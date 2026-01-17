สมาคมกอล์ฟฯ สตาร์ทแคมป์พัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่ง ปี 69 ติวเข้มเทคนิค-จิตวิทยา ปูทางสู่ทีมชาติ

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดแคมป์แรก “โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย” ประจำปี 2569 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2569
การเก็บตัวครั้งนี้เป็นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกซ้อมตลอด 7 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิค ร่างกาย และจิตวิทยาการกีฬา พร้อมทดสอบฝีมือผ่านการแข่งขันสโตรกเพลย์ และการประเมินทักษะเฉพาะด้าน อาทิ ไดรฟ์ ลูกสั้น ชิพ พัตต์ และบ่อทราย โดยมีทีมผู้ฝึกสอนจากสมาคมฯ นำโดย โปรปุ๋ย ปรีชา เสนาพรหม หัวหน้าผู้ฝึกสอน
นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า แคมป์นี้ถือเป็นการเก็บตัวครั้งแรกหลังจบซีเกมส์ที่ผ่านมา นักกีฬาหลายคนมีจุดเด่นด้านการตีไกล ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี โดยสมาคมฯ จะจัดแคมป์รวมทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟศักยภาพสูงเข้าสู่ทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับสากล
ขณะที่ แอลม่อน วิชญาดา แรมเมือง เปิดเผยว่า แคมป์ครั้งนี้ช่วยพัฒนาการเล่นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการวางแผนและรายละเอียดลูกสั้นกับพัตต์ การได้ฝึกในสถานการณ์จริงทำให้เข้าใจการแก้ไขช็อตต่างๆ ชัดเจนขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับการแข่งขันได้จริง
สำหรับโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ปี 2569 มีกำหนดจัดทั้งหมด 7 ครั้ง โดยแคมป์ที่สองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี