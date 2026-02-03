"ช้าง-บางจาก-ดิทโต้-จีพีพี" ผนึกกำลังเปิดซีซั่น 2026 ศึก Chang-GENZ Golf Tour ปั้นนักกอล์ฟเยาวชนไทยสู่

นายทศพล ศรีวรกุล ผู้จัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด พร้อมด้วย นายภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผู้จัดการงานบริหารกิจกรรมโครงการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายประสงค์ สุดอำพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ เปิดฉากดวลสวิงฤดูกาลใหม่ "ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2026" (Chang-GENZ Golf Tour 2026) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างระบบนิเวศการแข่งขันที่ยั่งยืน และเปิดเส้นทางลัดเพื่อช่วยผลักดันเยาวชนไทยให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติและก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมืออาชีพในอนาคต โดยจัดงานแถลงขึ้น ที่ราชพฤกษ์ คลับ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา
นายทศพล ศรีวรกุล ผู้จัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับปี 2026 GENZ มุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs โดยเน้นสองยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนาคนและการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดว่า "สนามกอล์ฟคือห้องเรียน" เพื่อปลูกฝังทักษะกีฬา Sportsmanship และ Community ที่เข้มแข็ง ควบคู่กับกิจกรรม Green Activities และเป้าหมายการยกระดับทัวร์นาเมนต์สู่มาตรฐาน Carbon Neutral อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความเชื่อว่า ความสำเร็จในสนามต้องมาพร้อมความรับผิดชอบต่อโลก รวมทั้งการดำเนินงานของ GENZ ถูกออกแบบเป็น Ecosystem ที่ครบวงจรสำหรับนักกอล์ฟเยาวชน ครอบคลุม Tournament, Mind Training Camp, โอกาสแข่งขันต่างประเทศ และการสนับสนุนเยาวชน เพื่อพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งทักษะและทัศนคติ พร้อมมาตรฐานระดับสากลผ่านการรับรองคะแนน World Amateur Golf Ranking (WAGR) และ Junior Golf Scoreboard (JGS)
นายภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผู้จัดการงานบริหารกิจกรรมโครงการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เปิดเผยว่า กว่า 19 ปีที่ช้างมุ่งมั่นพัฒนากีฬากอล์ฟไทยแบบทั้งระบบ เพื่อสร้างความยั่งยืนและพัฒนาเยาวชนไทยสู่การแข่งขันระดับโลก สำหรับโครงการ Chang-GENZ Golf Tour ในปีที่ 5 นี้ ช้างยังคงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงบนมาตรฐานระดับอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ก่อนก้าวสู่การเป็นโปรกอล์ฟอาชีพที่มีคุณภาพ ดังเช่นความสำเร็จของ โปรกัญจน์ เจริญกุล และโปรฟีเวอร์ นิติธร ทิพย์พงษ์ ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตจากการมุ่งมั่นพัฒนานักกอล์ฟตั้งแต่ระดับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง
นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืน มุ่งพัฒนาเยาวชนผ่านหลากหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง สำหรับกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่สร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เสริมสร้างสมาธิ การคิด การตัดสินใจ และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่เทคโนโลยีทดแทนไม่ได้ โดยบางจากฯ ได้สนับสนุนการแข่งขัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ บางจากฯ ได้เพิ่มบทบาทการขับเคลื่อนด้าน climate action ผ่านการมอบทุนพัฒนาทักษะให้นักกอล์ฟเยาวชนรวม 12 ทุน และสนับสนุนให้ทุกการแข่งขันของ The GENZ เป็น Carbon Neutral Event หรือกิจกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดย Carbon Markets Club ต่อยอดด้วยการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวันของ ‘โปรเปียโน-อาภิชญา ยุบล’ ให้เป็นนักกีฬาไร้คาร์บอนของไทย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับนักกีฬารุ่นใหม่อีกด้วย
นายประสงค์ สุดอำพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักได้นำแนวคิดการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) มาร่วมปรับใช้เพื่อสร้าง Growth Mindset ให้นักกีฬา ขณะที่ นายวินัย รอดจ่าย จาก จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเป็น "ลมใต้ปีก" สนับสนุนประสบการณ์การแข่งขันในต่างประเทศเพื่อยกระดับทักษะชีวิตและฝีมือสู่สากล
สำหรับปี 2026 "Chang-GENZ Golf Tour" ยังผนึกกำลังร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ด้านนวัตกรรม ได้แก่ อุดมพานิช, อะเบ้าท์ กราส, อาดิดาส กอล์ฟ, Golfing Ground รวมถึงการนำนวัตกรรมฝึกจิตระดับโลกอย่าง "Flow Code" เข้ามาเสริมแกร่งด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้เยาวชนไทยมีความพร้อมรอบด้านทั้งร่างกายและจิตใจในการก้าวสู่เวทีสากลอย่าง PGA และ LPGA Tour
การแข่งขัน "Chang-GENZ Golf Tour 2026" ในฤดูกาลนี้จะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 รายการ บน 5 สนามชั้นนำของประเทศไทย โดยนักกีฬาที่ทำคะแนนสะสมยอดเยี่ยมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาฝีมือและโอกาสแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ต่อไป
รายการที่ 1 "บางจาก โอเพ่น" วันที่ 27-29 มี.ค.69 สนามเขาใหญ่ คันทรีคลับ จ.นครราชสีมา
รายการที่ 2 "บางจาก มาสเตอร์" วันที่ 18-19 เม.ย.2569 สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี
รายการที่ 3 "ดิทโต้ แชมเปี้ยนชิพ" วันที่ 16-17 พ.ค.2569 สนามเทรเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี
รายการที่ 4 "ช้าง แชมเปี้ยนชิพ" วันที่ 14-16 ส.ค.2569 สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี
รายการที่ 5 "บางจาก แชมเปี้ยน คัพ" วันที่ 11-13 ก.ย.2569 สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครราชสีมา
ผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ LINE Official: @genzgolf หรือ โทร.065-6962229