“ทีเจย์-ปัณณวิชญ์” นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่ง ฟอร์มสุดนิ่งดวล 2 วัน 36 หลุม คว้าแชมป์รุ่น E-Boy ศึก BG Sports x KYGA Winter Tour 2026 สนามที่ 2

ทีเจย์ – ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข “The Wolf Juniors” นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่ง โชว์ฟอร์มแกร่ง คว้า แชมป์รุ่น E-Boy ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ BG Sports x KYGA Winter Tour 2026 สนามที่ 2 ซึ่งจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 2 วัน รวม 36 หลุม ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ (Watermill Golf Course)
โดยทีเจย์ทำ สกอร์รวม 156 โอเวอร์พาร์ 12 (+12) จากผลงาน รอบแรก 82 สโตรก และ รอบสุดท้าย 74 สโตรก แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน โดยเฉพาะในวันที่สองที่สามารถระเบิดฟอร์มได้อย่างร้อนแรง
ตลอดเกมการแข่งขันทั้งสองวัน “The Wolf Juniors” มุ่งมั่นมีสมาธิ วางแผนการตีและเลือกช็อตได้ตามแผนที่วางไว้ ไร้ความกดดัน ก่อนจะรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีเยี่ยม ก่อนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ เป็นแชมป์ 2 รายการติดต่อกัน
ปิยะพงษ์ หวังใจสุข คุณพ่อและแคดดี้ของทีเจย์ เปิดเผยว่า “สิ่งที่เห็นชัดในรายการนี้คือทีเจย์สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีมาก และเล่นตามแผนที่วางไว้ แม้จะแข่งขันถึงสองวัน รวม 36 หลุม ต้องขอขอบคุณโปรที่ช่วยแนะนำเรื่อง จิตวิทยาในการบริหารจัดการการแข่งขัน ทั้งในช่วงก่อนแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีเจย์รับมือกับความกดดันในสนามได้ดีขึ้น”
การแข่งขัน BG Sports x KYGA Winter Tour ถือเป็นหนึ่งในซีรีส์กอล์ฟเยาวชนที่มีมาตรฐานสูง และเป็นเวทีสำคัญบนเส้นทาง Road to USwing Mojing Junior World Championship 2026 ที่ช่วยพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนทั้งด้านเทคนิคและจิตใจอย่างรอบด้าน
ด้าน โปรน้ำ – ฐิชาลดา นิธิถิรสกุล ผู้ฝึกสอนของทีเจย์ กล่าวถึงผลงานครั้งนี้ว่า “จากสกอร์ในรอบสุดท้ายจะเห็นว่า ทีเจย์ หรือ The Wolf Juniors เริ่มเข้าใจการบริหารเกมและอารมณ์ของตัวเองมากขึ้น การแข่งขันแบบ 36 หลุมเป็นบททดสอบที่ดี และเขาสามารถนำสิ่งที่ฝึกซ้อมมาใช้ได้จริงในสนาม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในระยะยาว”
หลังคว้าแชมป์ในสนามที่ 2 “The Wolf Juniors” เตรียมเดินหน้าลงแข่งขันในรายการ BG Sports x KYGA Winter Tour 2026 สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ แฟนกอล์ฟสามารถติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชนรายนี้บนเส้นทางสู่เวทีระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง