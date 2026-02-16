“พีพีทีวี” ยิงสด “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026” ร่วมลุ้น “จีโน่ อาฒยา” มือ 1 โลก นำทัพโปรสาวไทย ดวลเดือดดาวดังระดับโลก

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสดศึกกอล์ฟหญิงรายการดังระดับโลก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026” อย่างยิ่งใหญ่และเต็มอิ่ม สด! ส่งตรงความมันส์จากแฟร์เวย์ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส จ.ชลบุรี ให้แฟนกอล์ฟได้ร่วมลุ้นและเชียร์โปรสาวชื่อดังจากทั่วโลกที่จะมาประชันวงสวิงตลอด 4 วัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดเข้มข้นที่รวบรวมเหล่ายอดนักกอล์ฟหญิงแถวหน้าของโลกไว้ในรายการเดียว การแข่งขันฯ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์ 2569 โดย พีพีทีวี จะเริ่มถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับชมแบบจุใจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook: PPTV SPORTS และYoutube: PPTV SPORTS ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การกลับมาลงสนามของ “จีโน่” อาฒยา ฐิติกุล ที่จะลงแข่งขันในบ้านในฐานะนักกอล์ฟหญิงมือ 1 ของโลกเป็นครั้งแรก หลังโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในฤดูกาล 2025 ด้วยการคว้า 3 แชมป์ พร้อมกวาดรางวัล Rolex Player of the Year และ Vare Trophy จากสถิติค่าเฉลี่ยสกอร์ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แอลพีจีเอทัวร์ที่ 68.68 ทำลายสถิติเดิมของ อันนิกา โซเรนสตัม ได้อย่างสง่างาม และเธอก็พร้อมแล้วที่จะดวลวงสวิงกับยอดฝีมือระดับโลกอย่าง ลิเดีย โค และทัพนักหวดสาวรวม 72 ชีวิต ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60 ล้านบาท ศึกครั้งนี้ยังถูกจับตามองในฐานะ “แมตช์ศักดิ์ศรีเอเชีย” โดยฝั่งไทยนำทัพโดยอดีตแชมป์รายการนี้อย่าง “เม” เอรียา จุฑานุกาล (แชมป์ปี 2021) และ ผนึกกำลังกับ “โม” โมรียา จุฑานุกาล, “พราว” ชเนตตี วรรณแสน และ “เมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของโปรสาวไทย
ขณะที่สีสันจากนักกอล์ฟต่างชาติที่เตรียมลงแข่งขันกันอย่างคึกคัก ตอกย้ำความเข้มข้นของการแข่งขันฯ ด้วยการเข้าร่วมของสองแชมป์เมเจอร์ระดับโลกอย่าง ยูกะ ซาโสะ นักกอล์ฟลูกครึ่งญี่ปุ่น สัญชาติฟิลิปปินส์ และ แดเนียล คัง จากสหรัฐอเมริกา รวมถึง มูนี เหอ โปรสาวชาวจีน ขวัญใจแฟนกอล์ฟชาวไทย มิยู ยามาชิตะ แชมป์เมเจอร์ วีเมนส์ บริติช โอเพ่น พร้อมด้วยดาวรุ่งฟอร์มแรง ทั้ง ริโอะ ทาเคดะ แชมป์บลูเบย์ แอลพีจีเอ มาโอะ ไซโกะ แชมป์เมเจอร์ เชฟรอน แชมเปียนชิพ และคู่แฝด อากิเอะ–ชิซาโตะ อิวาอิ และ นาสะ ฮาตาโอกะ แชมป์โตโต เจแปน คลาสสิก
นอกจากนี้ ยังมีโปรสาวจากนานาชาติยกพลมาร่วมดวลวงสวิงอีกเพียบ ได้แก่ ลิเดีย โค อดีตโปรสาวมือ 1 ของโลกจากนิวซีแลนด์ม, เยลีมี โนห์ โปรดาวรุ่งจากสหรัฐอเมริกา ที่คว้าแชมป์ฟาวน์เดอร์ส คัพ, ลอตตี โหวด จากอังกฤษ ที่คว้าแชมป์วีเมนส์ สกอตติช โอเพ่น ได้ทันทีในรายการแรกทั้งที่เพิ่งเทิร์นโปร, มิรันดา หวัง โปรสาวจีน ที่แจ้งเกิดด้วยแชมป์แรกในแอลพีจีเอ ทัวร์ จากรายการเอฟเอ็ม แชมเปียนชิพ, มายา สตาร์ก โปรกอล์ฟชาวสวีเดน ดีกรีแชมป์เมเจอร์ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น และ เกรซ คิม โปรชาวเกาหลี-ออสเตรเลีย เจ้าของแชมป์เมเจอร์เอวิยอง แชมเปียนชิพ ที่พร้อมเพิ่มดีกรีความเข้มข้น ตลอด 4 วันตลอดการแข่งขัน
แฟนกอล์ฟห้ามพลาด! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมดวลวงสวิงระดับโลก ส่งแรงใจเชียร์โปรสาวไทยลุ้นคว้าแชมป์ในบ้านเกิดอีกครั้ง ติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เริ่มวันแรก วันที่ 19–20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00–15.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30–15.30 น. และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30–16.00 น. หรือจะรับชมแบบเต็มอิ่มครบทุกช็อต ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook: PPTV SPORTS และYoutube: PPTV SPORTS ทั้ง 4 วันรวด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
เชียร์โปรสาวไทย ทวงบัลลังก์แชมป์ ในศึกกอล์ฟหญิงระดับโลก หนึ่งเดียวในประเทศไทยมาร่วมลุ้นทุกพัตต์ ทุกเบอร์ดี้ และทุกช่วงเวลาสำคัญไปพร้อมกัน กับศึกดวลวงสวิงระดับโลกที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!