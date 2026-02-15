ส.กอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดแมตช์มินิโปร-แอม เชื่อมสัมพันธ์นักกอล์ฟไทย-ญี่ปุ่น

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดแมตช์การแข่งขัน "มินิโปร-แอม" เชื่อมความสัมพันธ์นักกอล์ฟไทย กับ นักกอล์ฟญี่ปุ่น ในแมตช์เปิดฤดูกาล 2026 "ซันวาร์ด ซีเนียร์ แชมเปียนส์ชิพ เซกิว่า คัพ" ที่เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.69 นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟ MINI PRO-AM ระหว่าง นักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย กับ นักกอล์ฟอาชีพอาวุโสญี่ปุ่น ก่อนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส แมตช์เปิดฤดูกาล 2026 รายการ "ซันวาร์ด ซีเนียร์ แชมเปียนส์ชิพ เซกิว่า คัพ" ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.69 ที่สนามเลกาซี่ กอล์ฟ คลับชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท
สำหรับ การแข่งขันมินิโปร-แอม ระหว่างโปรญี่ปุ่น และ โปรไทย และนักกอล์ฟสมัครเล่นชาวไทย นำโดย ประหยัด มากแสง, ธรรมนูญ ศรีโรจน์, อุดร ดวงเดชา, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ จัดขึ้นเพื่อนักกอล์ฟอาวุโสทั้งสองประเทศได้มาพบปะ สร้างมิตรภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านกีฬากอล์ฟ เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจําที่ดีร่วมกัน
ผลการแข่งขันประเภทโปร ปรากฏว่า ธรรมนูญ ศรีโรจน์ กับ คิน จิโร จากญี่ปุ่น ทำสกอร์ 8 อันเดอร์พาร์เท่ากัน คว้าแชมป์ไปครองร่วม พร้อมกับรับเงินรางวัลคนละ 17,500 บาท ส่วนอันดับ 3 เชาวลิต ผลาผล และอันดับ 4 อุดร ดวงเดชา รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท ขณะที่ แชมป์ประเภทสมัครเล่น เป็นของ "เต๋า" เศรษฐพงศ์ เพียงพอ นักแสดงชื่อดัง
ทั้งนี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย เตรียมจัดงานแถลงข่าวกอล์ฟอาชีพอาวุโส แมตช์เปิดฤดูกาล ไทยซีเนียร์ ทัวร์ 2026 ในวันที่ 16 ก.พ.นี้ ที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ