“เกรซ คิม” แชมป์เมเจอร์ร่วมงานอาดิดาสก่อนสู้สวิงแอลพีจีเอฮอนด้า “จีโน่”​ จัดทุเรียนทอด-มะม่วงแห้ง เสิร์ฟโปรออสซี่

บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดประสบการณ์ชวนเหล่านักกอล์ฟกระทบไหล่โปรระดับโลก เกรซ คิมเจ้าของแชมป์เมเจอร์ รายการ อามุนดี เอวิยง แชมเปี้ยนชิพ 2025 ในงาน Grace Kim x adidas Golf และร่วมออกรอบ 18 หลุม ที่สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ วอเตอร์ไซด์ พัทยา ชลบุรี เมื่อ 17 ก.พ. 2569 ซึ่งภายในงานดังกล่าว มีเหล่านักกอล์ฟทีมชาติไทย รวมถึงเหล่าโปรกอล์ฟ และแฟนกอล์ฟ พร้อมด้วย นิศารัตน์ ฉายมงคลชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ อาดิดาส กอล์ฟ ร่วมงาน
เกรซ คิม โปรกอล์ฟวัย 25 ปี ชาวออสเตรเลีย และมือ 23 ของโลก เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขันฮอนด้า แอลพีจีเอทัวร์ ตนเคยมาแข่งขันที่นี่แล้ว 3 ครั้ง ซึ่งก็ทำให้มีความคุ้นเคยกันสนามนี้เป็นอย่างดี คนชนะที่นี่ต้องตีไกล ซึ่งตนก็พยายามปรับปรุง สำหรับ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 ถือเป็นการแข่งขันรายการแรกของตน ซึ่งเป้าหมายของตนนั้นก็อยากจะเอาชนะรายการนี้ให้ได้ เพื่อประเดิมซีซั่น ส่วนอากาศในไทยนั้นค่อนข้างร้อน ซึ่งการแต่งกายก็สำคัญ สำหรับตนรู้สึกชื่นชอบดีไซน์ของอาดิดาส ที่ออกแบบมาได้ดี
“ส่วนการที่ตนเองกลับมาแข่งขันที่ไทยเป็นครั้งที่ 4 ก็เพราะว่ารู้สึกประทับใจในหลายๆอย่างที่เป็นไทย ทั้งความน่ารักและเป็นกันเองของคนไทย แถมอาหารก็อร่อย เมนูที่ชอบก็คือข้าวเหนียวมะม่วง ส่วนการมาไทยรอบนี้ ก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากเพื่อนนักกอล์ฟชาวไทยด้วย อย่าง โปรจีโน่ อาฒยา ฐิติกุล โปรมือ 1 ของโลกชาวไทย ก็นำของมาให้ที่ล็อกเกอร์ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนทอด, มะม่วงอบแห้ง รวมทั้งยาดมหงษ์ไทย”
สำหรับ เกรซ คิม วัย 25 ปี เป็นโปรเชื้อชาติเกาหลี สัญชาติออสเตรเลีย กวาดแชมป์สมัครเล่นมากกว่า 10 รายการ ตั้งแต่ปี 2016-2021 อาทิ Australian Girls' Amateur, Australian Women's Amateur และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2018 ก่อนที่จะเทิร์นโปรในปลายปี 2021 โดยโลดแล่นอยู่ในทัวร์ต่างๆและคว้าแชมป์มาได้ถึง 5 รายการ ก่อนที่จะเข้ามาเล่นใน LPGA ในปี 2023 และฟาดแชมป์ LPGA แรกรายการ Lotte Championshipในปีเดียวกันต่อด้วยการสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักจากแชมป์เมเจอร์รายการ The Amundi Evian Championship เมื่อปีก่อน
ทั้งนี้การแข่งขันกอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ทัวร์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 60 ล้านบาท จะมีขึ้นระหว่าง 19-22 ก.พ.นี้ ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์ คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยในปีนี้ เกรซ คิม เตรียมร่วมลงดวลสวิงเป็นครั้งแรก ร่วมกับโปรระดับโลก อาทิ ”“โปรจีน“ อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลก, ”แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ แชมป์ปี 2024, “เม” เอรียา จุฑานุกาล แชมป์ปี 2021, มิยู ยามาชิตะ แชมป์เมเจอร์ วีเมนส์ บริติช โอเพ่น และเมย์แบงค์ แชมเปี้ยชิพ รวมไปถึง แองเจิล หยิน แชมป์เก่าเมื่อปี 2025 ก็จะเดินทางมาป้องกันแชมป์ด้วย