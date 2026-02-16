SWAG GOLF เปิดออฟฟิเชียลโตร์ในไทยและแห่งแรกเอเชีย ปักหมุดศูนย์กลางกอล์ฟไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

SWAG GOLF แบรนด์กอล์ฟไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกา จัดงาน "OFFICIAL SWAG GOLF GRAND OPENING EVENT" ประกาศเปิด OFFICIAL SWAG GOLF STORE แห่งแรกในเอเชียอย่างเป็นทางการ ณ TOUR PERFORMANCE LABS (TPL) โครงการเดอะกอล์ฟ ทาวน์ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 25 (เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา) เมื่อ 12 ก.พ.2569 โดยมีเหล่าคนรักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายดีเตอร์ ชาญชิดชิงชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอร์ต ออพชั่น จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ SWAG GOLF เผยว่า การเปิด OFFICIAL SWAG GOLF STORE ถือนับเป็นก้าวสำคัญของการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเลือกประเทศไทยเป็นฐานหลักในการสร้างการรับรู้แบรนด์และสร้างคอมมูนิตี้ในระยะยาว ซึ่งการเลือกประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดกอล์ฟไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึง พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่พร้อมเปิดรับความแตกต่าง กล้าฉีกกรอบวัฒนธรรมกอล์ฟแบบเดิมสอดคล้องกับแนวคิด SWAG GOLF ที่มองว่ากอล์ฟไม่ใช่เพียงกีฬา แต่คือพื้นที่ของการแสดงออก เช่นเดียวกับแฟชั่น ศิลปะ หรือดนตรี ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ โดยเฉพาะคือถุงกอล์ฟ โคเวอร์ไม้กอล์ฟ พัตเตอร์และเฮดคัพเวอร์แบบลิมิเต็ด ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Limited Production ผสานสมรรถนะในสนามเข้ากับดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนอย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับรายละเอียด-ความพิเศษ-และคุณค่าทางอารมณ์ ยกระดับอุปกรณ์กอล์ฟให้กลายเป็นงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าในระยะยาว
นายดีเตอร์ ชาญชิดชิงชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอร์ ออพชั่น จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ SWAG COLF แบรนด์กอล์ฟไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมในประเทศไทย เปิดเผยว่า การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรก ในเอเชียสะท้อนถึงศักยภาพของตลาดกอล์ฟไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีพลังและอัตราการเติบโตสูงของโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม นักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสนใจกีฬากอล์ฟมากขึ้น พร้อมเปิดรับความแตกต่าง กล้าเลือก สิ่งที่ไม่เหมือนใคร และมองกอล์ฟเป็นมากกว่ากีฬาเป็นพื้นที่แห่งการแสดงตัวตน และส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์อย่าง แท้จริง
“SWAG GOLF มองเห็นโอกาสในการนำเอกลักษณ์ของแบรนด์สู่ผู้บริโภคที่ต้องการแสดงตัวตนผ่านสไตล์บนสนามกอล์ฟ โดยที่ผ่านมา SWAG GOLF ได้รับการตอบรับที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มระดับโลก การร่วมมือกับ TOUR PERFORMANCE LABS (TPL) จึงเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความต้องการดังกล่าว จากโลกออนไลน์สู่ประสบการณ์หน้าร้านที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวางตำแหน่งเป็นแบรนด์กอล์ฟไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม สำหรับนักกอล์ฟรุ่นใหม่ผู้นำเทรนด์ และนักสะสมที่ให้คุณค่ากับเรื่องราว ตัวตน และเอกลักษณ์ของแบรนด์”
“การเปิด OFFICIAL STORE ณ TOUR PERFORMANCE LABS (TPL) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 25 ไม่ใช่เพียงการขยายช่องทางจำหน่ายแต่คือการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์อย่างใกล้ชิด พร้อมเชื่อมโยงผู้ที่หลงใหลในกอล์ฟ ดีไซน์ และไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนความเป็นตัวเองเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของตลาดกอล์ฟไทยที่กำลังเติบโตอย่างโดดเด่น แต่ยังตอกย้ำถึงความสอดคล้องกับ DNA ของ SWAG GOLF ได้อย่างชัดเจน” นายดีเตอร์ กล่าวทิ้งท้าย
