เมื่อกอล์ฟไม่ใช่แค่ผลการแข่งขัน "ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์" กับโมเดลกีฬาที่ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทย

สำหรับผู้คนจำนวนไม่น้อย คำว่า “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์” อาจหมายถึงการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลกที่จัดขึ้นปีละครั้ง แต่หากมองให้ลึกลงไปกว่านั้น รายการนี้ได้ก้าวข้ามกรอบของการเป็นเพียงทัวร์นาเมนต์ไปไกลแล้ว ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ค่อย ๆ เติบโตจากเวทีดวลวงสวิงของนักกอล์ฟสตรีชั้นนำ สู่การเป็นต้นแบบของ “กีฬาที่ยั่งยืน” ที่เชื่อมโยงผู้คน เยาวชน เศรษฐกิจ และชุมชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
นับตั้งแต่การจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี 2006 เป้าหมายของรายการนี้ไม่ได้มุ่งวัดความสำเร็จเพียงจำนวนผู้ชม เงินรางวัล หรือชื่อของแชมป์ในแต่ละปี หากแต่เลือกวางรากฐานในระยะยาว ด้วยความเชื่อว่า กีฬาจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อสามารถสร้างคุณค่าให้มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม และเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นต่อไปได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
หนึ่งในภาพสะท้อนที่ชัดเจนของแนวคิดนี้คือกิจกรรม Junior Golf Program และ Junior Golf Clinic ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ก้าวเข้ามาสัมผัสโลกของกอล์ฟอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและเทคนิคจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ การรับแรงบันดาลใจจากการพูดคุยกับนักกอล์ฟระดับไอดอล ไปจนถึงการได้เห็นและสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันในสภาพแวดล้อมระดับทัวร์นาเมนต์ ประสบการณ์เหล่านี้ค่อย ๆ เชื่อมความฝันเข้ากับความเป็นจริง ทำให้เส้นทางสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพไม่ใช่ภาพไกลเกินเอื้อม หากแต่เป็นเป้าหมายที่สามารถก้าวไปถึงได้
ควบคู่กันนั้นคือ Honda LPGA Thailand National Qualifiers เวทีคัดเลือกนักกอล์ฟระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นประตูสู่การแข่งขันระดับโลก นี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะ แต่เป็นกลไกสำคัญที่ตอกย้ำว่า “โอกาส” ยังคงเปิดกว้างสำหรับนักกอล์ฟไทย ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่พร้อมพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง และกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ระดับสูงสุดของเส้นทางอาชีพหนึ่งในภาพสะท้อนที่ชัดเจนของแนวคิดนี้คือ Junior Golf Program และ Junior Golf Clinic กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนกว่าร้อยคนได้สัมผัสโลกของกอล์ฟอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและเทคนิคจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ การรับแรงบันดาลใจจากการพูดคุยกับนักกอล์ฟระดับไอดอล ไปจนถึงการสัมผัสประสบการณ์จริงในสภาพแวดล้อมระดับทัวร์นาเมนต์ สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้เส้นทางอาชีพนักกอล์ฟไม่ใช่เพียงความฝัน แต่เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้
ควบคู่กันคือ Honda LPGA Thailand National Qualifiers เวทีคัดเลือกนักกอล์ฟไทยระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่เปิดประตูสู่การแข่งขันระดับโลก นี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ แต่คือกลไกสำคัญที่ยืนยันว่า “โอกาส” ยังเปิดกว้างสำหรับนักกอล์ฟไทยทั้งมืออาชีพและมือสมัครที่พร้อมพิสูจน์ตัวเอง และกล้าที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของอาชีพ
ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนผ่านเส้นทางของนักกอล์ฟรุ่นใหม่หลายคน อาทิ พราว–ชเนตตี วรรณแสน ที่เคยผ่านเวทีนี้ก่อนก้าวขึ้นเป็นแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ถึงสองรายการ รวมถึง ฮัท–สุวิชยา วินิจฉัยธรรม ที่คว้าสิทธิ์เป็นสมาชิกแอลพีจีเอทัวร์ และเตรียมลงแข่งขันในฐานะรุกกี้ฤดูกาล 2026 เรื่องราวเหล่านี้ตอกย้ำว่า ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬา แต่กำลังหล่อหลอม “ระบบคน” ของวงการกอล์ฟไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงสัปดาห์การแข่งขัน สนามกอล์ฟไม่ได้เป็นพื้นที่เฉพาะของนักกีฬาอีกต่อไป เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิก ขณะที่แฟนกีฬาทุกวัยสามารถมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมในแฟนโซนที่ออกแบบให้เข้าถึงง่ายและหลากหลาย แนวคิดนี้สะท้อนชัดว่ากีฬาไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ผู้เล่นหรือแฟนพันธุ์แท้ แต่ควรเปิดกว้างสู่สังคมในวงกว้าง
จากองค์ประกอบทั้งหมด ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จึงค่อย ๆ พัฒนาตัวเองสู่การเป็น “ระบบนิเวศกีฬา” (Sports Ecosystem) ที่เชื่อมโยงนักกีฬา เยาวชน แฟนกีฬา ภาคธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน ความสำเร็จของกีฬายุคใหม่จึงไม่ได้วัดแค่ใครชนะในวันสุดท้าย หากแต่วัดจากคุณค่าที่สามารถส่งต่อได้ไกลเพียงใดหลังเสียงปรบมือจบลง
นอกเหนือจากมิติกีฬา พัทยาในฐานะเมืองที่รองรับการจัดการแข่งขันยังได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งใน Sports Destination สำคัญของประเทศ แฟนกอล์ฟ นักท่องเที่ยว และครอบครัวเดินทางกลับมาเยือนทุกปี สร้างรายได้ให้กับโรงแรม ร้านอาหาร ภาคบริการต่าง ๆ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในภาพรวม
ที่สำคัญ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ถูกออกแบบให้เป็น “เส้นทางพัฒนาต่อเนื่อง” หรือ “Pipeline” มากกว่าจะเป็นอีเวนต์ครั้งเดียว เริ่มตั้งแต่เด็ก เยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และเติบโตกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นถัดไป นี่คือความยั่งยืนในมิติของ “คน” ที่จับต้องได้จริง ทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในวงการกีฬา การเข้าถึงกีฬาของทุกเพศ ทุกวัย อย่างไม่มีข้อจำกัด
หนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ชัดเจนที่สุด คือเส้นทางของนักกอล์ฟหญิงไทยที่ก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของโลกถึงสองคน ได้แก่ เม–เอรียา จุฑานุกาล และ จีโน่–อาฒยา ฐิติกุล โดยเฉพาะในยุคบุกเบิกของเอรียา ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางระบบที่พร้อมสรรพหรือกระแสความนิยมที่เอื้ออำนวย หากเริ่มต้นจากความเชื่อของครอบครัว การทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และต้นทุนทางการเงินจำนวนมาก เพื่อประคับประคองความฝันของเด็กคนหนึ่งในกีฬาที่ยังห่างไกลจากคำว่า “อาชีพที่มั่นคง” ในสายตาสังคมไทยเวลานั้น
เบื้องหลังชื่อบนลีดเดอร์บอร์ด จึงคือเส้นทางที่ค่อย ๆ ก่อรูปตลอดกว่าทศวรรษ ตั้งแต่การปลูกฝังทักษะในวัยเยาว์ การฝึกซ้อมอย่างหนักภายใต้ข้อจำกัด การเดินสายแข่งขันด้วยทรัพยากรที่จำกัด ไปจนถึงการรอคอยโอกาสบนเวทีอาชีพ เมื่อเวลาผ่านไป ระบบนิเวศกอล์ฟไทยเริ่มเติบโตควบคู่กับนักกีฬา มีเวทีแข่งขัน มีการสนับสนุน และมีแบบอย่างความสำเร็จให้จับต้องได้มากขึ้น ความสำเร็จของเอรียา และการต่อยอดมาสู่ยุคของอาฒยา จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของพรสวรรค์ส่วนบุคคล หากเป็นภาพสะท้อนของการเดินทางจากวันที่กอล์ฟสตรีทยยังต้อง “พิสูจน์ตัวเอง” จนมาถึงวันนี้ ที่นักกอล์ฟไทยสามารถยืนหยัดบนเวทีกอล์ฟระดับโลกได้อย่างมั่นคง และได้รับการยอมรับในระดับสากลหนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ชัดเจนที่สุด คือเส้นทางของนักกอล์ฟหญิงไทยที่ก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของโลกถึงสองคน ได้แก่ เม–เอรียา จุฑานุกาล และ จีโน่–อาฒยา ฐิติกุล เบื้องหลังความสำเร็จที่แฟนกอล์ฟเห็นบนลีดเดอร์บอร์ด ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน หากค่อย ๆ ใช้เวลากว่า 10 ปี ก่อรูปจากการปลูกฝังทักษะและความฝันในวัยเยาว์ของครอบครัว ฉายแวว จากนั้นระบบที่เติบโตไปพร้อมกับนักกีฬา การจัดเวทีแข่งขันที่เปิดโอกาสให้พิสูจน์ศักยภาพในระดับอาชีพ จนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่ทำให้นักกอล์ฟไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง และยืนหยัดบนเวทีกอล์ฟระดับโลกได้อย่างด้วยความมั่นคง
วินนี่ เฮง รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า ความสำเร็จของฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงผลการแข่งขันหรือชื่อแชมป์ในแต่ละปี หากแต่สะท้อนผ่านคุณค่าที่รายการได้ค่อย ๆ ส่งต่อให้กับสังคมในระยะยาว ตั้งแต่การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและนักกอล์ฟรุ่นใหม่ได้มองเห็นเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้จริง ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปกล้าฝัน กล้าลงมือทำ และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม เธอย้ำว่า นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง แต่เป็นเพียงก้าวหนึ่งของเป้าหมายที่ใหญ่กว่า นั่นคือการทำให้กีฬากอล์ฟเติบโตอย่างยั่งยืน เข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นักกีฬา ผู้จัด ผู้สนับสนุน ไปจนถึงแฟนกอล์ฟเองที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพลังของกีฬาให้เดินหน้าต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นวินนี่ เฮง รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการแข่งขันรายการนี้ กล่าวว่า ความสำเร็จของฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ไม่ได้วัดกันเพียงผลการแข่งขันในสนาม หากยังสะท้อนผ่านคุณค่าที่รายการได้ส่งต่อสู่สังคมในระยะยาว ตั้งแต่การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและนักกอล์ฟรุ่นใหม่ได้เห็นเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้จริง ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปกล้าฝันและกล้าลงมือทำ ความยั่งยืนในมุมมองของการแข่งขันจึงอยู่ที่การเติบโตของ “คน” และการส่งต่อพลังบวกจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง เรายังมีเป้าหมายทำให้กีฬากอล์ฟเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมแต่ต้องใช้เวลาพอสมควร และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวทั้งตัวแฟน ๆ ด้วย
ด้าน เครก เคสเลอร์ ประธานแอลพีจีเอ มองว่ารายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก แต่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของกีฬาสตรีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านนักกีฬา แฟนกอล์ฟ และระบบนิเวศของกีฬา ขณะเดียวกัน ฮอนด้าในฐานะผู้สนับสนุนหลักยังคงยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
ประธานแอลพีจีเอยังเน้นย้ำว่า ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สะท้อนการเติบโตของกอล์ฟสตรีในเอเชียได้อย่างชัดเจน โดยเอเชียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจหลักของการเติบโตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในมิติของนักกีฬา ฐานแฟนกอล์ฟ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ของผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อขยายบทบาทของรายการจากเวทีระดับภูมิภาค สู่ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลกด้าน เครก เคสเลอร์ ประธานแอลพีจีเอ มองว่ารายการนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันระดับโลก แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของกีฬาสตรีในทุกมิติ ขณะที่ฮอนด้าผู้สนับสนุนหลักยังคงยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาในระยะยาว และเรายการนี้ป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สะท้อนถึงการเติบโตของกอล์ฟสตรีในเอเชีย โดยเน้นย้ำว่าเอเชียคือหัวใจหลักของการเติบโตในอนาคตทั้งในแง่นักกีฬา แฟนกอล์ฟ และพันธมิตร พร้อมยกระดับประสบการณ์ผู้ชมผ่านดิจิทัลและกิจกรรมต่างๆ ยกระดับจากระดับภูมิภาคสู่เวทีระดับนานาชาติที่โลกจับตา
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาถึง สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส จะไม่ใช่เพียงสนามแข่งขันกอล์ฟระดับโลกอีกต่อไป หากแต่จะกลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ร่วมของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งแฟนกอล์ฟ ครอบครัว และผู้ที่อยากใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศพิเศษ ผู้ชมจะได้เห็นการลุ้นแชมป์ของนักกอล์ฟระดับโลก เสียงเชียร์อย่างเป็นกันเองจากขอบแฟร์เวย์ และรอยยิ้มของเยาวชนที่ได้เข้าใกล้แรงบันดาลใจของพวกเขาอย่างแท้จริง ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่คือช่วงเวลาที่ผู้คนได้มาพบกัน ใช้เวลาร่วมกัน และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวกีฬาที่เติบโตไปพร้อมสังคมไทย
และในบรรยากาศแบบนี้ ใครจะรู้…เราอาจได้เห็นนักกอล์ฟไทยก้าวขึ้นเป็นแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ คนที่สามต่อจากรุ่นพี่ในประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่การเริ่มต้นของเส้นทางสู่การมีนักกอล์ฟไทยอีกหนึ่งคนที่ก้าวขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของโลกก็อาจเริ่มต้นขึ้นจากที่นี่…บนแฟร์เวย์แห่งนี้ ในสัปดาห์แห่งความทรงจำนี้ก็เป็นได้และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาถึง สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส จะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก แต่จะกลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแฟนกอล์ฟ ครอบครัว หรือผู้ที่อยากใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศพิเศษ แฟน ๆ จะได้เห็นทั้งการลุ้นแชมป์ของนักกอล์ฟระดับโลก เสียงเชียร์ที่เป็นกันเองจากขอบสนาม และรอยยิ้มของเยาวชนที่ได้ใกล้ชิดแรงบันดาลใจของพวกเขา ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันกีฬา หากแต่เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้มาพบกัน ใช้เวลาร่วมกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวกีฬาที่เติบโตไปพร้อมสังคมไทยอย่างยั่งยืน และเราอาจได้เห็นประวัติศาสตร์โฉมใหม่ทั้งระยะสั้นแล้วซึ่งนักกลอ์ฟไทยอาจพกลายเป็นแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอไทยแลนด์คนที่สามตามมา หรือแม้แต่การที่จะได้เห็นนักกอล์ฟไทยคนที่สามที่ก้าวไปครองมือหนึ่งของโลกในไม่ช้าก็เร็วนี้