วงสวิงมิตรภาพ! สื่อมวลชนซิวแชมป์กอล์ฟสานสัมพันธ์ ชนะทีมสมาคมกอล์ฟฯ รั้งแชมป์ 3 ปีซ้อน

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ระหว่างทีมสมาคมกอล์ฟฯ พร้อมผู้สนับสนุน พบกับทีมผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ โดยมี คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ ผู้สนับสนุน และสื่อมวลชน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง ทั้งสองทีมโชว์ฝีวงสวิงกันอย่างเต็มที่ท่ามกลางมิตรภาพ
รูปแบบการแข่งขันเล่นครบ 18 หลุม ก่อนนำสกอร์ของนักกอล์ฟทีมละ 10 คนมารวมคะแนน ผลปรากฏว่า ทีมผู้สื่อข่าว ทำสกอร์รวม 652 คะแนน เอาชนะทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนับสนุน ที่ทำได้ 672 คะแนน คว้าแชมป์ไปครองเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
นักกอล์ฟ 10 คนของทีมผู้สื่อข่าว ประกอบด้วย ปวีณ วัชรประทีป, พชรพล ลั่นทมเหลือง, วศิน ปิติ, ณฤชภณ ธุวะประดิษฐ์, ประพงษ์ แหลมแจง, ชนะ เดชภิรัตนมงคล, เทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ, ภานพ ใจเกื้อ, สุรชัย วงศ์เลิศอารักษ์ และ ปัญญภัทร ทรงธัมจิตติ
ขณะที่ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ สุวิชช์ คุณารัตนพฤกษ์, พัชรพล ลิ้มวิภาวีอนันต์, ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์, วิชัย พลายละหาร, ภานุ อนามบุตร, ฤทธิไกร กิจทะเจริญชัย, รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์, จาตุรนต์เซนน์ หิมะทองคำ, วินัย เอี่ยมโรจน์เมธา และ นพรัตน์ ทองนุ่ม