม อมตะ สปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟเอกชนชั้นนำของเอเชีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสนามกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพระดับโลกให้กับประเทศไทย สนามออกแบบโดย ลี ชมิดท์ (Lee Schmidt) จากบริษัท Schmidt-Curley Design โดดเด่นด้วยเลย์เอาต์เชิงกลยุทธ์ สภาพสนามที่ยอดเยี่ยม และหลุมซิกเนเจอร์พาร์ 3 หลุมที่ 17 ซึ่งเป็นกรีนลอยน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของสนาม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อมตะ สปริง คันทรีคลับ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติจากหลายทัวร์สำคัญของโลก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในสนามกอล์ฟมาตรฐานแชมเปียนชิพชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย