“ทีเจย์-ปัณณวิชญ์” สวิงดาวรุ่งไทย ซิวแชมป์ TJWT สนาม 5 นำคะแนนสะสม 265 แต้ม

“ทีเจย์” ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข ฉายา The Wolf Juniors นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour (Season 2) สนามที่ 5 รุ่น E-Boy หลังทำสกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 75 คว้าอันดับ 1 ไปครอง จากการแข่งขันที่ สนามโลตัส วัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569
การแข่งขันในสนามนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญของฤดูกาล โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก ซึ่ง “ทีเจย์” สามารถควบคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งรอบ โดยทำสกอร์ 41 ใน 9 หลุมแรก ก่อนเร่งเครื่องในช่วง 9 หลุมหลังเก็บได้เพียง 34 สโตรก จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม 75 (41-34) คว้าแชมป์ประจำสนามไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
จากผลงานอันยอดเยี่ยมในสนามนี้ ส่งผลให้ ทีเจย์ – ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข สะสมคะแนนรวมในฤดูกาล Thailand Junior World Tour Season 2 เพิ่มเป็น 265 คะแนน ขยับขึ้น รั้งอันดับ 1 ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy ตอกย้ำพัฒนาการและความสม่ำเสมอของนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งรายนี้
ทีเจย์กล่าวหลังจบการแข่งขันว่า “วันนี้ดีใจมากครับ สนามมีความท้าทายหลายหลุม ต้องวางแผนการเล่นให้ดี ผมพยายามโฟกัสในทุกช็อต และเล่นตามแผนที่ซ้อมมา ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และโค้ชที่คอยสนับสนุนผมตลอดครับ”
ด้านคุณพ่อซึ่งทำหน้าที่แคดดี้ในรายการนี้ เปิดเผยว่า “ทีเจย์มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้จากทุกการแข่งขัน ผลการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้เขาพัฒนาตัวเองต่อไป”
สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour ถือเป็นหนึ่งในรายการกอล์ฟเยาวชนที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการแข่งขัน สะสมประสบการณ์ และต่อยอดสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต
สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour Season 2 ยังเหลือการแข่งขันอีก 1 สนามก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดย สนามที่ 6 จะทำการแข่งขันในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่ สนามโลตัส วัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ กรุงเทพฯ โดยทีเจย์ยังคงมีเป้าหมายรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม เพื่อเก็บคะแนนสะสมและลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลนี้ต่อไป
