SCGJWD โลจิสติกส์หนุน'โปรเมียว' สู้ศึก LPGA 2026และขึ้นหัวแถวโลก

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) โดยคุณบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม บีริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ได้แถลงข่าวการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ กับ"โปรเมียว" ปาจรีย์ อนันต์นฤการ โปรหญิงระดับโลกของไทย เพื่ิอร่วมผลักดันศักยภาพ และตวามสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันLPGA2026 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่่ผ่านมา ห้องราชาวดี อาคารกอล์ฟคลับ สสนามกอล์ฟราชพฤกษ์ คลับ โดยนายบรรณ เปิดเผยว่า
"ในโลกของการแข่งขันระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา หรือสนามธุรกิจ สิ่งที่สร้างความแตกต่าง อย่างแท้จริง คือ ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานที่เชื่อถือได้ SCGJWD Logistics ผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรในอาเซียน จึงประกาศความร่วมมือกับ "โปรเมียว"ปาจรีย์ อนันต์นฤการ” นักกอล์ฟหญิงไทยระดับโลก ผู้โดดเด่นด้วยความมุ่งมั่น วินัย และการวางแผนการเล่น อย่างแม่นยำ ซึ่งสะท้อนคุณค่าหลักเดียวกับแนวทำงการดำเนินธุรกิจของ SCGJWD Logistics"
"โปรเมียว"ปาจรีย์ อนันต์นฤการ คือหนึ่งในนักกีฬาหญิงไทยที่พิสูจน์ศักยภาพบนเวทีนานาชาติ ด้วยความทุ่มเทและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะเหล่านี้ไม่เพียงเป็นหัวใจของความสำเร็จในสนามแข่งขัน แต่ยังสะท้อนแนวคิดเดียวกับการดำเนินงานของ SCGJWD Logistics ที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนเชิง กลยุทธ์ กำรบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความซับซ้อนของ ซัพพลายเชนในยุคโลกาภิวัตน์
ในมิติของการแข่งขันระดับโลก SCGJWD Logistics ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียนและจีน รองรับลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชันโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ ของซัพพลายเชน ความสามารถดังกล่าวสะท้อน Global Mindset ขององค์กร ที่พร้อมบริหารความซับซ้อนภายใต้แรงกดดัน มาตรฐานระดับสากล และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก ไม่ต่างจากนักกีฬาที่ต้องแข่งขันในเวทีนานาชาติ
ความร่วมมือกับโปรเมียวในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการสนับสนุนนักกีฬา แต่เป็นการย้ำถึงความเข้ำใจของ SCGJWD ต่อบริบทการแข่งขันในระดับโลก และความพร้อมขององค์กร ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบ เทคโนโลยี ทีมผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ ที่สามารถเชื่อมต่อทุกโหมดการขนส่งและส่งมอบบริการแบบครบวงจร
(Total Logistics Solutions) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภำพ
อีกหนึ่งมิติสำคัญของควำมร่วมมือครั้งนี้ คือกสรเสริมสร้าง Brand Trust & Credibilityภาพลักษณ์ของนักกีฬาระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ ความแข็งแกร่ง และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของ SCGJWD Logistics ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่องค์กรสามารถไว้วางใจได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารซัพพลายเชนที่มีความซับซ้อน หรือการพัฒนาโซลูชันโลจิสติกส์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม
SCGJWD Logistics เชื่อว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความสำเร็จเพียงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง แต่เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การรักษามาตรฐาน และการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งตลอดเส้นทาง เช่นเดียวกับ เส้นทางอาชีพของโปรเมียว ที่ยังคงมุ่งหน้าสู่ความท้าทายใหม่ ในเวทีโลกอย่างไม่หยุดยั้ง"