เมื่อกอล์ฟไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน "ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์" กับโมเดลกีฬาที่ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำหรับผู้คนจำนวนไม่น้อย คำว่า “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์” อาจหมายถึงการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลกที่จัดขึ้นปีละครั้ง แต่หากมองให้ลึกลงไปกว่านั้น รายการนี้ได้ก้าวข้ามกรอบของการเป็นเพียงทัวร์นาเมนต์ไปไกลแล้ว ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ค่อย ๆ เติบโตจากเวทีดวลวงสวิงของนักกอล์ฟสตรีชั้นนำ สู่การเป็นต้นแบบของ “กีฬาที่ยั่งยืน” ที่เชื่อมโยงผู้คน เยาวชน เศรษฐกิจ และชุมชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

นับตั้งแต่การจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี 2006 เป้าหมายของรายการนี้ไม่ได้มุ่งวัดความสำเร็จเพียงจำนวนผู้ชม เงินรางวัล หรือชื่อของแชมป์ในแต่ละปี หากแต่เลือกวางรากฐานในระยะยาว ด้วยความเชื่อว่า กีฬาจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างคุณค่าให้มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม และเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นต่อไปได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

หนึ่งในภาพสะท้อนที่ชัดเจนของแนวคิดนี้คือกิจกรรม Junior Golf Program และ Junior Golf Clinic ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ก้าวเข้ามาสัมผัสโลกของกอล์ฟอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและเทคนิคจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ การรับแรงบันดาลใจจากการพูดคุยกับนักกอล์ฟระดับไอดอล ไปจนถึงการได้เห็นและสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันในสภาพแวดล้อมระดับทัวร์นาเมนต์ ประสบการณ์เหล่านี้ค่อย ๆ เชื่อมความฝันเข้ากับความเป็นจริง ทำให้เส้นทางสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพไม่ใช่ภาพไกลเกินเอื้อม หากแต่เป็นเป้าหมายที่สามารถก้าวไปถึงได้

ควบคู่กันนั้นคือ Honda LPGA Thailand National Qualifiers เวทีคัดเลือกนักกอล์ฟระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นประตูสู่การแข่งขันระดับโลก นี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะ แต่เป็นกลไกสำคัญที่ตอกย้ำว่า "โอกาส" ยังคงเปิดกว้างสำหรับนักกอล์ฟไทย ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่พร้อมพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง และกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ระดับสูงสุดของเส้นทางอาชีพ

ควบคู่กันคือ Honda LPGA Thailand National Qualifiers เวทีคัดเลือกนักกอล์ฟไทยระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่เปิดประตูสู่การแข่งขันระดับโลก นี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ แต่คือกลไกสำคัญที่ยืนยันว่า “โอกาส” ยังเปิดกว้างสำหรับนักกอล์ฟไทยทั้งมืออาชีพและมือสมัครที่พร้อมพิสูจน์ตัวเอง และกล้าที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของอาชีพ

ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนผ่านเส้นทางของนักกอล์ฟรุ่นใหม่หลายคน อาทิ พราว–ชเนตตี วรรณแสน ที่เคยผ่านเวทีนี้ก่อนก้าวขึ้นเป็นแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ถึงสองรายการ รวมถึง ฮัท–สุวิชยา วินิจฉัยธรรม ที่คว้าสิทธิ์เป็นสมาชิกแอลพีจีเอทัวร์ และเตรียมลงแข่งขันในฐานะรุกกี้ฤดูกาล 2026 เรื่องราวเหล่านี้ตอกย้ำว่า ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬา แต่กำลังหล่อหลอม “ระบบคน” ของวงการกอล์ฟไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ในช่วงสัปดาห์การแข่งขัน สนามกอล์ฟไม่ได้เป็นพื้นที่เฉพาะของนักกีฬาอีกต่อไป เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิก ขณะที่แฟนกีฬาทุกวัยสามารถมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมในแฟนโซนที่ออกแบบให้เข้าถึงง่ายและหลากหลาย แนวคิดนี้สะท้อนชัดว่ากีฬาไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ผู้เล่นหรือแฟนพันธุ์แท้ แต่ควรเปิดกว้างสู่สังคมในวงกว้าง

จากองค์ประกอบทั้งหมด ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จึงค่อย ๆ พัฒนาตัวเองสู่การเป็น “ระบบนิเวศกีฬา” (Sports Ecosystem) ที่เชื่อมโยงนักกีฬา เยาวชน แฟนกีฬา ภาคธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน ความสำเร็จของกีฬายุคใหม่จึงไม่ได้วัดแค่ใครชนะในวันสุดท้าย หากแต่วัดจากคุณค่าที่สามารถส่งต่อได้ไกลเพียงใดหลังเสียงปรบมือจบลง

นอกเหนือจากมิติกีฬา พัทยาในฐานะเมืองที่รองรับการจัดการแข่งขันยังได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งใน Sports Destination สำคัญของประเทศ แฟนกอล์ฟ นักท่องเที่ยว และครอบครัวเดินทางกลับมาเยือนทุกปี สร้างรายได้ให้กับโรงแรม ร้านอาหาร ภาคบริการต่าง ๆ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในภาพรวม

ที่สำคัญ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ถูกออกแบบให้เป็น “เส้นทางพัฒนาต่อเนื่อง” หรือ “Pipeline” มากกว่าจะเป็นอีเวนต์ครั้งเดียว เริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และเติบโตกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นถัดไป นี่คือความยั่งยืนในมิติของ “คน” ที่จับต้องได้จริง ทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในวงการกีฬา การเข้าถึงกีฬาของทุกเพศ ทุกวัย อย่างไม่มีข้อจำกัด

หนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ชัดเจนที่สุด คือเส้นทางของนักกอล์ฟหญิงไทยที่ก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของโลกถึงสองคน ได้แก่ เม–เอรียา จุฑานุกาล และ จีโน่–อาฒยา ฐิติกุล โดยเฉพาะในยุคบุกเบิกของเอรียา ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางระบบที่พร้อมสรรพหรือกระแสความนิยมที่เอื้ออำนวย หากเริ่มต้นจากความเชื่อของครอบครัว การทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และต้นทุนทางการเงินจำนวนมาก เพื่อประคับประคองความฝันของเด็กคนหนึ่งในกีฬาที่ยังห่างไกลจากคำว่า “อาชีพที่มั่นคง” ในสายตาสังคมไทยเวลานั้น

เบื้องหลังชื่อบนลีดเดอร์บอร์ด จึงคือเส้นทางที่ค่อย ๆ ก่อรูปตลอดกว่าทศวรรษ ตั้งแต่การปลูกฝังทักษะในวัยเยาว์ การฝึกซ้อมอย่างหนักภายใต้ข้อจำกัด การเดินสายแข่งขันด้วยทรัพยากรที่จำกัด ไปจนถึงการรอคอยโอกาสบนเวทีอาชีพ เมื่อเวลาผ่านไป ระบบนิเวศกอล์ฟไทยเริ่มเติบโตควบคู่กับนักกีฬา มีเวทีแข่งขัน มีการสนับสนุน และมีแบบอย่างความสำเร็จให้จับต้องได้มากขึ้น ความสำเร็จของเอรียา และการต่อยอดมาสู่ยุคของอาฒยา จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของพรสวรรค์ส่วนบุคคล หากเป็นภาพสะท้อนของการเดินทางจากวันที่กอล์ฟสตรีทยยังต้อง "พิสูจน์ตัวเอง" จนมาถึงวันนี้ ที่นักกอล์ฟไทยสามารถยืนหยัดบนเวทีกอล์ฟระดับโลกได้อย่างมั่นคง และได้รับการยอมรับในระดับสากล

วินนี่ เฮง รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า ความสำเร็จของฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงผลการแข่งขันหรือชื่อแชมป์ในแต่ละปี หากแต่สะท้อนผ่านคุณค่าที่รายการได้ค่อย ๆ ส่งต่อให้กับสังคมในระยะยาว ตั้งแต่การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและนักกอล์ฟรุ่นใหม่ได้มองเห็นเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้จริง ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปกล้าฝัน กล้าลงมือทำ และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม เธอย้ำว่า นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง แต่เป็นเพียงก้าวหนึ่งของเป้าหมายที่ใหญ่กว่า นั่นคือการทำให้กีฬากอล์ฟเติบโตอย่างยั่งยืน เข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นักกีฬา ผู้จัด ผู้สนับสนุน ไปจนถึงแฟนกอล์ฟเองที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพลังของกีฬาให้เดินหน้าต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น

ด้าน เครก เคสเลอร์ ประธานแอลพีจีเอ มองว่ารายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก แต่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของกีฬาสตรีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านนักกีฬา แฟนกอล์ฟ และระบบนิเวศของกีฬา ขณะเดียวกัน ฮอนด้าในฐานะผู้สนับสนุนหลักยังคงยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

ประธานแอลพีจีเอยังเน้นย้ำว่า ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สะท้อนการเติบโตของกอล์ฟสตรีในเอเชียได้อย่างชัดเจน โดยเอเชียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจหลักของการเติบโตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในมิติของนักกีฬา ฐานแฟนกอล์ฟ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ของผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อขยายบทบาทของรายการจากเวทีระดับภูมิภาค สู่ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลก

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาถึง สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส จะไม่ใช่เพียงสนามแข่งขันกอล์ฟระดับโลกอีกต่อไป หากแต่จะกลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ร่วมของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งแฟนกอล์ฟ ครอบครัว และผู้ที่อยากใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศพิเศษ ผู้ชมจะได้เห็นการลุ้นแชมป์ของนักกอล์ฟระดับโลก เสียงเชียร์อย่างเป็นกันเองจากขอบแฟร์เวย์ และรอยยิ้มของเยาวชนที่ได้เข้าใกล้แรงบันดาลใจของพวกเขาอย่างแท้จริง ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่คือช่วงเวลาที่ผู้คนได้มาพบกัน ใช้เวลาร่วมกัน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวกีฬาที่เติบโตไปพร้อมสังคมไทย

และในบรรยากาศแบบนี้ ใครจะรู้…เราอาจได้เห็นนักกอล์ฟไทยก้าวขึ้นเป็นแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ คนที่สามต่อจากรุ่นพี่ในประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่การเริ่มต้นของเส้นทางสู่การมีนักกอล์ฟไทยอีกหนึ่งคนที่ก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของโลกก็อาจเริ่มต้นขึ้นจากที่นี่…บนแฟร์เวย์แห่งนี้ ในสัปดาห์แห่งความทรงจำนี้ก็เป็นได้

จีโน่ อาฒยา ฐิติกุล



เอพริล ชนกนันท์ อังกุรเศรณี

พราว ชเนตตี วรรณแสน

ฮัท สุวิชยา วินิจฉัยธรรม



กิจกรรมเย็บเต้านมเทียม

เม เอรียา จุฑานุกาล

วินนี่ เฮง รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เครก เคสเลอร์ ประธานแอลพีจีเอ




เมื่อกอล์ฟไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน "ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์" กับโมเดลกีฬาที่ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย
เมื่อกอล์ฟไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน "ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์" กับโมเดลกีฬาที่ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย
