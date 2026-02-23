“จีโน่” โกยเงินอู้ฟู่แล้ว 565 ล้านบาทนับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี 2022

“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวหมายเลข 1 ของโลก วัย 23 ปี ยังคงเดินหน้าโกยเงินรางวัลจากการลงเล่นในระดับอาชีพ แอลพีจีเอ ทัวร์ อย่างต่อเนื่อง โดยชัยชนะจากศึกกอล์ฟฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ทำให้เจ้าตัวโกยเงินรางวัลรวมตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปี 2022 ไปแล้วถึง 17.7 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 565 ล้านบาท
ชัยชนะของโปรสาวจากเมืองราชบุรี ในศึกฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ยังทำให้ผลงานการคว้าแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ขยับไปอยู่ที่ 8 รายการแล้ว แถมยังตอกย้ำความเป็นมือ 1 ของโลก ด้วยผลงานเสมอต้นเสมอปลาย จากการจบ 10 อันดับแรกได้ถึง 57 รายการ จากทั้งหมด 86 รายการที่ลงเล่น
สำหรับเงินรางวัลของ “โปรจีน” นับตั้งแต่เริ่มเทิร์นโปรปี 2022 มีดังนี้ ปี 2022 ลงเล่น 26 รายการ ทำเงินรางวัลรวม 2,193,642 เหรียญ คว้าแชมป์ 2 รายการ ติด 10 อันดับแรก 16 รายการ, ปี 2023 ลงเล่น 21 รายการ ทำเงินรางวัลรวม 1,538,119 เหรียญ จบ 10 อันดับแรก 13 รายการ
ปี 2024 ลงเล่น 17 รายการ ทำเงินรางวัลรวม 6,059,309 เหรียญ คว้าแชมป์ 3 รายการ จบ 10 อันดับแรก 14 รายการ, ปี 2025 ลงเล่น 20 รายการ ทำเงินรางวัลรวม 7,578,330 เหรียญ คว้าแชมป์ 3 รายการ จบ 10 อันดับแรก 14 รายการ
ส่วนในปี 2026 ลงเล่น 2 รายการ ทำเงินรางวัลรวม 334,999 เหรียญ คว้าแชมป์ 1 รายการ จบ 10 อันดับแรกทั้ง 2 รายการ
ขอบคุณภาพ : LPGA