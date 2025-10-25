หล่อสะกดทุกสายตา! “อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์” สมาชิกวง DICE นำทีมเฉิดฉายบนรันเวย์ PAINKILLER Atelier Presented by CITIZEN ในงาน BIFW 2025

เรียกเสียงฮือฮาทั่วรันเวย์สำหรับหนุ่มหล่อสไตล์ไอคอน อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์ บัคแลนด์ หนึ่งในสมาชิกวง DICE นำทีมเหล่าโมเดลเฉิดฉายบนรันเวย์ PAINKILLER Atelier Presented by CITIZEN คอลเลกชันฤดูหนาว ประจำปี 2025 ภายใต้คอนเซปต์ ‘Embrace of Gaia’ ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งความอ่อนโยนและความแข็งแกร่ง สะท้อนแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และสมดุลอันงดงามระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ในงาน Siam Paragon
Bangkok International Fashion Week 2025 (BIFW 2025) ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568
นอกจากรันเวย์ลุคสุดตระการตา หนุ่ม อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์ ยังมีไอเทมลับอัปสไตล์ให้ดูเท่และคลาสสิกขึ้นไปอีกระดับด้วย CITIZEN TSUYOSA 37 mm “Time Slip” Limited Edition ที่มีจำนวนจำกัดเพียง 8,000 เรือนทั่วโลก นาฬิกาที่สุดแห่งความคลาสสิกเหนือกาลเวลา ที่มีขนาดกระทัดรัด ด้วยตัวเรือน 37 มม. เหมาะกับทุกลุคทุกสไตล์
หนุ่ม อเล็กซ์ ปรากฏตัวในลุคสุดเท่ ด้วยเสื้อแขนกุดสีดำแมทช์กับกางเกงสีกรมลายริ้ว เสริมลุคให้สมบูรณ์แบบด้วยการทับเสื้อกั๊กสีดำสุดมินิมอล จาก PAINKILLER Atelier
สำหรับใครที่อยากอัปลุคให้ดูเท่คลาสสิก สามารถสัมผัสและเป็นเจ้าของเรือนเวลาสุดพิเศษได้ที่ แผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ช่องทางออนไลน์ Lazada : Citizen, Shopee : CITIZEN_THAILAND, TikTok Shop : CitizenwatchThailand และไม่พลาดที่จะอัปเดตแฟชั่นนาฬิกาจาก CITIZEN ได้ที่ Instagram: Citizenwatch_th และ Line OA: @citizenwatchth