มรภ.รำไพพรรณีฉลองวาระยูเนสโกยกย่อง "ราชินีนักกอล์ฟ" สู่บุคคลสำคัญของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกอล์ฟการกุศล "RBRU Golf Ryder Cup 2026" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 วาระครบ 121 ปีแห่งวันพระราชสมภพ และร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย รศ.ดร.บุญยิน จินาจิ้น ประธานกรรมการ บริษัท บูรพาคอนกรีตแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด, ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) และนายสิทธิพร ครุฑนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล "RBRU Golf Ryder Cup 2026" ที่สนามกอล์ฟรำไพพรรณี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 วาระครบ 121 ปี แห่งวันพระราชสมภพ และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก นอกจากนี้ นายสุทิน ดรุณโยธิน ประธานมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย ได้ประกาศความร่วมมือผ่านโครงการ "Route of Girl Golf Game" มุ่งหวังให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างรอบด้านและสร้างความเสมอภาคในสังคม
พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติประกอบพิธีถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวสดุดีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "ราชินีนักกอล์ฟ" ซึ่งสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับการพัฒนามาจากที่ดินสนามกอล์ฟส่วนพระองค์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและบริการชุมชน
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นประเพณีที่ดีงามในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชาวจันทบุรีกับมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ด้าน ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระบุว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Junior Golf Ryder Cup, การแข่งขัน Rambhai Barni Golf Ryder Cup และการแข่งขันไดร์ฟกอล์ฟการกุศล เพื่อมุ่งเน้นการสืบสานพระราชปณิธานและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ นายสุทิน ดรุณโยธิน ประธานมูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย ประกาศความร่วมมือผ่านโครงการ "Route of Girl Golf Game" มุ่งหวังให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างรอบด้านและสร้างความเสมอภาคในสังคม"
ขณะที่ รศ.ดร.บุญยิน จินาจิ้น ประธานกรรมการบริษัท บูรพาคอนกรีต ได้กล่าวชื่นชมในความสำเร็จของการจัดงาน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักศึกษาก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสมาธิ และมีน้ำใจนักกีฬาตามแบบอย่างของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
ภายในงานมีการประมูลหมวกกอล์ฟลายเซ็น "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงมืออันดับ 1 ของโลกของสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีระดับโลก (LPGA) โดยมีผู้ประมูลภายในงานเป็นเงินทั้งสิ้น 59,999 บาท งานนี้จึงนับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี ที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมสืบไป