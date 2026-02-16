“แดนไท” ดวลเพลย์ออฟ คว้าแชมป์สมัยที่ 3 “สิงห์ อีสาน โอเพ่น” ที่สิงห์ปาร์คฯ ขอนแก่น

แดนไท บุญมา ผงาดคว้าแชมป์สมัยที่ 3 ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “สิงห์ อีสาน โอเพ่น” ครั้งที่ 19 หลังดวลเพลย์ออฟเอาชนะ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ และภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ที่จบสกอร์รวมเท่ากัน 16 อันเดอร์พาร์ โดยแดนไททำเบอร์ดี้ในการเพลย์ออฟหลุมแรก คว้าชัยพร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาท ที่สนามสิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ พาร์ 72 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
แชมป์ครั้งนี้นับเป็นการคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่ 5 ในอาชีพของแดนไท และเป็นแชมป์สมัยที่ 3 ในรายการนี้ ต่อจากปี 2017 และ 2019 รวมถึงเป็นการคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่ 2 หลังจากเคยชนะ “สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ที่จังหวัดระยอง
แดนไท ซึ่งเริ่มต้นวันสุดท้ายตามผู้นำเพียงสโตรกเดียว ทำเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ จาก 1 อีเกิ้ล 4 เบอร์ดี้ และ 3 โบกี้ ก่อนจบที่ 16 อันเดอร์พาร์ เท่ากับภูมิและปวิธ ต้องตัดสินด้วยเพลย์ออฟ และเป็นแดนไทที่คว้าแชมป์ในที่สุด
แดนไท กล่าวหลังคว้าแชมป์ว่า “สัปดาห์นี้พัตต์ดีมาก และสภาพจิตใจโฟกัสดี ทำให้ทำสกอร์ได้ตามแผน สนามนี้เป็นสนามที่ผมชอบอยู่แล้ว จึงมั่นใจในการเล่นเพลย์ออฟ”
ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ จบอันดับ 2 ร่วม รับเงินรางวัลคนละ 225,000 บาท ขณะที่ สิรภพ ยะปาละ จบอันดับ 4 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ รับ 123,750 บาท
ส่วนตำแหน่งนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยมเป็นของ ปรานต์ พูลเพิ่ม หลังเอาชนะ ศิวกร เกรียงไกร ในการเพลย์ออฟ รับถ้วยรางวัล “ศุภพร มาพึ่งพงศ์”
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2026 จะจัดขึ้นในศึก “สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2–5 เมษายน 2569 ณ สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่