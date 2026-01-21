“รองผู้ว่าฯ ศานนท์” ร่วมเปิดโปรเจกต์ “ Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Beger ” เนรมิตโฉมใหม่ลานกีฬาอารีย์สัมพันธ์ สู่แลนด์มาร์กแห่งความฝันของเยาวชน
กรุงเทพมหานคร – 21 มกราคม 2569 – บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด ผู้นำด้านสื่อกีฬาออนไลน์ จับมือ บริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลก เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคม “ Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Beger ” โดยได้รับเกียรติจาก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานและร่วมทำกิจกรรม Workshop ลงสีปรับปรุง ภูมิทัศน์ “ ลานกีฬาอารีย์สัมพันธ์ ” เขตพญาไท หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุงฯ ผ่านพื้นที่สาธารณะและงานศิลปะ
ความพิเศษของสนามแห่งนี้คือการได้ทีมงาน Motivate Move ผู้วาด " The Killer Pass " การ์ตูนฟุตบอลสัญชาติไทยระดับมาสเตอร์พีซ มาเป็นผู้ออกแบบสนาม โดยการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องราวของ " มาวิน " เด็กหนุ่มวัย 16 ปีที่มีพรสวรรค์การจ่ายบอลแบบ Killer Pass แต่ต้องต่อสู้กับโรคหอบหืดและอุปสรรคต่างๆ ลวดลายบนพื้นสนามแห่งนี้จึงเปรียบเสมือน ' คู่มือสู่ฝัน ' ที่จับต้องได้ เพื่อส่งต่อวิธีคิดของผู้ชนะและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยกล้าที่จะฝันและมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นการเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือความฝันใดก็ตาม
ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการ Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Beger ว่า “โครงการ Dream Stadium สอดคล้องกับนโยบาย กทม. อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิด "Green Bangkok 2030" ที่เน้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะใกล้บ้าน (ระยะ 400 เมตร) โดยใช้ที่ดินว่างเปล่ามาทำสวนสาธารณะชุมชน ซึ่ง Dream Stadium เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการสร้างพื้นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และสันทนาการกลางแจ้ง (เช่น สนามกีฬา, พื้นที่สีเขียว) ให้เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนกรุงเทพฯ
“ซึ่งทาง Dream Stadium ก็จะเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่อง เหมือนคู่ขนานที่คอยสนับสนุนแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยควบคู่ไปกับการออกกำลังและเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใหญ่ หรือพื้นที่เล็กๆในชุมชน”
คุณสนธยา คุ้มครอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการ บริษัท เบเยอร์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เบเยอร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มสีสันให้กับชุมชน ผ่านนวัตกรรมสีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Wellness Innovation) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Sustainable Happiness ของบริษัทฯ โดยสีที่นำมาใช้ปรับปรุงสนามฟุตซอลและสนามบาสเกตบอลในครั้งนี้ เป็นสีเกรดพิเศษที่มีความทนทานต่อสภาวะอากาศและการใช้งานหนัก เพื่อให้ลานกีฬาแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนของชาวอารีย์สัมพันธ์ และเขตพญาไท”
ปวิตรา ทัศวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิ๊กวัน กรุ๊ป กล่าวถึงโครงการ Dream Stadium ว่า เป็นโครงการที่ตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์และแนวทางของบริษัท เพราะได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับสุขภาพที่ดี
“เราให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดตั้งแต่ปีที่ 1 เรามองว่าโครงการนี้ตอบโจทย์แนวทางของบิ๊กวัน กรุ๊ป ที่อยากมอบโอกาส และสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ และเยาวชน ได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ”
“การพัฒนา ปรับปรุงลานกีฬาให้เด็ก ๆ คือ การช่วยสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมกลางแจ้ง ห่างไกลยาเสพติด“
“โครงการนี้ไม่เพียงแต่พัฒนาพื้นที่สาธารณะ แต่นำเอาศิลปะมาผสมผสาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกกลุ่มด้วย” คุณปวิตรา กล่าวทิ้งท้าย
ขณะที่ ชฎากร ธนสุวรรณเกษม Marketing Director บริษัท โมติเวท มูฟ จำกัด ในฐานะตัวแทนทีมผู้สร้างสรรค์ The Killer Pass กล่าวเสริมว่า “การได้เห็นตัวละคร ‘มาวิน’ ออกมาโลดแล่นอยู่บนสนามจริง เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับทีมงานทุกคน เราตั้งใจออกแบบให้ลวดลายบนสนามสื่อถึงพลังของการไม่ยอมแพ้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการ์ตูนเรื่องนี้ หวังว่าทุกครั้งที่น้องๆ ลงมาวิ่งเล่นในสนามแห่งนี้ พวกเขาจะได้รับพลังบวกและกล้าที่จะส่งต่อความฝันของตัวเองให้ไปถึงเป้าหมาย เหมือนกับการจ่ายบอลแบบ Killer Pass”
ทางด้าน กฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิดไซด์โค้ง จำกัด เปิดเผยว่า “ โครงการ Dream Stadium เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะคืนกำไรสู่สังคมโดยใช้ “ กีฬา ” และ “ ศิลปะ ” เป็นสื่อกลาง หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในซีซั่นที่ผ่านมา ในปี 2026 นี้ บริษัทฯ ได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง “สีเบเยอร์” มาร่วมสนับสนุน ภายใต้คอนเซปต์ ‘Paint Your Dream Space’ โดยได้ศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง “The Killer Pass” มาร่วมออกแบบลวดลายบนสนาม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่มาใช้งาน”
หลังจากกล่าวเปิดงาน นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารเขตพญาไท ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ลงแปรงทาสีสนามร่วมกับตัวแทนเยาวชนในพื้นที่ สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ (Public Space) และพื้นที่นันทนาการ (Recreational Space) ให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน
สำหรับโครงการ Dream Stadium : Paint Your Dream Space by Beger ณ ลานกีฬาอารีย์สัมพันธ์ ประกอบด้วยการปรับปรุงสนามฟุตซอลและลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้มีสีสันสดใส สวยงาม และได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยการปรับภูมิทัศน์สนามจะแล้วเสร็จ ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายและทำกิจกรรมสร้างสรรค์
#TheKillerPassดาวเตะฟ้าประทาน #TKPcomic #BigOneGroup #DreamStadium