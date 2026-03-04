เคแอลพีจีจัด “จูรัน แชมเปี้ยนชิพ” เปิดฤดูกาล 2026 ที่อมตะฯ

เคแอลพีจีเอ ทัวร์ เตรียมจัดแข่งขันรายการ รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ เปิดฤดูกาล 2026 ชิงเงินรางวัลรวม ชิงเงินรางวัล 1,200 ล้านวอน หรือประมาณ 22.44 ล้านบาท พร้อมจัดให้มีงานแถลงข่าว โดยมี ลิม เซโฮ ตัวแทนจากรีจูรันเป็นประธาน พร้อมด้วย ลี จีฮยอน (3) และโช เฮริม สองนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้, ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ และณัฐกฤตา วงค์ทวีลาภ สองผู้เล่นชาวไทย ร่วมงาน ณ สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา
สำหรับกอล์ฟรายการ รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน 72 หลุม แข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมนี้ ที่สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี หลังจบการเล่น 36 หลุมตัดตัวผู้เล่นเหลืออันดับ 60 และเสมอ เพื่อเข้าไปเล่นในสองวันสุดท้าย โดยแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล 216 ล้านวอน หรือราว 465,000 บาท
โปรสายป่าน-ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ เผยว่า “ดีใจที่ได้รับเกียรติมาร่วมการแข่งขันรายการสำคัญของ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด เพราะเล่นอยู่ในเจแปน สเตปอัพ ทัวร์ มาตลอด ดังนั้นจึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญของตัวเองในการเล่นในเคแอลพีจีเอ ทัวร์ เพราะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการเล่นระดับอาชีพที่น่าสนใจ"
แฟนกอล์ฟสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่ www.ticketmelon.com/ko-KR/quad-sports/RejuranChampionship ราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันรอบที่ 1 และ 2 ราคาละ 300 บาท รอบ 3 และ 4 ราคา 500 บาท ส่วนบัตรเข้าชม 4 วัน ราคา 700 บาท